Mijaín López, tetracampeón olímpico de lucha: “Yasmani tiene biotipo, tamaño y fuerza; solamente tiene que creérsela”

A los 41 años, Mijaín López llega a Chile convertido en el deportista más laureado de la historia del deporte cubano y el único luchador con cuatro oros olímpicos. Desde Beijing 2008 nadie fue capaz de discutirle su dominio. Y si bien tras Tokio anunció su retiro de la actividad, hoy su foco está puesto en París 2024. Eso sí, no competirá en los Juegos Panamericanos, porque no alcanzó a llegar en óptimas condiciones. De todos modos está en la capital como otro de los invitados de honor de Panam Sports. En esta entrevista con El Deportivo aprovecha de hacer algunos anuncios importantes y a analizar a su gran amigo Yasmani Acosta, quien debuta este sábado.

¿Cómo ha sido su estadía en Chile hasta ahora?

La estadía está muy buena. Creo que Chile se preparó para que esta estadía esté en este nivel de condiciones. Lleva años preparando el escenario. Las instalaciones están perfectas. Todo el pueblo de Chile las ha disfrutado, todo aquel que ha ido a los distintos eventos los ha disfrutado, lo está diciendo los resultados que está teniendo Chile, que está en los primeros lugares del medallero. Estar aquí como espectador en estos Juegos Panamericanos para mí es un encanto.

¿Es una sensación extraña estar como espectador?

Sí, es una sensación extraña, ya que siempre he estado en los distintos eventos y preparaciones, ya que he participado en cinco Juegos Panamericanos. Este iba a ser el sexto, pero no pude lograrlo por distintas cosas que me fueron pasando. La preparación no me fue del todo, tuve problemas familiares y no me sentía en condiciones de participar en estos Juegos y cedí la posición al segundo contrincante de Cuba, Óscar Pino, que lo ha venido haciendo muy bien y tuvo medalla de bronce en el Campeonato Mundial. Y venir a luchar aquí para él sería un orgullo y para mí también; que él lo haga bien y perfecto.

Usted había anunciado su retiro después de Tokio. Pero ahora va a París...

Después de los Juegos Olímpicos quiero hacer mi retiro oficial. El retiro es duro para cualquier atleta, porque uno está adaptado tanto tiempo al deporte competitivo, donde todo el pueblo te apoya, donde todo el mundo te grita y después es un poco duro, pero estamos preparados para todo eso. Mijaín siempre va a estar invitado a todos los eventos, ya que he sido un atleta de alto rango y que todos los atletas del mundo entero admiran.

¿Entonces a París llegará bien?

A París llegaré en óptimas condiciones. Me queda un año, un año en el que estoy enfocado, en el cual estoy trabajando para hacer una historia que nadie la ha hecho.

Y después a descansar...

Después de París ahí termino. Son 41 años ya, creo que toca tiempo de disfrutar de la familia y de todos los méritos que he logrado en mi carrera deportiva.

Con respecto a la competencia de Santiago 2023, está Yasmani...

Yasmani es un atleta excepcional, me ayudó mucho a mí en las preparaciones para los Juegos Olímpicos y para los campeonatos mundiales. Es muy humilde, muy sencillo. Hoy por hoy compite por Chile, pero no importa, seguirá siendo la misma hermandad. Va a competir con Óscar Pino, un atleta experimentado. Ambos son contemporáneos, los dos han sido medallistas mundiales, los dos han ido a Juegos Olímpicos. Va a ser una final esperada (n. de la r.: se enfrentarán este sábado en cuartos de final) por toda la afición de la lucha. Una pelea en la cual gana el que mejor lo haga. Solamente esperar que pase lo que tenga que pasar.

Mijaín López, enfrentando a Yasmani Acosta, en Lima 2019. Foto: Archivo.

¿Se imagina a Yasmani colgándose una medalla olímpica?

Con Yasmani tuvimos la posibilidad de competir en los últimos Juegos Olímpicos y se le fue de las manos. Pensé en un momento que íbamos a discutir la medalla de oro y se le fue de las manos. Yo creo que eso va a ser recordatorio para toda su vida, porque las oportunidades no se dejan. Pero bueno, tiene posibilidades quizás en estos otros Juegos. Tiene biotipo, tamaño y fuerza; solamente tiene que creérsela.

¿Cuál es su secreto para estar tan bien durante tantos años?

Creo que es la entrega al deporte, la entrega a los entrenamientos; cuidarme, hacer las cosas como son, amar mi deporte y dejar que todo el mundo dé opiniones y me ayude en la vida.

¿Se siente el más grande luchador de todos los tiempos?

Sí, me siento. Me siento bien, me siento grande en el sentido de que si lograr una de oro es duro, cuatro o cinco es más duro.

Normalmente los deportistas siempre ante esa pregunta evitan decirlo...

Es así como se dice. Normalmente, debe decirlo la afición, porque la afición es la que sigue todos los términos de los atletas. Lo mío es luchar por mis resultados y creo que hasta ahora lo he hecho bien. Soy el único luchador que tiene cuatro medallas en los Juegos Olímpicos y voy por una quinta.

¿Cuáles son los pasatiempos con los que más disfruta?

En Cuba, disfrutar con mi familia, estar con mis amigos. Tranquilidad. Salgo, pero no constantemente.

¿Bueno para bailar?

Sí, me encanta bailar mucho. El cubano que no sepa bailar, no es cubano.