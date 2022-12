Louis Van Gaal no olvida la semifinal que perdieron por penales ante Argentina y lanza: “Ahora queremos nuestra revancha”

La hora de la verdad se acerca y una vez más, la historia de los Mundiales junta a Países Bajos con Argentina en una llave de vida o muerte. ¿La última vez? En Brasil 2014, cuando los trasandinos eliminaron por penales a los tulipanes, tras terminar empatados a cero en los más de 120 minutos de juego.

Y eso el entrenador del conjunto europeo no lo olvida. Louis Van Gaal también era el adiestrador de los naranjos en aquella cita planetaria y ahora tiene sed de venganza. “Ahora queremos nuestra revancha”, asegura el adiestrador cuando se le pregunta por el duelo que se jugará este viernes a las 16 horas.

Luego agrega que buscará en sus propias experiencias como marcar a Lionel Messi, pues ya logró neutralizarlo en el duelo mencionado. “Messi es un jugador que puede decidir un partido en una acción individual. En la semifinal que jugamos contra Argentina en el 2014 no tocó un balón y perdimos en los penales”, recuerda.

Y claro que para Van Gaal este encuentro es fundamental, pues sabe que eliminando a la Albiceleste la moral de su equipo llegará en alto al duelo que lo podría enfrentar ante Brasil en semifinales (si es que los pentacampeones le ganan a Croacia el viernes al mediodía).

“Dije que podemos serlo, no que lo vayamos a ser. Pero podemos serlo. Pero si al final no lo somos no podemos decir que hayamos fracasado”, matiza ante el complicado fixture que tiene por delante. Sin embargo, su historial al mano del seleccionado neerlandés -lleva 19 encuentros seguidos sin perder- lo avalan. Y hasta lo hacen pensar en seguir en dicha dirección técnica, aunque pensaba dejarle tras su paso por Qatar 2022.

“En principio me retiraré, pero nunca se debe decir nunca”, asevera y luego agrega que “por el interés del fútbol de mi país, nunca puedes decir nunca. Pero no sabes qué ofertas pueden llegar a la mesa”. ¿Bélgica será su destino? Esa es la especulación que surgió en el mismo Mundial, tras el fracaso de Lukaku y compañía. Pero el estratega prefiere no ahondar en el tema y cuando le preguntan por ello, sólo se dedica a bromear: “Es un país maravilloso, me gusta mucho. Pero primero tendrían que convencer a mi esposa, por que no creo que quiera mudarse”, concluye.

