Director del Servicio de Impuestos Internos advierte, por las casas de apuestas: “Estos recursos van a tener que ser informados por los clubes, porque afectan a sus patrimonios”

La presencia de las casas de apuestas en el fútbol chileno sigue generando inquietud. Una de las más concretas es la de la Cámara de Diputados, donde se tramitan dos proyectos de ley para regular la actividad. La Comisión de Deportes de la Cámara Baja sigue citando actores a explicar sus alcances. En la sesión de este martes, fue el turno de Hernán Frigolett, director del Servicio de Impuestos Internos. Su paso deja una clara advertencia a los clubes.

La discusión tomó varios ribetes. El foco estuvo puesto en dos aspectos esenciales: la legalidad del negocio y el fuerte detrimento que sufren las arcas fiscales a propósito de la evasión en el pago de impuestos, que en algunos casos van a dar a paraísos en el extranjero. El mensaje de Frigolett fue claro en ese sentido: el servicio que encabeza está encima de la materia y pedirá explicaciones a los involucrados. Los clubes serán algunos de ellos.

La Calera es uno de los clubes patrocinados por una casa de apuestas (Foto: Agenciauno)

“Hemos tenido casos en Europa en que los casos de apuestas han incidido en los resultados deportivos y ahí está el factor de riesgo medular. El proceso de fiscalización va a tener que ser más amplio. Estos recursos van a tener que ser informados por los clubes, porque afectan a su patrimonios. Están recibiendo recursos que van a financiar parte de su actividad profesional. Tenemos que ver si efectivamente los están declarando o no los están declarando”, establece el funcionario. Esa hebra puede ser el hilo conductor para otra materia relacionada: el origen de los millonarios recursos que perciben los clubes e incluso la ANFP, que recibe patrocinios de esta naturaleza para la Selección y el Campeonato Nacional de Primera B.

Preocupación

A la cita con los diputados también concurrió Carlos Pavez, director de Análisis Financiero del gobierno. En su caso, el foco de preocupación es distinto, aunque vinculado. “Efectivamente, la unidad tiene la obligación de fiscalizar porque debe reportar actividades sospechosas. En el caso de las actividades deportivas, parte de esa fiscalización la hacen el IND y la CMF, Hay un tema súper importante que distinguir. La mirada que hacemos de operaciones que pudieran ser constitutivas de lavado de activos”, explica.

Los parlamentarios presentes también fueron enfáticos. El diputado Andrés Celis, por ejemplo, anunció que remitirá parte de las explicaciones que escuchó de parte del SII al Presidente Gabriel Boric, por considerarlas insatisfactorias.

En tanto, la diputada Marisela Santibáñez emplazó directamente a los encargados de administrar al fútbol en su reflexión final. “Hay clubes que tienen contratos por dos años con una ilegalidad. Es tanto lo que da el fútbol económicamente, tanta la plata que genera este deporte que verlo ponerse más oscuro de lo que ya está, por una marca, un sponsor, de verdad, me entristece. Me sumo a todas las actividades que vaya a tomar esta comisión, porque es nuestra labor. Esto duele. Duele tanto como lo que pasó el señor Sergio Jadue. Aunque no nos quieran mirar en el estadio las personas que manejan el fútbol. Desde el señor Pablo Milad en adelante”, planteó.