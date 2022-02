El biógrafo de Djokovic afirma que el tenista se vacunó para no perder terreno frente a Nadal

El pasado Abierto de Australia fue uno de los más condimentados del último tiempo. Novak Djokovic (1° del ranking ATP) estuvo imposibilitado de competir al no querer vacunarse, situación por la que fue detenido y posteriormente expulsado del país oceánico. Además, Rafael Nadal (5°) salió victorioso del suelo australiano y consiguió el Grand Slam 21 de su carrera, lo que lo convirtió en el más ganador de la historia.

El vigésimo primer título del español marcó un antes y un después, pero no solo en el tenis, sino que en el mejor tenista del orbe. El máximo ganador del torneo no pudo defender el título que ganó el año pasado y vio como uno de sus eternos rivales desequilibró la balanza a su favor, ante lo que lo felicitó tibiamente.

La situación para Nole fue dura desde antes de saber el resultado de la final. El ruso Daniil Medvedev (2°) le dio una ardua pelea al manacorí y, en un momento, parecía ser quien se llevaba el trofeo, ya que llegó a estar dos sets arriba, y con el tercero 3-2 y 40-0 a su favor. Si es que el moscovita salía como ganador, se hubiese convertido en el nuevo número uno del mundo, desplazando a Djokovic, quien inicio el primero de enero su semana 358 como mejor tenista del planeta.

No obstante, esta situación podría pasar más temprano que tarde. El serbio tiene 11.015 puntos ATP y Medvedev tiene 10.125, por lo que podría alcanzarlo fácilmente en los próximos meses, teniendo en cuenta que la situación de Djokovic es compleja y no podrá disputar muchas de las competiciones. A Nole ya le cerraron las puertas de Roland Garros. El Gobierno francés no permite que las personas no inoculadas ingresen a su territorio, por lo que el serbio nuevamente vería impedida su participación.

Rafael Nadal (21) superó a Novak Djokovic (20) y a Roger Federer (20), y se convirtió en el máximo ganador de Grand Slam.

¿Nole ya se vacunó?

Todas estas condicionantes habrían hecho que Novak Djokovic cambiara su posición frente a la vacuna. Su biógrafo, el alemán Daniel Müksch, dialogó con ServusTV y fue replicado en el diario austriaco Heute. Müksch afirmó que desde el círculo más cercano del tenista confirmaron la inoculación del serbio, con el fin de privilegiar su carrera deportiva.

“Por lo que he escuchado de su entorno, creo que se está vacunando. Quizá haya contribuido la final de Australia. Puede ser que los 21 Grand Slams de Rafa Nadal lo estén impulsando a hacerlo”, indicó.

“Este papel está muy arraigado en su personaje. Hay una buena cita suya que dice que ‘no todos los campeones se hacen en los clubes de los ricos’. No da nombres, pero puedes adivinar a quién se refiere”, indicó Müksch, refiriéndose a la excéntrica personalidad que tiene el serbio y que lo ha llevado a ser protagonista de otras polémicas.

De igual forma, el alemán se refirió a las declaraciones que dio el padre de Nole, Srdjan Djokovic, mientras él se encontraba en el hotel de inmigrantes de Melbourne. Ahí, el papá del número uno del orbe catalogó la situación como un “atentado” y fue protagonista al oponerse acérrimamente a las decisiones del gobierno australiano.

Ante esto, Djokovic no se lo habría tomado de la mejor forma. “Djokovic nunca se opondría públicamente a su padre. Así fue educado. Por otro lado, definitivamente no aprueba lo que sucedió en Belgrado durante los días locos en Melbourne. Así de estrecha es la relación entre ellos”, explicó Müksch.