En busca de su primera victoria mundialista: los Diablos se juegan la vida ante Malasia

Los Diablos están escribiendo el relato más relevante en la historia del hockey sobre césped masculino de nuestro país. La selección nacional está presente en India, a una distancia de casi 17 mil kilómetros, disputando su primer Mundial en la categoría. A pesar de la caída ante el duro escollo Nueva Zelanda, noveno del ranking internacional, Chile ya consiguió una gesta importante.

Ignacio Contardo fue el autor del primer gol del combinado chileno en una cita planetaria. Concretamente, marcó el descuento en la derrota por 3-1 ante los oceánicos. El jugador fue el protagonista en el Estadio Internacional de Hockey Birsa Munda en Rourkela y se encargó de realizar de un hecho inédito para la historia de este deporte en nuestro país. El hockista, que se encuentra sin trabajo desde hace algunos meses, es el fiel reflejo del esfuerzo que realizan los seleccionados para mantenerse en el alto rendimiento, aún cuando no pueden dedicarse ni concentrarse al cien por ciento a una disciplina que no presenta mayores contratos para sus practicantes.

Posterior al trascendental encuentro, Contardo comentó acerca de la importancia de la anotación que marcó a solo segundos de volver a ingresar al terreno de juego: “Había entrado recién, yo creo que hace dos segundos o un segundo. Antes salí lleno de puntadas, no podía respirar. Así que me ayudaron a sacármelas para poder respirar mejor”.

“Entré y, apenas lo hago, Juani (Juan Ignacio Amoroso) tira un flick de unas 50 yardas. Recibo el flick y veo que me queda ahí: ‘Hay que encarar, tocó'. Así que me pasé a uno, dos, tres. Entre medio sale el arquero, me saco al arquero y defino de revés, a lo que viniera. Por suerte la pelota se metió, así que a celebrar no más”, relató en conversación con la Federación Chilena de Hockey Césped.

Además, el nacional, que lleva 27 goles anotados en 60 duelos internacionales con la selección, se refirió al complejo partido que disputaron ante la escuadra neozelandesa: “Fue un comienzo complicado, creo que el primer cuarto nos costó el noviciado. Nueva Zelanda impone mucho ritmo y lo hicieron notar en los primeros 15 minutos. Partimos 2-0 abajo, tratando de defender y no encontrándole la llave al partido. Pero creo que a medida que fue avanzando, fuimos encontrándole la vuelta”, consignó.

Primer objetivo

Chile, que se encuentra en vigésimo tercera posición de la clasificación mundial, está creciendo a pasos agigantados, desarrollando cada vez más la disciplina. El año pasado, en España, las Diablas también disputaron su primera cita planetaria. En el país europeo se hizo historia, ganándole a Irlanda y clasificando a los cuartos de final del certamen. Finalmente, se ubicaron en la décimo tercera ubicación del torneo.

Esto aconteció en julio y tres meses después vendría otra gesta. Las Diablas se impusieron en la final de los Juegos Odesur ante Argentina, una de las potencias mundiales del deporte, sobre todo en damas. Chile soportó los embates y llevó el duelo a los shout-outs, tras empatar sin anotaciones. Ahí, la selección nacional dio la sorpresa y se llevó la presea dorada al ganar con un contundente 4-1.

Al igual que el combinado femenino, el masculino espera continuar realizando hazañas. Ya consiguieron la primera, pues uno de los primeros objetivos del equipo era marcar la primera anotación en la historia de los Mundiales. Así lo señaló el entrenador de los Diablos, Jorge Dabanch, en la previa a la competencia.

“La Copa del Mundo es importante porque cada partido es una final para nosotros. Tenemos metas pequeñas. Marca un gol en la Copa del Mundo, luego toma algunos puntos y, por qué no, gana algunos partidos”, aseguró, en conversación con el medio indio Scroll antes de que el certamen arrancara.

La primera meta ya se cumplió, ahora van por la segunda. La selección nacional buscará su primera victoria ante Malasia, onceavo clasificado en el ranking mundial, en lo que será un duelo trascendental para sus aspiraciones porque, a pesar de cumplir con el tanto simbólico, lo principal es avanzar de ronda. Los Diablos están para cosas grandes y el objetivo primordial es claro.

“Nuestro objetivo está super claro y es pasar de grupo. Quedar entre los primeros tres, ojalá segundo. Vemos factible, pero difícil, ganarle a Malasia y Nueva Zelanda para conseguir el segundo lugar. Ese es el objetivo y lo que venga después será partido a partido”, señaló Axel Troncoso en conversación con El Deportivo.

El primero de cada grupo clasifica directamente a los cuartos de final, mientras que el segundo y el tercero deberán medirse con selecciones de otras zonas para alcanzar la ronda de los ocho mejores. Chile chocará con los asiáticos este lunes 16 de enero, a 4:30 horas de nuestro país. Los representantes chilenos buscarán seguir escribiendo su historia en el Mundial de la disciplina.