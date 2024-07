“Juega como autista”: la polémica declaración de Jorge Sampaoli sobre figura francesa a días de la acusación de racismo contra Argentina

La selección argentina estuvo en el ojo del huracán durante la última semana. La Albiceleste fue acusada de racismo debido a sus canticos en contra del combinado francés. Durante las últimas horas, lejos de apaciguar los ánimos entre ambos países, Jorge Sampaoli realizó un incendiario análisis de lo hecho por los galos en la Eurocopa. El estratega ha sido apuntado por sus duras palabras en contra de Ousmane Dembélé y Kylian Mbappé.

“Cuando todo se desborda, los demás jugadores son como espectadores que observan cómo terminará la acción. Saben que juega como un autista: empieza la acción y la termina solo. No tiene la capacidad de hacer brillar a un compañero, solo sabe cómo brillar él mismo. Mbappé es un poco igual”, disparó el ex DT de la Roja, en entrevista con el medio SoFoot.

Ousmane Dembélé ante Gabriel Suazo. Foto: REUTERS/Stephane Mahe

En esa línea, el exestratega de Universidad de Chile agregó que, pese a sus grandes nombres, no se identifica con lo que expone el elenco dirigido por Didier Deschamps. “Francia tiene una selección extraordinaria, pero necesita correr mucho y cuando los espacios se reducen no encuentra canales de ataque, a pesar de sus enormes capacidades individuales. A falta de pasadores y de juego combinado, el equipo depende enteramente de su solidez y de una buena jornada de sus jugadores ofensivos. No es mi idea del fútbol”, señaló el entrenador transandino.

El lío de Fernández

Los ánimos están caldeados entre Argentina y Francia. El volante Enzo Fernández ha sido apuntado desde diversas latitudes por una transmisión en vivo que realizó en las celebraciones de la selección. Ahí los jugadores, con él a la cabeza, realizaron cánticos en contra de los futbolistas franceses a quienes vencieron en la final de Qatar en 2022. La situación no tardó en viralizarse y generar un repudio en el mundo del fútbol, quienes lamentaron la actitud de los trasandinos. Tanto así, que tres jugadores del Chelsea, escuadra donde juega el mediocampista, dejaron de seguirlo en redes sociales.

Argentina y Francia se midieron en la final del Mundial de Qatar 2022. Foto: REUTERS/Bernadett Szabo

Incluso la FIFA se involucró en la situación. “Hemos tenido conocimiento de un vídeo que circula en redes sociales, y el incidente está siendo objeto de una investigación. Condenamos con firmeza toda forma de discriminación, venga de donde venga, incluidos los jugadores, los hinchas y los responsables”, expusieron. Todo esto sucedió en una semana donde se dio a conocer que la Federación Francesa de Fútbol planea denunciar a la de Argentina por racismo. “La FFF escribirá a la AFA y acudirá a la FIFA, reservándose otras acciones”, anunció el medio internacional AFP.

Además la situación dentro del Chelsea no es la mejor, ya que luego de que se hiciera viral el polémico festejo, tres jugadores franceses del equipo inglés dejaron de seguir a Enzo Fernández en redes sociales. Se trata de Wesley Fofana, Axel Disasi y Malo Gusto, quienes en menos de un mes deberán verse las caras con el ex River Plate.

“La canción incluye un lenguaje muy ofensivo y no hay absolutamente ninguna excusa para estas palabras. Me opongo a la discriminación en todas sus formas y me disculpo por quedar atrapado en la euforia de nuestras celebraciones de la Copa América. Ese vídeo, ese momento, esas palabras, no reflejan mis creencias ni mi carácter. Lo siento mucho”, expresó, por su parte, Fernández luego de que el mundo del fútbol apuntara su actuar.