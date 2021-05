James Rodríguez se lanza contra Reinaldo Rueda por su marginación de la selección colombiana

James Rodríguez está molesto con Reinaldo Rueda y con su cuerpo técnico. No entiende las razones de la marginación de la convocatoria de Colombia para el reinicio del camino hacia el Mundial de Qatar que, en el caso de los cafetaleros, considera los encuentros frente a Perú y Argentina. El estratega y su staff consideran que el volante del Everton inglés no está en las mejores condiciones después de una temporada marcada por las lesiones.

El ex mediocampista del Real Madrid ocupa su cuenta en Twitter para exteriorizar su molestia. Lo hace a través de un comunicado de prensa. “Vengo de una recuperación que está en su parte final. En la que he tomado el tiempo suficiente para integrarme en plenitud de condiciones a la práctica del fútbol y, de esta manera, no afectar mi participación en los compromisos de nuestra selección”, manifiesta.

Rodríguez prosigue en su ofensiva. “Los tiempos pertinentes de este proceso me sugieren tener precaución para participar en la fecha 7 de la eliminatoria, pero me permitirían integrarme de lleno en la fecha 8 y, por supuesto, estar en la Copa América. Con sorpresa, recibo el comunicado del cuerpo técnico manifestando no contar conmigo y deseándome una recuperación total. Recuperación que ya realicé y en la que he sacrificado mucho”, sostiene.

Dolor

En ese contexto, el volante se muestra apesadumbrado. “Lo anterior me llena de profunda decepción, por lo que para mí significa jugar por mi país. No recibir la confianza de parte el cuerpo técnico rompe todo y me genera un enorme dolor, ya que por la camiseta de Colombia he dejado hasta la vida”, expresa.

Finalmente, Rodríguez les desea éxito a sus compañeros en ambas instancias. “En la distancia, apoyaré con la pasión de siempre”, compromete.