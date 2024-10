Las duras críticas de Diego Latorre contra el manejo de Marcelo Bielsa

No era nada nuevo. Cuando los dirigentes de la Asociación Uruguaya de Fútbol fueron por Marcelo Bielsa sabían a quien llevaban. Al margen de ser un técnico caro, el rosarino está muy lejos de ser un dechado de carisma.

Obsesivo del trabajo y la táctica, quien no se caracteriza por una cercanía con sus dirigidos. Precisamente, esa es una de sus principales virtudes, el respeto que profesan quienes estuvieron bajo su mando.

Y claro, cuando los resultados sonríen, ese tipo de actitudes no molestan. Sin embargo, después de que la Celeste hizo una irregular Copa América y no ha ganado en tres partidos eliminatorios, esas fisuras se perciben aún más grandes.

Así quedó de manifiesto en las declaraciones del goleador Luis Suárez. Tras confirmar su retiro, el atacante no dudó en fustigar el comportamiento de quien fue su técnico hasta julio pasado.

“Muchos jugadores hicieron una reunión para pedirle al entrenador que por lo menos nos dijera buen día, ni saludaba. Yo tuve una charla con Bielsa de cinco minutos hablando como referente y al terminar solo me respondió ‘muchas gracias’”, advirtió el Pistolero.

Palabras que cayeron pesadamente sobre el ánimo del entrenador rosarino. Sobre todo, cuando el propio presidente de la federación charrúa, Ignacio Alonso, secundó los dichos del exatacante. Situación que obligó al DT a referirse sobre el tema.

“Respecto de cómo operó sobre mí toda la situación, no ignoro todo lo que pasó y sé que mi autoridad queda de alguna manera afectada”, se sinceró Bielsa tras la derrota en Perú.

Nuevas críticas

Una situación que no ha pasado inadvertida, en ambas riberas del Río de la Plata. Esta vez fue el exseleccionado Diego Latorre quien analizó el estilo del Loco como entrenador.

“Todos sabemos que Marcelo Bielsa es un tipo distante. El capital más grande que ha tenido es que los jugadores siempre lo admiraron, la mayoría ha declarado que les había cambiado la mirada, que les había aportado un montón y demás”, explicó Gambeta en ESPN.

Asimismo, el actual analista de la cadena norteamericana cuestionó la distancia que siempre ha tenido el rosarino con sus jugadores, en cada uno de los equipos y selecciones que ha dirigido.

“No sé bien y no me gusta tocar de oído. ¿Cambio algo de la dinámica? ¿Las relaciones entre el técnico y los jugadores no estaban bien? Creo que el DT tiene que establecer una relación de afecto con los jugadores”, afirmó el exjugador formado en Boca Juniors.

En ese sentido, Latorre agregó que “el entrenador no es un mero repartidor de indicaciones que solo te dice párate acá o allá. Principalmente, con jugadores con quienes no tienes contacto diario, que solo los ves de vez en cuando. Más allá que los llames y demás. No es el jugador que tienes todos los días a mano”.

Y advirtió que “debes tener una relación de afecto. El afecto es un motor muy importante entre el técnico y el jugador de futbol. No solo es la sabiduría táctica, es la relación que puedas tener para sacar lo mejor al futbolista. No sé cuánto ha promovido esa relación Bielsa”.