Europa se rinde al fútbol

Europa deleita. Los fanáticos vibran. Cuatro clásicos se tomarán el domingo la agenda del fútbol en el Viejo Continente. Los grandes de España, Italia, Inglaterra y Francia se verán las caras entre sí y cada equipo jugará con sus propios fantasmas y desafíos.

El primer encuentro será en España. Ahí, los ojos estarán puestos en el Barcelona-Real Madrid. Será el primer clásico español sin la presencia de Lionel Messi, por lo que en el Camp Nou ya están expectantes en ver cómo será el desempeño de su equipo sin el astro argentino. Lo único que esperan es una victoria que les permita despegar en La Liga y salir de la incómoda séptima plaza.

Pero si Messi faltará en España, dirá presente en Francia. El capitán de la selección argentina debutará en el clásico francés entre el Olympique de Marsella y el Paris Saint Germain, y disputará por primera vez un derbi fuera de tierras españolas. En la previa, Jorge Sampaoli tuvo palabras de elogio para su compatriota, a quien dirigió en la Albiceleste. “No he tenido contacto con él. Solamente en el tiempo que compartimos el vestuario. No me tocó, lamentablemente, un contexto para disfrutarlo un poco más. Verlo de nuevo en la cancha es una alegría y enfrentarlo es una dificultad”, dijo en conferencia de prensa.

En la Premier League, Old Trafford será el escenario para un choque de gigantes: el Manchester United de Cristiano Ronaldo, ante el Liverpool de un Mohamed Salah en estado de gracia. Si se imponen los Reds, serán los escoltas del Chelsea, el puntero.

Finalmente, el otro gran clásico será el que enfrente al Inter de Milán y la Juventus, en Italia. En los pastos del Giuseppe Meazza, Arturto Vidal podría ser titular. El King viene de una sólida actuación el martes pasado frente al Sheriff, por la Champions League. Algo que el DT lombardo, Simone Inzaghi, sabe, ya que elogió la actuación del volante chileno. Sin embargo, no quiso comprometerse con la titularidad del nacional. “Vidal jugó el partido que queríamos en la Champions League, tal como Gagliardini contra la Lazio. Calhanoglu y Sensi también están regresando”, expresó. Partido especial para Vidal, quien sabe lo que es enfrentar clásicos en el país de la bota y que ve cómo esta temporada está retomando el nivel que lo llevó a ser uno de los volantes más destacados del orbe.