Leonardo Gil evade la polémica de Jordhy Thompson: “Los problemas que sean del club hacia fuera son de cada uno”

Durante la tarde de este miércoles, Leonardo Gil tomó la difícil tarea de enfrentar los micrófonos en conferencia de prensa. Los temas que rodean al plantel albo son polémicos: los incidentes en el Superclásico, y la grabación en que se aprecia a Jordhy Thompson agrediendo a una mujer dentro de una discoteca. El volante abordó dichas problemáticas, aunque no entregó mayores detalles.

Al trasandino se le consultó por la opinión del plantel, y de él mismo como jugador, ante la mencionada agresión que involucra a Jordhy Thompson, uno de los jugadores más jovenes y con mayor proyección del plantel. “En estas situaciones, es algo muy difícil para uno como compañero poder opinar, solo estamos acá para jugar al fútbol. Los problemas de cada compañero, que sean del club hacia afuera, son problemas de cada uno. Nosotros solo estamos para venir a entrenar” fue lo único que expresó respecto a dicha polémica.

Por otra parte, el centrocampista abordó la polémica referente a los incidentes ocurridos en el Superclásico, aludiendo a que el problema ha ocurrido siempre y en todos lados. “Nosotros como jugadores tratamos siempre de pedir calma. En Sudamérica va a llevar un tiempo que cambie. Cuando vienen visitantes a partidos así es muy difícil que no pase nada, pasa en Argentina, Brasil, y en todos lados siempre hay incidentes. Es una lástima porque se pierde el folclore del fútbol”.

“Desde lo futbolístico rescato lo positivo. Ya logramos dos partidos seguidos en que no nos convierten. Esto es relevante a estas alturas porque no solo tenemos el Torneo, sino también la Libertadores. Confiamos que de la mitad de la cancha hacia adelante tenemos jugadores importantes como para llegar al gol” agregó Gil, abordando ahora el aspecto futbolístico del partido frente a la U.

Adicionalmente, el zurdo anticipó el siguiente duelo del Cacique por el Campeonato Nacional, el cual será frente a Cobresal en El Salvador. “Hicimos una gran semana. Sabemos que jugar allá es difícil, pero siempre hemos tratado de sacar buenos resultados. Sabemos que Cobresal tiene un buen equipo y se hace fuerte en su cancha, pero esperamos que nuestra gran semana nos ayude a quedarnos con las tres unidades”.

El Colorado también se refirió a las recientes críticas que recibió el plantel por parte de Carlos Caszely. El ex futbolista expresó que este equipo no daba para avanzar de fase de grupos en la Libertadores. “A mí, personalmente, me encanta que hablen así. Que ídolos del club digan estas cosas del plantel lo tomo más como un desafío que algo negativo. Hemos pasado cosas peores como plantel, así que debemos tomarlo como algo que nos motive para ser mejor” explicó.

Finalmente, el centrocampista de 31 años manifestó su extrema admiración por el adiestrador de la escuadra alba. “Siempre digo que Gustavo es el mejor DT que he tenido, es muy inteligente y sabe sacarle provecho a cada jugador y cada puesto”.

El siguiente duelo de Colo Colo será este sábado 18 frente a Cobresal en el Estadio El Cobre, ubicado en El Salvador. El partido está pactado para comenzar a las 18 horas y será clave para ambos equipos, pues los dos tienen 11 puntos, aunque el Cacique tiene un partido menos.