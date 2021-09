Paulucci no se proyecta en la banca de la UC: “Nuestro objetivo es tener contento al plantel hasta que el club traiga un entrenador”

El técnico interino de Universidad Católica, Cristian Paulucci, valoró el triunfo cruzado por 2-4 sobre Curicó Unido, en el estadio La Granja. Los de la franja, que suman siete derrotas fuera de casa en el Torneo Nacional, volvieron a celebrar como forasteros y sumaron su segunda victoria consecutiva, tras la salida del uruguayo Gustavo Poyet.

“Fue un partido difícil. Curicó es un gran rival. En los últimos partidos con Curicó no nos había ido del todo bien. Hicimos un buen juego, sacamos una buena ventaja, pero luego Curicó emparejó. Después hicimos unos cambios para darle frescura al equipo, que es lo que estamos buscando, para ser agresivos, y lo logramos. El segundo tiempo fue bien jugado, tuvimos muchas opciones de gol y nos llevamos una victoria bien merecida. Uno de nuestros objetivos era tratar de revertir esta racha negativa saliendo de casa y volver a ser un equipo sólido, que sume triunfos de visita para poder pelear el título”, aseguró el argentino.

Pese a sumar dos triunfos en dos partidos y darle una nueva cara futbolística al tricampeón, el entrenador no se proyecta como DT definitivo. “No me han dicho nada. Nosotros estamos muy contentos por lo que mostramos. Fuimos contundentes, agresivos,... quizás no tanto, porque hicimos un desgaste tremendo en casa, pero mostramos una buena labor defensiva. Cuando entró Diego y los cambios del entretiempo nos dieron cosas buenas desde la banca. Y ya lo dije: nosotros somos empleados del club, tanto yo como los chicos de staff y estamos en este período hasta que el club consiga un entrenador. Nuestro objetivo es tener contento al plantel y que recuperemos terreno para que cuando el club decida traer un entrenador el equipo pueda pelear el campeonato”, advirtió.

Paulucci sostuvo que Católica necesita ser protagonista, por la calidad y jerarquía de sus jugadores. “Este plantel es un plantel que se acostumbró a ganar. Tiene jerarquía, jugadores con mucha experiencia, jóvenes de selección. Una mixtura muy importante que hacen que sea protagonista. Es todo mérito de los futbolistas, de la institución que arma estos equipos. Uno tiene la suerte y el placer de estar en la institución y disfrutar de estos futbolistas. Ellos hacen gran parte de lo que ustedes ven”, sostuvo.

Por último, tuvo elogios para Diego Valencia, quien ingresó en el segundo tiempo como extremo y lo hizo de gran forma. “Diego es un jugador extraordinario, con un futuro enorme. Yo estaba en otro club anteriormente y sinceramente es extraordinario. Tiene un porte físico bárbaro. Va a llegar a grandes cosas. Tiene una muy buena cabeza y como futbolista tiene esta variante que me gusta mucho, que es que puede ser una alternativa de Zampedri, pero ha jugado casi todo el torneo de titular como extremo. De hecho, hoy entró de extremo. Me gustan los jugadores polifuncionales, inteligentes tácticamente, que pueden cumplir varias funciones, como también el Chapa Fuenzalida. Diego, físicamente, corre mucho, tiene buenos desplazamientos y puede jugar tranquilamente de extremo como de 9″, cerró el actual técnico de Universidad Católica.