Hinchas del Real Madrid se burlan de Arturo Vidal tras la victoria sobre el Inter: “Es nuestra mascota”

El Inter de Milán parece dominar todo el partido, pero es el Real Madrid quien se lleva el triunfo. Los hinchas merengues festejan, aunque no solo por la victoria de la escuadra de Carlo Ancelotti. También lo hacen por un motivo particular: en la escuadra italiana milita uno de los enemigos reconocidos más sonantes que ha tenido el club en el último tiempo: Arturo Vidal. El volante chileno no tarda en transformarse en el objeto de las burlas y los comentarios que los fanáticos de la Casa Blanca vuelcan en las redes sociales.

Hay alusiones para todos los gustos. Algunas estadísticas, como que el Real Madrid es el club que más dolores de cabeza le ha dado al Rey en su carrera. El oriundo de San Joaquín ha lamentado siete caídas frente a la escuadra española, considerando todos los clubes europeos que ha defendido. Las otras son, derechamente, abiertas burlas. En ese contexto, los hinchas no se ahorran conceptos a la hora de las alusiones. Vidal pasa de “talismán” a “mascota” en varios de los comentarios que realizan.

Odio mutuo

El pasado barcelonista de Vidal, quien también festejó victorias en los clásicos españoles y en algunos casos con marcado protagonismo, incluso anotando goles, también alimenta el odio contra el mediocampista chileno, quien en 2015 pudo transformarse en uno de los fichajes del conjunto merengue. Sin embargo, las tratativas no fructificaron y, finalmente, Vidal terminó jugando en el Bayern Múnich. Hay quienes explican en esa situación que el Rey siempre demuestre su distancia con esa institución.

Vidal tendrá una oportunidad para tomarse revancha el 7 de diciembre, cuando ambas escuadras vuelvan a medirse, en Madrid.