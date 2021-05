Las dudas que genera Brasil como organizador de la Copa América: “Es un ejemplo de cómo no hacer las cosas en pandemia”

“Brasil recibirá a la CONMEBOL Copa América 2021! El mejor fútbol del mundo llevará alegría y pasión a millones de sudamericanos. La CONMEBOL agradece al Presidente Jair Bolsonaro y su equipo, así como a la Confederación Brasileña de Fútbol, por abrir las puertas de ese país al que es hoy en día el evento deportivo más seguro del mundo. ¡Sudamérica brillará en Brasil con todas sus estrellas!”. Con este anuncio la Confederación Sudaméricana de Fútbol dio a conocer la determinación de llevar el torneo continental a uno de los país más afectados por la pandemia, lo que pone en absoluta duda esa apreciación de que sea “el evento deportivo más seguro del mundo”.

Pese que la nación amazónica vive un presente de agitación social, sumado al difícil contexto pandémico, para Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, “el Brasil vive un momento de estabilidad, tiene comprobada infraestructura y experiencia acumulada y reciente para organizar una competición de esta magnitud”.

Las palabras del paraguayo no cayeron bien en el Estado de Pernambuco, donde el gobernador Paulo Camara vetó la realización del certamen en esa zona de Brasil, que es una de las más afectadas. “Aunque no ha sido solicitado oficialmente por la Confederación Brasileña de Fútbol, el gobierno del Estado refuerza que el actual escenario epidemiológico no permite que un evento de la envergadura de la Copa América se desarrolle en el territorio de Pernambuco”.

En Chile, en tanto, hay molestia por la decisión tomada en Paraguay, aunque al menos una sensación de alivio de que no se organizara en el país, tal como lo grafica el doctor José Miguel Bernucci, secretario nacional del Colegio Médico. “Para todos los que trabajamos en el mundo sanitario es una buena noticia que, por lo menos, no se realice en Chile. Creíamos que no estaban las condiciones sanitarias en nuestro país para poder realizarla. Muchos tuvimos temor de que incluso se pudiera evaluar una condición así”, afirma.

Para el facultativo, es un error la realización del torneo y la Conmebol no está evaluando bien la situación. “Lamentablemente, Brasil, desde el inicio de la pandemia hasta ahora, ha sido un ejemplo de cómo probablemente no hacer las cosas de forma adecuada. Hay que recordar que Brasil, producto de no controlar los contagios por la cantidad de habitantes que tiene, ha generado la aparición de dos variantes, que son mucho más contagiosas: la p1 y la p2, y gran parte de los problemas epidemiológicos de Latinoamérica se debe a la aparición de estas variantes”, enfatiza.

En tanto, el diputado Matías Walker (DC) cree que se debe tomar una decisión al respecto. “La Federación de Fútbol de Chile, la ANFP, tienen que evaluar seriamente si exponer o no a los seleccionados nacionales, a los funcionarios, trabajadores y a los propios dirigentes a viajar a un torneo largo a un país como Brasil, que en este momento es el epicentro de los contagios y de las personas fallecidas en el continente y que ha sido ejemplo de irresponsabilidad gubernamental a través del gobierno de Bolsonaro, donde todas las semanas aparecen variantes nuevas”, sentencia.

Bernucci también tiene una opinión similar. “Yo les recomendaría (a la ANFP) que no fueran, pero si se decide ir, lo que se requeriría es tener conocimiento de los protocolos y hacer un control muy estricto al regreso de los jugadores al país. En ese sentido, un aislamiento en un hotel sanitario de 10 a 14 días, con un seguimiento diario y con PCR. Y si esto diera positivo, aislamiento para identificar el ingreso de variantes. Entonces, probablemente, los problemas de gestión van a ser mucho mayores. Tanto del punto de vista epidemiológico como también de los problemas asociados. Por eso, no sería tan recomendable asistir. Además, uno de los lugares donde se jugaría sería Manaos, que justamente es el lugar de aparición de una de esas variantes”, advierte.

Mientras que Walker teme por el esquema de inoculación de los seleccionados: “He visto que los jugadores de la Roja, en general, no cuentan con las dos vacunas. Algunos se están vacunando en Chile por primera vez, como es el caso de los principales referentes del equipo. Por lo tanto, una cosa es la mala decisión de la Conmebol, de trasladar la Copa América a un país con tan altas cifras de contagios y fallecimiento; pero otra cosa, es la decisión que tienen que tomar nuestros dirigentes de exponer a los jugadores, por más que la Conmebol diga que van a estar todas las condiciones sanitarias. Si hay alguien que no puede garantizar nada en estos momentos es el gobierno de Brasil”.

En la misma línea el diputado Eduardo Durán (RN) también cree que se debe estudiar la participación de Chile en el evento. “No comparto q la #CopaAmerica se realice en Brasil, pais que tiene los más altos índices de contagio y fallecidos del mundo. Creo que la @ANFPChile arriesga la salud y vida de nuestros jugadores si participa de una competencia donde hay una crisis sanitaria descontrolada”, publicó en sus redes sociales.

Asimismo, el Sifup también manifestó su preocupación y anunció que se comunicará con sus pares internacionales. “Una pandemia descontrolada y constantes protestas contra el gobierno, constituyen un escenario preocupante para la realización de eventos deportivos. Nos pusimos en contacto con @FIFPRO y les manifestamos nuestra preocupación y alarma por la confirmación de la Copa en Brasil”, anticipó la entidad, a través de su cuenta de Twitter.

Otro que se pronunció por la misma vía fue José Luis Chilavert. El exarquero de la selección paraguaya instó a los futbolista a que se pronuncien. “Es hora que los jugadores de los seleccionados se hagan respetar y que no los traten como esclavos, hay que rebelarse ante estos corruptos que no les importa la vida de todos ustedes, unidos venceremos a la corrupción que impera en el fútbol sudamericano”, publicó.