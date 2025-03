Ricardo Gareca da detalles del primer día de entrenamiento de Fernando Zampedri en Juan Pinto Durán

Hoy comenzaron los entrenamientos en Juan Pinto Durán, donde Ricardo Gareca pudo contar con los jugadores citados de Colo Colo y Universidad Católica para empezar a preparar los dos encuentros vitales que tendrá la Roja por las clasificatorias al Mundial. El Tigre, luego de terminado el entrenamiento atendió a los medios a la salida del complejo deportivo para hablar de sus sensaciones de este primer día.

El estratega argentino aprovechó la suspensión del encuentro entre la UC y el Cacique para adelantar los trabajos con los jugadores citados de ambos clubes para esta doble fecha eliminatoria. Ocho jugadores fueron los que se presentaron a primera hora de esta mañana para entrenar bajo las órdenes de Gareca: Brayan Cortés, Erick Wiemberg, Esteban Pavez, Arturo Vidal, Vicente Pizarro, Lucas Cepeda, Fernando Zampedri y Dylan Escobar, donde este último llegó de emergencia debido a que Fabián Hormazábal fue liberado de la convocatoria por lesión.

La mayor expectación estaba en el delantero recién nacionalizado, Fernando Zampedri, quien fue uno de los primeros en llegar a la concentración para vivir su primera experiencia en Juan Pinto Durán. “Es una felicidad enorme tener los papeles y pertenecer a este país. Y, después, por lo de la convocatoria, es lo mejor que le puede pasar a un jugador de fútbol”, declaraba el delantero en su arribo a la Roja.

Zampedri, en la primera imagen oficial como jugador de la Selección (Foto: Jorge Díaz/LaRoja)

Las declaraciones de Gareca post entrenamiento

Ya finalizado el entrenamiento, cuando todos se retiraban de Pinto Durán, el estratega se tomó el tiempo de atender a los medios de comunicación cuando se disponía a abandonar el recinto. Sus primeras palabras fueron de agradecimiento al cuadro precordillerano y a los albos por la disposición de ceder a sus jugadores. “Quiero agradecerle a Colo Colo y Católica que nos dieron la posibilidad de poder trabajar antes y la gran predisposición que tuvieron de poder cedernos a los jugadores”, declaró.

También habló sobre Arturo Vidal, quién viene saliendo de una lesión que sufrió en el partido contra O’Higgins, donde iba a hacer su retorno en el partido ante la UC, que finalmente se terminó suspendiendo. “Por lo menos yo lo vi trabajar bien hoy. Después veremos más cuando llegue más exigente o en los entrenamientos más adelante. Pero por lo que hablamos y lo que lo vi, lo vi bien. Todos trabajaron con normalidad”, señaló.

Sobre Alexis Sánchez, Ricardo Gareca valoró su regreso a la selección, mostrándose esperanzado por volver a contar con algunos jugadores que no estaban disponibles. “De a poco vamos a ir recuperando a los muchachos. Estamos bien, la verdad es que tengo mucha esperanza, mucha fe”, afirmó.

Sin embargo, el entrenador confesó que no tuvo mayor conversación con Fernando Zampedri, puesto que los jugadores llegaron y de forma inmediata comenzaron su entrenamiento, por lo que no tuvo el tiempo suficiente para conversar a fondo con él. “Todavía no he podido hablar mucho con él, porque directamente empezamos a trabajar. Pero si los saludé a todos y vino con una gran predisposición”, finalizó.