Tiane Endler lidera la nómina de la Roja femenina para sus últimos amistosos antes de la Copa América

La selección chilena femenina dio a conocer la nómina de convocadas para los amistosos que tendrá este mes ante Venezuela, los últimos duelos de preparación hacia la Copa América de Colombia, el gran objetivo de Las Rojas en el 2022. El técnico José Letelier entregó una lista de 25 futbolistas.

La convocatoria es liderada por Christiane Endler, la capitana de la Selección. La jugadora, quien está en periodo de vacaciones, cerró una temporada 2021-2022 extraordinaria con el Olympique de Lyon, logrando el título de la Champions League y el de la liga francesa. La presencia de Tiane en el equipo le da un plus al elenco chileno pensando en el certamen continental.

La base del plantel es la misma que viene trabajando con Letelier, con algunas incrustaciones jóvenes. Antonia Canales, la arquera titular de la Sub 20 y de Colo Colo (ex Universidad Católica), se ganó un puesto como alternativa a Endler y a Natalia Campos. También sobresale el nombre de Mary Valencia, colombiana nacionalizada chilena, que jugó el Sudamericano Sub 20 de La Calera. También se incluyen en la lista Karen Araya y Javiera Toro, dos que están libres luego de dejar el Sevilla.

Chile disputará dos partidos amistosos ante las venezolanas. El primero será el sábado 25 de junio, en Curicó. El segundo será el martes 28, en Rancagua. Ambos serán a las 18.30 horas.

Nómina de Chile

Arqueras : Christiane Endler (Lyon, FRA), Natalia Campos (U. de Chile) y Antonia Canales (Colo Colo).

Defensas : Camila Sáez (Rayo Vallecano, ESP), Carla Guerrero (U. de Chile), Nayadet López Opazo (Espanyol, ESP), Daniela Pardo (S. Morning), Rosario Balmaceda (S. Morning), Geraldine Leyton (Colo Colo), Fernanda Ramírez (Colo Colo) y Javiera Toro (Sin club).

Volantes : Yanara Aedo (Rayo Vallecano, ESP), Karen Araya (Sin club), Yessenia López (U. de Chile), Fernanda Pinilla (U. de Chile), Yastin Jiménez (Colo Colo), Francisca Lara (Villarreal, ESP) y María Cristina Julio (S. Morning).