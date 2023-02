Selknam arrasa con American Raptors en su debut en el Súper Rugby

Selknam marca la diferencia en su debut en el Súper Rugby Américas. La escuadra nacional se impuso por 45-10 frente a American Raptors. Metidos en el encuentro desde el inicio, los dirigidos por Nicolás Bruzzone comenzaron a marcar la diferencia cuando Matías Garafulic abrió la cuenta a los 4 minutos de duelo, con un try que dejó a los nacionales 5-0 arriba. La franquicia chilena demostró en la cancha lo trabajado en las últimas semanas. Tras ponerse en ventaja, Santiago Videla, quien debutaba como capitán, aumentaba para poner el 7-0.

Como locales demostraban su poderío. Ni siquiera el descuento de Lucas González Amorosino, argentino que juega para la escuadra norteamericana, fue suficiente para aminorar la superioridad de los locales, que rápidamente lograron colocarse 12-3 arriba, gracias a un try de Joaquín Milesi. El mismo que minutos más tarde repetiría aquella acción.

El estadio Municipal de La Pintana veía como los nacionales iniciaban su camino cumpliendo con la expectativas. Con un buen marco de público, Selknam manejaba su ventaja en la primera jornada de la nueva competencia, que reemplaza a la Súper Liga Americana de Rugby, precursora de la disciplina en esta parte del planeta, que se llevó a cabo entre 2020 y 2022.

Selknam superó por 45-10 a American Raptors en el Súper Rugby Américas. Foto: Víctor Montalva/@TeamChile_COCH/Twitter

Este sábado, estando 19-3 arriba los chilenos, el marcador no se movió en mucho tiempo. Sin ir más lejos, así culminó la primera fracción. Aquella diferencia se extendió entre el minuto 34 y el 54. Casi 20′ de juego sin que hubiese variación en el resultado. De tal manera que a los 51′, Selknam volvió a encenderse y aumentó su distancia en el campo de juego a 26-3.

Los jugadores de American Raptors, desconcertados, no lograban encontrarse en el campo de juego. No mostraban continuidad en sus acciones y no se plantaban bien cuando se venía el equipo sudamericano. En un instante, eso sí, los norteamericanos mostraron un esbozo de una intensidad que parecía complicar a los de Bruzzone. Fueron escasos minutos, claro, en el primer tiempo. El césped de La Pintana, en perfectas condiciones, vale recalcar, era el testigo principal de la maciza presentación de Selknam.

Nicolás Garafulic tomó su cuota de protagonismo en el 31-3. La gente, a esa altura, aplaudía en las gradas lo expuesto por la franquicia nacional. Minutos más tarde, el ingresado en el complemento Diego Escobar puso las cosas 38-3. La distancia era notoria e irremontable para la visita. Recién ahí los forasteros pudieron acortar la diferencia. Fanco Palillo y posteriormente Line Latu fueron los protagonistas de la acción que dejó el duelo 38-10.

Pero Joaquín Milesi cerró la tarde perfecta de Selknam con el octavo try para el equipo, tercero personal, cuando quedaba tan solo un minuto para el cumplimiento del tiempo reglamentario. La posterior conversión de Santiago Videla puso el 45-10, resultado definitivo de la jornada inicial y que deja a los nacionales como líderes de la clasificación. Más temprano, Dogos XV, equipo de Argentina, se había impuesto por 30-24 a Yacaré XV, de Paraguay.

La alegría de Selknam

Tras el duelo, la figura de la tarde, Joaquín Milesi, expresó su conformidad por lo expuesto en el campo de La Pintana. “Soy MVP gracias a todo el equipo que tengo adelante. Es un buen inicio de temporada, pero falta mucho”, arrancó diciendo a la transmisión televisiva. Las expectativas son altas. “Lo ideal es ganar el torneo y todo lo que se nos viene por delante. Es una temporada corta pero muy dura”, agrega.

Por su parte, Santiago Videla, el capitán de Selknam, remarcó algo que se había dicho en la previa. La franquicia nacional se preocupa del juego propio. “Queremos ser mejores y cada vez se pone más difícil”, expresa.

“Si bien ganamos, cometimos errores. Podemos ser mejores. Es un desafío este nuevo formato. Los viajes son cortos y dinámicos, con pocos días de descanso. Somos un plantel y debemos superar eso”, suma.

Para cerrar, el rugbista indica que lo de este sábado debe ser el vamos. “Pusimos la bandera y no podemos bajarla, debemos seguir elevándola en nombre del país”, finaliza.

Ficha del partido:

Selknam 45: S. Lues, T. Dussaillant, I. Gurruchaga, S. Pedrero, P. Huete, C. Saavedra, I. Silva, J. Milesi, B. Videla, R. Fernández, G. Moltedo, S. Videla (C), M. Garafulic, N. Garafulic y F. Urroz. HC: N. Bruzzone.

American Raptors 10: M. Muti, S. Finefeuiaki, J. Echeverría, M. Grandy (C), W. Crawford, S. Clark, R. Murphy, D. Magno, M. Landajo, L. González Amorsino, S. Smith, C. Maluia, D. Iacovino, R. James y R. Moyano. HC: S. Chobot.

Puntos: 5-0, M. Garafulic; 7-0, S. Videla; 7-3, L. González; 12-3, J. Milesi; 17-3, J. Milesi; 19-3, S. Videla; 24-3, R. Martínez; 26-3, S. Videla; 31-3, N. Garafulic; 36-3, D. Escobar; 38-3, S. Videla; 38-8, F. Palillo; 38-10, L. Latu; 43-10, J. Milesi; 45-10, S. Videla

Estadio Municipal de La Cisterna. Asistieron 4 mil persona, aprox.