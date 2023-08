La advertencia de Erika Olivera tras la denuncia de ciclista que acusa ser borrado de Santiago 2023: “Esto puede ser fiscalizado por el IND”

La investigación por parte de la Federación Deportiva Nacional de Ciclismo de Chile (FEDENACICH) en torno a la denuncia de Diego Ferreyra ha traído reacciones. La última de ellas por parte de la diputada Erika Olivera, presidenta de la Comisión de Deportes del Congreso, quien conversó con La Tercera sobre las aristas de este caso.

Y es que el ente que rige el ciclismo en el país debía iniciar una investigación para aclarar las denuncias realizadas por el exseleccionado en relación al Decreto 22, que establece el protocolo general para la prevención y sanción de las conductas de acoso sexual, abuso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva nacional.

El Deportivo, en un reportaje lanzado días atrás, constató que la persona encargada de realizar esta investigación era el presidente de la federación en cuestión, Marco Borie Guzmán, como responsable institucional. Un hecho al menos curioso, ya que, en otras palabras, es como si el mismo denunciado debiese investigar una acusación en su contra.

Pero no solo esa situación quedó al descubierto, ya que, en ese mismo escrito, Borie negó ser el “responsable institucional” de la Federación, pese a que hay documentos oficiales que así lo comprueban. Esto provocó que tampoco se haya contactado con el denunciante en los plazos que exigía el Decreto 22, situación que, según Olivera, puede motivar una fiscalización por el Instituto Nacional de Deportes (IND).

La diputada es clara al abordar las situaciones que rodean la denuncia de Ferreyra presentada al Comité Nacional de Arbitraje Deportivo (CNAD, la cual fue remitida por ese ente a Marco Borie como responsable institucional de FEDENACICH).

“Lamentablemente, en algunas federaciones existe mucho desconocimiento e improvisación sobre la aplicación del Decreto 22. El hecho de que sea el mismo presidente el designado como responsable institucional demuestra que no se ha entendido cabalmente la función de este cargo dentro de las organizaciones deportivas, como el canal de denuncia independiente e imparcial respecto de actos de acoso, abuso, maltrato y discriminación”, comenta Olivera sobre la designación.

Ahí también se le pregunta sobre las consecuencias que podría tener para FEDENACICH el no haber tenido comunicación con Ferreyra en los plazos estipulados. “El responsable institucional es el canal de denuncia que tienen las organizaciones deportivas y es necesario que esa persona tome contacto a la brevedad con el denunciante (48 horas), no solo para tomar su testimonio, sino también para obtener prueba del caso, entrevistar al acusado, y darle curso a la investigación. Sin duda, el incumplimiento de este deber implica un incumplimiento del decreto 22 por parte de la federación y por esto puede ser fiscalizado por parte del IND”, añade.

De todas formas el Instituto Nacional de Deportes sí realizó una investigación en torno a Ferreyra, pero no enfocada en los casos de discriminación. El ciclista apeló en junio de este año para que el organismo le repusiera la Beca PRODAR que perdió en marzo de 2023, pero no llegó a buen puerto. En un documento firmado por Israel Castro, director nacional del IND, se reafirma que el corredor no cumplía los requisitos necesarios al no haber disputado eventos internacionales son la selección durante 2022.

“En el caso del deportista, no ha obtenido logros de aquellos contemplados en el Reglamento desde mayo del año 2019. El año 2020, se mantuvo en el Sistema de Becas por los parámetros establecidos para el periodo de emergencia sanitaria, y el año 2021 se mantuvo por la causal de lesión”, se desprende del texto. Situación que Ferreyra admite y acepta, aunque mantiene que su presencia fuera de la selección se debe por estar marginado de manera injusta.

Olivera hace un llamado a las federaciones

La diputada también se posiciona en torno a la declaración del presidente del CNAD, Eduardo Arévalo, quien en conversación con La Tercera apuntó que “muchas federaciones no tienen debidamente compuestos los tribunales de Honor o Disciplina”. Una situación que admite.

“Hay muchas federaciones deportivas en nuestro país. Algunas que hacen las cosas muy bien y con mucho profesionalismo y que demuestran cariño por los deportistas. Pero, también hay otras que lamentablemente no son consecuentes con la función que tienen como federación, que es disciplinar el deporte y promover el máximo desarrollo de sus deportistas”, comienza declarando la exmaratonista chilena.

Declaración que continúa con un llamado a la fiscalización. “La entrada en vigencia del Decreto 22 nos ha revelado que no todas las federaciones tienen sus órganos internos en pleno funcionamiento, y que sus tribunales de honor o disciplina no funcionan, o simplemente ni siquiera están integrados. Creo que hay incumplimientos estatutarios claros que deben ser fiscalizados por el IND”, declara.

Finalmente, la conversación gira en torno a los intentos de informar masivamente los estatutos y detalles del Decreto 22, uno que se promulgó en julio de 2020. “El Gobierno anterior se realizó una breve campaña de difusión, pero faltó mucho como para decir que fue plenamente divulgado. Desconozco si el Gobierno actual ha desarrollado campañas de envergadura. Por mi parte sigo en esa difusión, y fui invitada como expositora a un seminario organizado por el CNAD que prontamente abordará esta materia, tratando de congregar a deportistas de todas las disciplinas”, señala en modo de cierre.