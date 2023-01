La cruda confesión de Pep Guardiola en el City: “No hay nada que hacer este año, porque no vamos a ganar nada”

Manchester City sufrió más de la cuenta en el trabajado triunfo que consiguieron sobre el Tottenham por la Premier League. Los ciudadanos comenzaron perdiendo por 2-0 en el primer tiempo, yéndose así al descanso. Sin embargo, en la segunda mitad, el equipo de Erling Haaland y compañía logró una épica remontada que dejó el marcador final con un sorprendente 4-2. A pesar de esto, Pep Guardiola, DT del City, estalló en ira por las situaciones que se vivieron durante el encuentro.

Para comenzar, el estratega español expresó su disconformidad con el rendimiento del equipo y lo que se mostró durante el primer tiempo: “Podría decir lo contentos que estamos, pero también puedo confesar que cambiamos o no hay nada que hacer este año porque no vamos a ganar nada. Nos falta energía, pasión, muchas cosas. ¿Jugamos mal la primera parte? No. Tottenham es un gran equipo con las amenazas que tienen arriba, pero no nos patearon al arco”.

Pep Guardiola celebrando después del triunfo frente al Tottenham. Foto: Reuters/Lee Smith.

A continuación, el ex DT del Barcelona disparó en contra de todo el club: “Quiero una reacción, no solo de los jugadores, sino de toda la organización. Somos un equipo de flores felices, no quiero esto. Quiero derrotar al Arsenal. No puedo negar lo feliz que estoy (de haber ganado), pero estamos muy lejos del equipo que solíamos ser. Hay muchas cosas en las que estamos muy, muy lejos”.

Pero Pep no se detuvo ahí, ya que comenzó a lanzar sus dardos contra todos los responsables, sin excepción: “Jugamos porque mi entrenador me dijo que haga esto y esto otro” expresó en referencia a sus jugadores; siguiendo con lo mismo, agregó: “Pero no hay nada que les salga de adentro, de las agallas. Tuvimos suerte, y si no cambiamos, tarde o temprano vamos a perder puntos. No hay pasión, fuego ni deseo de ganar desde el minuto uno. Es lo mismo con nuestros hinchas”.

Y es que ni la fanaticada de los Citizens se salvó de la ira de Guardiola: “Estuvieron totalmente callados por 45 minutos. Abucheaban porque estábamos perdiendo, pero no porque jugamos mal. Nosotros jugamos bien”. Posteriormente, el estratega siguió apuntando contra todo el club: “Tal vez están muy conformes porque hemos ganado cuatro Premier Leagues en cinco años. Después de que marcamos un gol, ellos reaccionan, pero ese no es el punto. Estamos muy, muy lejos de poder competir al máximo nivel”.

Posteriormente, el técnico fue lapidario con el rendimiento que ha demostrado su equipo: “¿Tú crees que vamos a acortar la distancia que tenemos con el Arsenal si jugamos de la forma en que lo hacemos? De ninguna manera. Hoy tuvimos suerte. Si queremos ganar algo o competir, en vez de quejarse, quejarse y quejarse (en referencia a los jugadores) de ninguna manera vamos a ganar algo”.

Pep aprovechó la ocasión para mencionar en múltiples ocasiones que el resultado fue simplemente suerte. De esta manera, expresó: “¿Tú crees que este tipo de remontada (contra el Tottenham) va a pasar siempre? No, no va a pasar. Fue solo suerte”.

Riyad Mahrez junto a su entrenador, Pep Guardiola. Foto: REUTERS/Molly Darlington.

La furia del ex DT del Bayern Munich incluso tomó a uno de los héroes de la noche, que incluso se despachó con un doblete para aportar al triunfo: “Riyad Mahrez es un gran jugador. Antes del Mundial estaba de vacaciones. Ahora se ha dado cuenta”.

Sin embargo, a la hora de sentenciar sus rabiosos comentarios, mencionó que no todo es responsabilidad de un solo jugador, además de criticar a quienes cuestionan el actual estatus del Manchester City como un equipo triunfador: “No es solo un jugador, son todos. La gente dice que no tenemos éxito porque no hemos ganado alguna Champions League, ¡Basura! Dos títulos consecutivos (de Premier League) frente a este Liverpool”.

El equipo dirigido por Joseph Guardiola se encuentra a cinco puntos del Arsenal, líderes de la liga inglesa, eso sí, los Gunners tienen un partido menos. El próximo desafío del City será frente al Wolves, este domingo. Además, deberán verse las caras con el RB Leipzig en los octavos de la Champions League el 22 de febrero, por lo que el conjunto ciudadano tendrá un mes para levantar el rendimiento que tanto cuestiona su director técnico.