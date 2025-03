Manuel Pellegrini repasa su presente en el Betis en la antesala del derbi contra Sevilla

Manuel Pellegrini ha tenido un mes de marzo impecable que pretende coronar este fin de semana cuando enfrente el derbi de la ciudad contra Sevilla. El DT del Betis tiene una gran deuda con la afición verdiblanca, pues por la liga española no ha podido imponerse al archirrival desde su llegada al club.

“El derbi es un partido especial. Es un partido de tres puntos, pero se alarga hasta el siguiente partido, es el más largo de todos. También viví River-Boca o Real Madrid-Atlético. Es algo que se vive y no se puede explicar. Veo que en estas cinco temporadas hemos tratado de despertar una ambición y llegar lo más arriba posible. Se lograron cosas importantes y queremos seguir haciéndolo. Son puntos importantes para seguir luchando”, comentó en diálogo con el programa La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio.

Sobre su último reconocimiento como entrenador del mes, señaló que “se valora porque es la valoración de la gente. En estos cinco años las campañas son parecidas, aunque a veces se encienden las alarmas de forma más fácil que en otros años. La ambición se instaló, nunca hay conformismo sino ser más ambiciosos”.

En cuanto a sus récords, fue claro: “Son números que reflejan una carrera. Ojalá se consigan logros como alcanzar la Champions, ganar derbis... Pero lo veo con orgullo. No se borra el historial de alguien como Serra Ferrer. Estoy orgulloso de haber llegado aquí, haber ganado el apoyo de la gente y creo que cada año tratamos de no quedarnos en lo que hicimos sino en lo que viene después y en dar al hincha un espectáculo que le dé ganas de venir a vernos”.

Luego profundizó en la importancia del derbi de este fin de semana. “Lo pongo como un objetivo muy importante, pero si me preguntan personalmente si quiero ganar los dos derbis y quedar el 15, pues no. Prefiero quedar el quinto y no ganarlos. Pero se puede quedar en una cosa intermedia. Quizás en derbis anteriores merecimos el triunfo y no se hizo. Ojalá ganemos y podamos seguir aspirando a la Champions League. Para mí, el logro general es más importante que una satisfacción puntual”, remarcó.

En cuanto a la disponibilidad del plantel, sostuvo que “es mucho más fácil tenerlos a todos sanos. Mientras haya alternativas, es fácil. Hemos tenido muchos lesionados este año, más que nunca, y en los mismos puestos. Hay un grupo que se conforma para que en cada partido se pueda ganar sin que se mire a que falta uno. Los 25 tienen la misma responsabilidad. El objetivo al final se gana o pierde por un punto”.

Consultado por Lo Celso e Isco, comentó que “no es cuestión de conseguir que jueguen juntos, sino de que haya alternativas siempre. En la semana se está siempre variando dentro de la idea futbolística”.

También habló sobre su futuro como entrenador del Betis. “Son cinco años aquí, me queda uno de contrato. Han sido años de satisfacción, hay que tener claros también los objetivos a futuro. En la medida en que podamos seguir creciendo juntos, soy muy feliz aquí. No tenemos todavía ninguna conversación, no sé si es el momento. Mi cabeza está en el derbi y en los objetivos. Si nos tenemos que sentar más adelante, lo haremos sabiendo los objetivos de cada uno”.

Por último fue consultado por el presente de Chile y su opción de dirigir a la Roja. “He tenido estos años ofertas económicas importantes, pero mi intención siempre es cumplir mi contrato. Estoy muy contento con la hinchada, con la ciudad... No sabemos lo que pasará con mi futuro. Mi mente está centrada en lograr los objetivos deportivos de este año. Siempre dije que me encantaría terminar mi carrera dirigiendo a Chile, pero no se puede pensar que llegando con mi nombre se puede ir a un Mundial. No estoy ahora centrado en eso”, cerró.