La feroz reacción de Johnny Herrera tras fallo a favor de Colo Colo

La derrota en el Superclásico jurídico caló hondo en las huestes azules y una de las reacciones más iracundas corrió por cuenta de Johnny Herrera. El otrora portero y capitán de Universidad de Chile se lanzó con todo contra el Tribunal de Disciplina por no castigar a Jorge Almirón por desacato.

“¿Para qué existe el Tribunal si no pesa nada?, cuestionó el ídolo estudiantil en el programa Todos Somos Técnicos de TNT Sports. Luego prosiguió: “¿Por qué tanta regla, si al final los mismos presidentes que las escriben después las borran con el traste, acorde a la conveniencia o al club que le toca apuntar al fallo?”.

Pero sus dardos no terminaron ahí. Herrera disparó acusaciones de alto calibre y explicó que “el hincha más fanático se aferró a lo que decía la letra a la falta que cometió. O en el Tribunal son todos giles o no se dieron cuenta que estaba dando instrucciones... Los cuatro (que fallaron a favor de Colo Colo)”.

Acto seguido, el ahora panelista aclaró que “estoy de acuerdo con que los puntos se ganan en la cancha”, pero insistió en que “ellos mismos hacen una regla que terminan borrando con el culo. La misma gente del tribunal queda como giles, ilusos, tontos, porque se dan cuenta de que realmente hubo una falta. Por último que sancionen”.

Y cuál sería el castigo que deberían haberle dado el técnico del Cacique, según el ex futbolista. “En este caso es absurdo, nos pasaríamos de giles, de hue… si no nos damos cuenta que Almirón está dando instrucciones. Perfecto, no le quites los puntos, pero sanción igual porque dejas a la gente como estúpida”, expresó.

Cabe recordar que la U denunció a su archirrival en la instancia jurídica de la ANFP por presunto desacato de Almirón. Los laicos tienen la convicción que el transandino entregó instrucciones a la banca, en el duelo con Huachipato, cuando estaba suspendido por tres fechas y pedía que le quitaran los tres positivos ganados en Talcahuano.

No obstante, por cuatro votos contra dos, dicho juzgado desestimó la denuncia porque “no existieron en la causa antecedentes probatorios, completos y contundentes, que ameritaran imponer las sanciones contempladas en la reglamentación para un eventual desacato”.

Con ello, el equipo concesionado por Blanco y Negro se mantiene en la punta de la tabla con 66 unidades y si le gana a Deportes Copiapó este domingo (16 horas) será el nuevo campeón del fútbol chileno (lo mismo pasará si la U enreda puntos ante Everton, aunque Colo Colo iguale o pierda).