La respuesta del Kun Agüero a un hincha que le pidió jugar por Colo Colo: “¿Qué voy a ir ahora si no puedo ni correr 10 minutos?”

Colo Colo se proclamó como monarca del fútbol chileno y levantó su estrella 33, en un torneo que dominó ampliamente. El plantel albo tuvo una íntima celebración luego del duelo ante Coquimbo. Sin embargo, sus fanáticos lo festejaron con todo, tanto que la euforia de los hinchas llegó incluso hasta una transmisión en vivo del argentino Sergio Agüero.

El Kun, quien se retiró a fines del año pasado por una arritmia cardíaca cuando jugaba en el Barcelona, se ha hecho muy popular en los últimos años por sus transmisiones en vivo en redes sociales.

En conversación con el programa El Chiringuito de España, un fanático del Cacique le pidió que venga a Colo Colo a hacer historia. Transcurridos unos segundos, el argentino, campeón del mundo Sub-20 en Canadá 2007, respondió: “Uno me pone que vaya a Colo Colo a hacer historia. ¿Qué voy a ir ahora si no puedo ni correr 10 minutos?”.

La situación causó más de una risa de las personas que compartían transmisión con el hombre de 34 años formado en Independiente de Avellaneda.

A 10 meses del adiós

El 15 de diciembre de 2021, a través de una estremecedora conferencia de prensa en Camp Nou, Sergio Agüero comunicaba su retiro del fútbol a causa de una arritmia cardíaca. “Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol profesional. Es un momento muy duro. Primero es mi salud, ya saben el problema que tuve hace mes y pico. Estuve en buenas manos de los médicos, me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y he tomado esta decisión hace una semana o 10 días”, dijo entre lágrimas.