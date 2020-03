De Garin a Mito: las conquistas chilenas que pausó en seco la pandemia

Aquella tarde apretó el puño y gritó con fuerza. Una celebración para cerrar semanas conviviendo con dolores pero alcanzando la gloria. Christian Garin (18°) acababa de ganar en Río de Janeiro su cuarto título ATP, un torneo después de haber conseguido en Córdoba su tercera corona. El año solo llevaba dos meses y él había alcanzado su mejor ranking. El inicio de la gira en arcilla le vino bien al chileno, que después terminó retirándose de Santiago por lesión, en su última presentación antes de que el coronavirus obligara a detener el deporte en todo el mundo.

Con lo conseguido, Garin se convertía en el sexto tenista nacional que alguna vez integra el grupo de los 20 mejores del mundo.

La pandemia del Covid-19 detuvo las raquetas y la ATP determinó que no se jugaría hasta el 7 de junio. La determinación también fue congelar los rankings. Una buena para Garin, ya que con la primera suspensión de seis semanas solo se borraban del calendario los torneos en que iba a defender gran cantidad de los puntos obtenidos el año pasado. Entre ellos, los 295 que logró tras ganar los ATP 250 de Houston y los 45 que le dieron los octavos de final de Barcelona, en abril de 2019, mes en el que ascendió del puesto 73 al 47 del ranking; más los 250 por consagrarse en Múnich y 45 por jugar en Roland Garros, en mayo. Un colchón importante que en la presente temporada no iba a estar.

Con esto también se frenó el cálculo que posicionaba a Gago dentro de los 10 mejores del mundo, pues en caso de repetir los resultados favorables en los torneos que ganó en 2019, más el ritmo ganador que manejaba en la actual temporada, le habrían acecrcado al top 10 de cara al Grand Slam de París. Hoy está a 655 puntos del décimo del ranking, el belga David Goffin (2.555) y de haber reeditado su éxito sumaba 590 que lo ponían a tiro del grupo de avanzada del tenis mundial.

La detención paró el ascenso de Garin en medio de la gira en arcilla, su superficie predilecta. En las últimas 52 semanas que se jugaron hasta fines de febrero, era el jugador que más triunfos sumó en este terreno: 27 y ocho derrotas. “Siempre quiero más, pero estoy tranquilo y contento con este ranking y hay que seguir esforzándose”, dijo al sitio web de la ATP.

Pero el avance de Garin no fue lo único que detuvo el coronavirus. También el de Alejandro Tabilo (174°), que en los últimos meses subió su nivel e incluso llevó la esperanzas de Chile en la serie para entrar en las finales de Copa Davis, que se perdió ante Suecia.

El chileno de 22 años, nacido en Toronto, está gozando su mejor momento. A pesar de que generalmente disputa challengers, le valió un gran ascenso en el ranking haberse metido en el cuadro del Abierto de Australia, luego de ganar tres partidos de qualy y avanzar a segunda ronda, donde cayó ante John Isner. Pasó del puesto 207 al 172. Hace un año deambulaba en el 538° lugar de la ATP.

No solo en el tenis hay chilenos que debieron frenarse. Mito Pereira (24 años) está pavimentando su camino al PGA Tour, la máxima categoría del golf mundial, por liderar el ranking del Korn Ferry Tour, la segunda división. El nacional ha cosechado 758 puntos, tres menos que el último de los 25 que ascendió el año pasado y con más de la mitad de la temporada aún por disputar.

Haciendo cuarentena en Buin se mantiene Pereira, a la espera de la determinación del Tour con respecto a retomar el calendario. Lo cierto es que de 27 torneos programados, serán finalmente 21 los que se disputen. Y aunque el chileno tiene el 80% de su ascenso en el bolsillo, no se confía.

"Se supone que estoy cada vez más cerca, pero trato de que no sea lo primordial de mi pensamiento", dice Mito. En principio, el calendario del tour se retomará el 24 de mayo, con 15 torneos en Estados Unidos, el país que hoy presenta más casos de Covid-19 en el mundo, por lo que no hay certezas con respecto a la vuelta. "Esto es una cuestión mundial. Somos deportistas que se mantienen viajando. Jugamos golf, no tocas nada, pero es muy difícil estar sin contacto con los demás", concluye.

En el básquetbol, por su parte, hay tres planes que sufrieron modificaciones producto de la pandemia. Por la suspensión de la NBA, no hay claridad de cuándo se realizará el draft de la siguiente temporada. Y con eso, el chileno Nico Carvacho (23 años) está en la incertidumbre sobre su futuro, mientras se prepara en cuarentena tras terminar su etapa universitaria. “Todas las temporadas están parando. Es una de esas cosas que no dependen de ti. Después de que pase esta adversidad, estaré listo para ir por un lugar en la NBA”, decía hace unos días Carvacho a La Tercera.

Por otro lado, se debió modificar la preparación de las Huasitas, las bicampeonas sudamericanas que se alistaban para el Mundial Sub 17 a jugarse, por ahora, entre el 15 y 23 de agosto, en Rumania. Aún no se determina su suspensión, pero se trabaja en una nueva fecha con la intención de que pueda realizarse en 2020.

La Federación de Básquetbol de Chile tenía planificada una gira hacia Estados Unidos en mayo, además de partidos en Italia y Francia, pero que ya fueron suspendidos. Aunque se aplace el torneo, las Huasitas tienen planes de trabajo y anterioremente se realizaron concentraciones con preseleccionadas. "Nos da tranquilidad que el torneo sigue en pie, pero se va evaluando a medida que avanza la contingencia. Por ser en agosto, hasta ahora se mantiene. Si se aplaza, tendremos que cambiar la gira a otros países", dice Irán Arcos, presidente de la federación.

Finalmente, los planes que tenía la FebaChile, de reunir a la selección masculina con todos los jugadores que militan en el extranjero no se podrá llevar a cabo. Se estaba organizando un cuadrangular con selecciones sudamericanas que competirían en el preolímpico, para mitad de año. Y como la cita en Tokio se pospuso y producto de la pandemia, este torneo no podrá jugarse. La Roja volvería a juntarse recién en noviembre, para la segunda ventana de Clasificatorias rumbo a la Americup.

Otro caso de postergación en pleno sueño es la que viven los jugadores de Selknam, el primer equipo chileno profesional de rugby y que alcanzó a disputar dos partidos de la debutante Súper Liga Americana, hasta que se decidió suspender la temporada hasta el próximo año.

Por último, la ilusión de la selección femenina de fútbol también debió frenarse. El 9 y 15 de abril las Rojas debían enfrentar a Camerún, por el repechaje a los Juegos Olímpicos. Los duelos fueron pospuestos antes de que la cita de los anillos sea reprogramada y el combinado que dirige José Letelier estaba en plena preparación, pues a principios de marzo jugaron un torneo amistoso en Turquía, con goleadas ante Kenia, Ghana e Irlanda del Norte. Llegaban con buen ritmo para enfrentar a las africanas en busca del pase olímpico, pero el coronavirus, como en todo el mundo, puso en pausa las aspiraciones.