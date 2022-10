Erick Pulgar fue protagonista en la victoria del Flamengo ante Santos

El fútbol brasileño no para. Allá no importa si un equipo tiene dos finales en un mismo mes, la pelotita debe seguir rodando y Flamengo lo sabe.

Por eso el reciente campeón de la Copa Brasil y finalista de la Libertadores, la disputa este sábado ante Paranaense, tuvo que jugar ante Santos por el Brasileirao. Con Arturo Vidal luchando por recuperarse de una lesión, el protagonismo de los chilenos estuvo a cargo de Erick Pulgar.

El ex volante de Universidad Católica ingresó como titular en el cuadro carioca y a los seis minutos se hizo cargo de la primera pelota detenida del local. Lamentablemente su ejecución no fue buena, pero eso no desanimó al seleccionado chileno.

De hecho, a los 26 minutos, remató de distancia y sólo la notable atajada del portero Joao Paulo evitó lo que se iba a convertir en un golazo. Jugada que marcó el dominio absoluto del Mengao y que continuó durante todo el primer lapso. El mismo que terminó en escándalo, porque el gol de los anfitriones vino de una jugada polémica.

Es que los jugadores de Santos se quedaron reclamando un supuesto penal, cuando -a los 45′- Marinho jugó rápido y habilitó a Matheuzinho, el cual sacó un centro de oro que Pedro capitalizó de taquito para abrir la cuenta. Marcador que fue ratificado por el VAR y que dejó indignada a las huestes visitantes.

Arturo Vidal le entregó la Copa Brasil a la hinchada del Flamengo.

Por lo mismo, a nadie le extrañó, que salieran con los dientes apretados y a los 52′ y tras un centro de Camacho, Alex anticipó a Pulgar y marcó el empate. Igualdad que desarmó a los de Río de Janeiro, sobre todo porque hizo varios cambios pensando en el desenlace continental.

Más, los recientes monarcas de la Copa de Brasil se rearmaron y fueron en busca de la victoria. Lo tuvo a los 61′ y luego a los 68′, el nacido en Antofagasta -que luego recibiría una tarjeta amarilla- puso un pase filtrado para que Cebolinha rematara y permitiera un nuevo lucimiento de Joao Paulo.

El gol estaba rondando y llegó a los 77′: Gabi toca con el uruguayo De Arrascaeta, quien deja fuera de foco al portero y le entrega la esférica a Marinho, para que aplicara la ley del ex e inflara las redes. Era el 2-1 y un paso gigante en virtud de conseguir los tres puntos.

Unidades que serían aseguradas a los 86′, cuando el mencionado De Arrascaeta puso el 3-1 y logró que el Fla celebrara en cancha su reciente logro deportivo (descontó Gabriel Carabajal en los descuentos). Triunfo que además mostró a al Rey en un inicio junto a la copa y que hizo que Pulgar sumara 90 minutos justo antes del compromiso más importante del cuadro más popular de Brasil.