La ANFP y Chilevisión cierran acuerdo para ponerse al día con los dineros de la Selección

Desde marzo que la ANFP no recibe la mensualidad completa que le entrega Chilevisión por los derechos comerciales y televisivos de la Roja. No es una cifra menor. Son 30 mil UF cada 30 días ($ 860 millones, aproximadamente), fundamentales para el funcionamiento de Quilín y que en su porcentaje mayor no están ingresando al organismo rector del fútbol criollo, debido a que Mediapro, el socio estratégico en la compra del producto Selección, no está cumpliendo su parte del trato.

En un informe que la gerencia general de la asociación envió a los clubes, se hizo oficial este problema y, además, se apuntó que se estaba trabajando en conjunto con el canal para solucionarlo. El arreglo, finalmente, se concretó ayer y se firma hoy, en un anexo de contrato que beneficiará a las dos partes, apuntan desde la señal que pertenece a Turner.

Mediapro (de origen español, hoy controlado por inversores chinos) es una de las agencias mundiales de marketing y contenido audiovisual más golpeada por la crisis del coronavirus y todas las competencias deportivas que se vieron detenidas por la pandemia. En medio de su delicada situación financiera, suspendió el pago de su parte del monto que se le entrega a la ANFP. Según el acuerdo firmado a fines de 2017 con CHV, Mediapro se debe hacer cargo del 80 por ciento de la cuota mensual que ingresará a la ANFP hasta que culmine el proceso hacia Qatar 2022.

Como este escenario negativo no cambió en abril y mayo, finalmente se produjo un acuerdo complementario entre la ANFP y Chilevisión, firma que legalmente debe responder por los atrasos. En resumen, el nuevo pacto es el siguiente: mientras Mediapro no solvente su porción de los pagos, el canal chileno entregará el 50% de la mensualidad (15 mil UF). Y cuando se regularicen las finanzas de Mediapro, se cancelará el 150% de la cuota (45 mil UF) durante la misma cantidad de meses que no se realizó el pago completo.

Fuentes consultadas desde CHV y desde la ANFP confirman este nuevo contrato y lo justifican en el contexto mundial. En ese sentido, para Mediapro es importante el regreso del fútbol profesional chileno (además de la reactivación deportiva en todo el orbe), ya que eso le permitirá hacer caja. Además de la administración tecnológica del VAR, la firma internacional tiene a su cargo toda la logística de las transmisiones de la competencia local (camiones, equipos técnicos, soporte tecnológico, etc), por lo que la reanudación del balompié nacional supone ingresos inmediatos, indican desde la señal televisiva.

Sobre este nuevo acuerdo, consultados por La Tercera, desde Chilevisión declinaron hacer comentarios oficiales. En Quilín, en tanto, sin negar los detalles de la solución, apuntaron que por contrato no se puede referir al tema: “No comentamos en público negociaciones que son privadas”, fue la única declaración oficial desde la sede del balompié.

De esta manera, se zanja uno de los conflictos que tenían Turner (dueña de Chilevisión) con la asociación. Sigue en pie el lío por el CDF, que si bien está al día, ha presentado retrasos en el pago de su cuota por el campeonato nacional, que llega directamente a los clubes. La cuota de junio recién se pagó hoy.