El mordisco de Carla Guerrero y la mano de Endler: la prensa mundial habla de Las Rojas

Las Rojas están en el centro de la atención mundial. La clasificación a los Juegos Olímpicos revitalizó el interés planetario por conocer sus historia. No son nuevas en estas lides, si se considera que hace dos años disputaron el Mundial de Francia, pero la trascendencia del evento que se disputará en Tokio las reposiciona en la primera línea de interés.

Las historias de Carla Guerrero y Christiane Endler cautivan. La primera, al sitio web de la FIFA, que le dedica una entrevista. La de la guardameta, a la prestigiosa revista Panenka, que evoca su prodigiosa tapada frente al Lyon para adentrarse en su trayectoria.

El mordisco de la vergüenza

La plataforma del ente rector del fútbol mundial se enfoca en el encuentro que más espera La Jefa. Es la propia Guerrero quien admite que espera volver a verse con la canadiense Christine Sinclair. En 2013, en un cuadrangular amistoso disputado en Brasil, la chilena mordió a la capitana de las norteamericanas. “Me avergüenza decir que la mordí en un amistoso hace unos años. Espero que nuestros caminos se crucen en Tokio 2020 y que ella acepte mis disculpas y podamos intercambiar camisetas”, dice ahora.

“Yo era mucho más joven entonces. Me puse un poco nerviosa y no sé qué me pasó “, agregó Guerrero, claramente arrepentida. “Me dije a mí misma: ‘¡Qué he hecho!’ Me sentí absolutamente terrible y quise pedir perdón, pero no pude hacerme entender”, se desahoga.

La FIFA rescata, también, el origen de su apodo. “Se lo ganó en la Copa América Femenina 2018. Fue un torneo que marcó un punto de inflexión en la historia del fútbol femenino chileno. Con Guerrero y otras jugando un papel destacado, La Roja terminó subcampeón de la Copa América. En el proceso, se ganaron un lugar en la Copa Mundial Femenina de la FIFA Francia 2019, su debut en la fase final mundial, y el play-off intercontinental de Tokio 2020, en el que las chilenas vencieron recientemente a Camerún para lograr otra clasificación histórica”.

La defensora analiza a las rivales en el grupo E de los Juegos. “Pueden elegir a los mejores jugadores de Inglaterra y Escocia, lo que demuestra su potencial, aunque no sabemos si conocen a muchas de nosotras, lo que podría funcionar a nuestro favor”, explica. “Creemos que podemos defendernos bien contra ellas”, añade, con cierto optimismo. Luego aborda específicamente al combinado anfitrión. “Empataron 0-0 con Argentina en la última Copa del Mundo. Acabamos de vencer a Argentina, así que no hay ninguna razón por la que no podamos obtener un buen resultado contra ellos”, sostiene.

Carla Guerrero, en un amistoso frente a Uruguay. (Foto: Agenciauno)

La mano que marca el camino

Panenka recurre a la prodigiosa tapada de Endler frente al Lyon para contar su carrera. También sus definiciones, algunas de las cuales entregó en la entrevista que le ofreció a La Tercera hace algunos días.

El recuento también aborda el origen de su relación con el fútbol, lejos de la demarcación que ocupa hoy. O, más bien, una abierta contradicción. “Chile vio, por primera vez, a Endler cerca de la portería. Por aquel entonces, lejos de defenderla, se dedicaba a descoser las redes a base de goles. Y así fue hasta que en la selección chilena sub-17 apareció la figura de Marco Antonio Cornez, guardameta ya retirado y preparador de porteros de aquel combinado nacional juvenil”, rescata.

De ahí en más, un recuento por todas las estaciones de su carrera hasta el significativo salto a su club actual. “El PSG le ofrecía ser su guardiana bajo palos. El objetivo, bajar al Lyon de esa nube en la que se ha instalado. Como cancerbera del conjunto parisino levantó la Copa de Francia, fue elegida como la mejor de la liga 2018-19 y al poco tiempo le cayeron más distintivos. Mejor portera del mundo según The Guardian y elegida como arquera en el once ideal de la FIFA. Algo tiene Christiane Endler. Fuerza. Resiliencia. Y que es una de esas jugadoras que siempre aparece”, resalta.

El epílogo simboliza en la atajada de Endler frente al Lyon el proceso que vive el club parisino. “Una mano que elimina al siete veces campeón de Europa. Una parada que detuvo cualquier ápice de duda sobre un conjunto que se está rebelando en Francia y, también, en Europa. Un grupo de futbolistas que están ante la oportunidad de lograr un histórico doblete. Y esa mano de Endler que, por ahora, les marca el camino”, concluye.

Endler, en el partido ante el Lyon. (Foto: Reuters)