¿Quién ganó la vez que se enfrentaron?: el antecedente ante Lingzhe Meng que ilusiona a Yasmani Acosta con una medalla

Yasmani Acosta va en busca de su consagración en París 2024. El deportista de 36 años tiene en su mente la revancha tras obtener un quinto puesto en la lucha grecorromana 130 kilogramos de Tokio 2020, una disciplina que entrega dos bronces.

Su objetivo es claro. Cualquier resultado que no sea conseguir una medalla será un fracaso para él. ”No me siento ganador de un diploma olímpico, porque mi mentalidad no era ir por un cuarto lugar o ir a participar, yo iba por las medallas. Mi diploma no sé si está en el Comité Olímpico y no lo quiero tampoco. Yo iba por la medalla olímpica en Tokio y ahora estoy con la misma mentalidad. Es mi exigencia, mi meta y mi desafío propio”, señaló en diálogo con El Deportivo solo semanas antes de arribar en la capital francesa.

Ahora, su sueño está cerca de concretarse. Ya venció al búlgaro Kiril Milov en su estreno y al egipcio Abdellafit Mohamed en los cuartos de final. Fueron dos luchas trabajadas, pero que lo hicieron asegurar un nuevo diploma olímpico y lo tienen en la semifinal de la lucha grecorromana.

El nacido en Matanzas, Cuba, está a un paso de las medallas. Al frente tendrá a Lingzhe Meng, un viejo conocido. El chino será su último escollo para abrochar una presea olímpica, pero hay un positivo antecedente que ilusiona al nacional.

Quién es el Lingzhe Meng, el rival de Yasmani Acosta

Meng es originario del Distrito de Dingtao, ubicado en la ciudad-prefectura de Heze, en la provincia de Shandong. Nació el 16 de abril de 1998 y tiene 26 años. Tiene una experimentada trayectoria en los deportes de contacto. De hecho, arrancó con solo cuatro años a entrenar artes marciales. Ese fue el inicio de una prometedora carrera.

Dos años después, un entrenador descubrió sus capacidades innatas. Fue llevado a la Escuela de Deportes de Heze, donde comenzó con la lucha libre. Serían sus primeros pasos en una disciplina que lo acompañó por toda su vida.

En 2009 se hizo parte del equipo provincial y en 2014, con 16 años, pasó a formar parte del equipo nacional de lucha grecorromana de China. Era el prospecto más grande de su categoría.

De a poco fue subiendo de peso y categoría, hasta que en 2018 se instaló en los 130 kilogramos. En su palmarés cuenta con múltiples logros, tanto nacionales como internacionales.

Tiene dos bronces en los Juegos Internacionales de China (2917 y 2021), dos platas en el Abierto de Polonia (2019 y 2022), dos platas y tres bronces en Gran Premios (2016, 2018, 2020, 2023 y 2024), una plata y un bronce en los Campeonatos Asiáticos (2023 y 2024) y una plata en los Juegos Asiáticos (2022).

Su último éxito fue en el ya mencionado en el Campeonato Asiático de Lucha Libre del presente año, celebrado en Bishkek, Kirguistán, una de las cunas de la disciplina, sobre todo en pesos más bajos. Ahora, buscará la éxito olímpico ante el nacional. No obstante, existe un antecedente que ilusiona a una de las estrellas del Team Chile.

Ambos ya tienen historial entre sí. En detalle, se han enfrentado en una única oportunidad. En 2019, en el Senior World Championships disputado en Kazajistán, se vieron las caras. ¿El vencedor del duelo? Yasmani Acosta. El chileno se impuso en el repechaje con un sólido 3-0. Fue el único enfrentamiento del que salió victorioso en todo el certamen. Este triunfo lo posicionó en la duodécima ubicación, mientras que el oriental fue decimosexto.

Dicha lucha puede ser un antecedente en París 2024. Lo claro es que su disputa será crucial. El que gana avanzará a la final y se asegurará una medalla de plata u oro. Eso sí, si pierde todavía tendrá la oportunidad de disputar el bronce. Del otro lado competirán el azerí Sabah Shariati y el cubano Mijaín López, la leyenda del deporte que busca ser pentacampeón olímpico. Las series arrancarán desde las 15 horas de nuestro país.