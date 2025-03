Tiago Nunes les responde a los históricos de la UC que cuestionan su proceso en la precordillera

La UC no la pasa bien. Este sábado tenía que enfrentar a Colo Colo, pero el partido se suspendió ya que Cruzados no encontró donde jugarlo. Los últimos resultados inquietan a la historia estudiantil. Jorge Aravena y Osvaldo Hurtado criticaron el proceso de Tiago Nunes, en entrevista con El Deportivo. “Para los que somos de la vieja guardia, los ochenteros, estas canchas son un lujo para nosotros. Y sobre jugar allá, la Católica está acostumbrada. No somos un equipo chico. Un equipo al que le sacas tres sueldos de extranjeros, paras tres plantillas de la B. Entonces, esas son excusas que dan nada más. Tiene que buscar una salida más decorosa, tira un poquito la pelota al tiro de esquina”, dijo Arica.

“Quedamos eliminados de la única competencia internacional, que agarramos un cupito ahí a última hora la temporada pasada, y quedamos eliminados inmediatamente. Y lo que ha seguido en el campeonato, no es que sea de ahora, viene arrastrándose desde la segunda vuelta del torneo pasado. Desde hace rato lo vengo diciendo. Vamos a tener un estadio de nivel europeo, de primerísimo nivel, para jugar el Campeonato Nacional y la Copa Chile”, complementó el Mortero.

Los detalles del informe que explica la expulsión de Tiago Nunes. Foto: Photosport.

“Los procesos de los entrenadores los sostienen los resultados. Y los resultados de Nunes son malos, no son buenos. Lo que yo esperaba de un entrenador brasilero es que al fútbol que ha jugado por historia en Universidad Católica, que se ha caracterizado siempre por jugar buen fútbol, él le diera un plus a ese buen fútbol. Y lo cierto es que partido a partido, la Católica cada día juega peor”, añadió.

La respuesta de Nunes

Este jueves, en rueda de prensa, al entrenador le consultaron por la opinión de los referentes. El técnico intentó ser salomónico, pero también dejó un mensaje. “Es gente importante que tiene toda la capacidad de opinar sobre Católica. No tengo nada que rebatir a sus críticas, solo debo seguir trabajando. Soy muy respetuoso con los ídolos del club. La gente se ilusiona con los grandes jugadores, por lo que dejaron cuando pasaron. Además es gente que está acostumbrada a dirigir y a ser entrenador. Ustedes no lo saben. Tener una opinión a distancia es más fácil que vivir el proceso. Los respeto, pero muchas cosas suceden diariamente. No digo que tenemos problemas, pasan cosas normales. Nuestra ilusión es acercarnos a lo que esos referentes quieran”, lanzó.

En esa línea, el entrenador analiza el momento de su equipo. “Generamos una óptima sensación en la pretemporada. Tuvimos un buen inicio contra Everton, después un bajón contra San Luis, y luego una secuencia donde no hemos encontrado la estabilidad. Uno puede cuestionar la forma, pero contra Ñublense creo que fue donde menos generamos situaciones. Contra Palestino el equipo generó seis o siete situaciones clarísimas de gol”, dijo.

También volvió a referirse a la complejidad que han tenido para ser locales. “Yo creo que todos van a tener una real proporción de lo que pasa en Católica en cinco o seis años más. Ahí, algunos van a mirar hacia atrás y pensar: ¿Sabes qué? Los tres años que Católica tuvo un bajón deportivo están 100% vinculados también a la ausencia de su localía”, comentó. “Esta es la primera vez que me toca vivir de no saber dónde voy a jugar, de no saber dónde va a ser el siguiente partido y no tener esta localía, que en cualquier parte del mundo genera confianza para un equipo. Para mí es una novedad y por más que no queremos utilizarlo como excusa, es un punto a considerar en el rendimiento”, añadió.

Finalmente, el estratega defendió la contratación de Darío Melo, pero reconoció que es normal que cause sorpresa que un jugador que estaba en Segunda División arribe a la UC. “Estoy de acuerdo que genera cierta curiosidad, pero dentro del contexto general que teníamos, las opciones de porteros que había para firmar a corto plazo con Católica, teníamos algunas limitaciones. Encontramos en Darío un jugador con experiencia, de haber jugado bastantes partidos en Primera División, haber sido un jugador formado en alto nivel y que acabó jugando, inclusive, competencias internacionales por la selección chilena Sub 20 muchos años atrás”, explicó.

“Tuvo experiencias en grandes equipos a nivel nacional y llega en un momento no solo para competir por el puesto con Vicente (Bernedo), sino también para aportar una tranquilidad y un tiempo de preparación a los jugadores que están siendo formados”, agregó Nunes.