El escenario abierto para una semana de Superclásico

Universidad de Chile tiene una deuda importante con su hinchada. No vence a Colo Colo desde el 5 de mayo de 2013. Son 18 clásicos, en cualquier cancha, con 12 triunfos para los albos y seis empates.

Han pasado 3.058 días, período en el cual el cuadro popular ha perdido en 98 ocasiones (ver tabla), ante 35 equipo diferentes, nacionales o extranjeros. Un lapso en el que Universidad de Concepción fue el cuadro que más doblegó a los albos con 8 victorias. Este domingo 26 de septiembre, el cuadro universitario tiene el desafío de romper ese vacío en la historia.

Lo cierto es que hacerlo representa una presión extra para los jugadores universitarios. Así opina Leonel Chuflinga Herrera, histórico zaguero central albo, ganador de 11 títulos con el cuadro de Macul. “Pesa mucho el hecho de llevar tanto tiempo sin ganar. Si fuera ante otro equipo puntero, sería un partido normal. Pero el desafío es en un Superclásico”, explica el oriundo de Tierra Amarilla.

César Vaccia, el último entrenador azul que ganó en el Monumental, ese ya lejano 2001, no elude la presión que podría afectar al plantel de su ex club. Sin embargo, también cree que esa tensión se siente como visitante, pero no como local: “Yo creo que en el Monumental se siente ese peso. Se habla mucho más y eso presiona un poco. No creo que esos ocho años incidan en el resultado del partido del 26 de septiembre. Al margen del fatalismo, no creo que haya un peso adicional”.

Y en ese contexto, agrega: “Claro que los jugadores sienten esa presión. Hay profesionales expertos que pueden explicarlo mejor que yo. Pero uno como técnico lo nota en la forma de interrelacionarse, de comunicarse en la semana. En la manera de entrenar”. Mariano Puyol, ex volante formado en la cantera de los universitarios, le resta dramatismo a la situación. “Este plantel de la U se siente menos presionado ahora. El equipo se ve bien, con mucho entusiasmo. A ratos juega bastante bien, con rendimientos individuales en ascenso. Además, Joaquín Larrivey está imparable”, destaca.

Hay un factor importante que ayuda al equipo del chuncho. El haber vencido a su otro clásico rival, Universidad Católica, en la primera rueda del actual campeonato, algo que no pasaba desde octubre de 2017. Es decir, la U venía con una deuda importante ante sus principales adversarios, la que ya empezó a ser pagada con el 2-1 conseguido en Rancagua, con un doble de Joaquín Larrivey.

“Tal vez en años anteriores ha ocurrido eso. Pero el trabajo de Esteban Valencia ha surtido efecto. Los futbolistas se han soltado. El técnico descomprimió el ambiente que había, les dio más libertades. Les ha entregado a los jugadores tareas y funciones que deben cumplir en la cancha”, dice Puyol.

Fuerzas parejas

Solo siete puntos separan a los líderes con Universidad de Chile, que incluso tiene un partido menos que los albos. Ambos tienen cuatro derrotas, pero donde Colo Colo saca la ventaja es en las victorias: 12 contra 9. Un escenario perfecto para que midan fuerzas dos de los aspirantes al título de 2021. “A diferencia de otros años, cuando uno siempre llegaba mejor, esta vez Colo Colo y la U llegan en alza. Hay muchas cosas por jugarse. Es un partido bisagra, si no se dispara Colo Colo, la U saca chapa de campeón. Colo Colo es el equipo que mejor juega, el que más propone, con muchas alternativas que le permite realizar cambios. Por algo está encumbrado en la tabla. A diferencia de otros momentos, los dos equipos llegan con un crecimiento importante”, explica César Vaccia.

Un equilibrio con el que concuerda Puyol, quien agrega que “llegan muy bien los dos equipos. Esperamos que sea un clásico de buen fútbol como no pasa hace un tiempo”. En la primera rueda, el Cacique se impuso en el Monumental por 1-0, con anotación de Leonardo Gil, quien para muchos es el mejor jugador del torneo.

Leonel Herrera adhiere a la idea de que los albos están en un mejor momento futbolístico. Sin embargo, asegura que la presencia del líder goleador Joaquín Larrivey (17 anotaciones en este certamen) es un arma de cuidado para su ex club. Incluso aconseja una marca personal contra el delantero azul.

“Colo Colo tiene la gran oportunidad de alejarse mucho más del resto. Viene mejor preparado en todo sentido, es un cuadro parejo en todos los niveles. En cambio, la fuerza de la U se basa todo en lo que haga Joaquín Larrivey. Si el argentino no aparece se ve complicado, porque ha participado en un 90% de los goles del equipo. Si de mí dependiera, haría una marcación individual para Larrivey. Eso ya no se hace en Chile, cuando se ponía un stopper para el mejor jugador del rival. No es algo grato, yo lo hice muchas veces. Maxi Falcón debería hacer ese trabajo. Es fuerte, es agresivo y tiene cabezazo; una de las virtudes de Larrivey. El tema es que debes estar con él en todas las zonas de la cancha”, apunta. Como sea, este Superclásico tiene condimentos de sobra.

Los cinco rivales que más le han ganado a Colo Colo desde que perdió por última vez con la U

Equipo Partidos ganados a Colo Colo Universidad de Concepción 8 O’Higgins 7 Universidad Católica 7 Palestino 7 Unión Española 6