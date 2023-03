Vuelve a sonreír en Inglaterra: Marcelino Núñez recibe el galardón a la mejor anotación de febrero en la Championship

Marcelino Núñez vuelve a tomar protagonismo dentro de la escuadra inglesa. Los últimos meses no fueron fáciles para el seleccionado nacional. Sin embargo, todo cambió tras el duelo ante el Birmingham City. El Norwich se hizo fuerte de local, pero nada hubiese sido posible sin el chileno. El mediocampista dio muestra de una de sus mejores actuaciones desde que llegó al club. Dos goles y una asistencia son prueba de aquello. Es más, hace un par de semanas uno de las anotaciones fue elegido el mejor de febrero. Hoy, Núñez recibió el anhelado galardón.

Los goles y los reconocimientos cambiaron un complicado inicio de año para el chileno. “Lo estaba pasando medio mal, porque no me estaban saliendo las cosas. Me frustre mucho. Estaba pasando por un mal momento, pero gracias al apoyo de mi familia pude salir adelante y el trabajo se reflejó en este duelo ante Birmingham”, manifestó Núñez luego del partido.

Las dos anotaciones del mediocampista fueron jugadas excepcionales. La primera, por el increíble nivel de definición del chileno. Mientras que, la segunda, por ser él quien inicia y termina la acción. El primer gol le trajo réditos por parte del torneo inglés para seguir ratificando el buen presente que goza el ex Universidad Católica.

El golazo fue premiado como el mejor de febrero en una votación organizada por la Championship. El chileno estaba en competencia con Chuba Akpom del Middlesbrough, Ilias Chair del Queens Park Rangers y Perry Ng del Cardiff City. No obstante, la encuesta se equilibró a favor del nacional.

La conquista que le permitió concursar y quedarse con el galardón, fue una verdadera maravilla. A los 27′, y luego de un tiro de esquina, el volante nacional recibió un balón fuera del área y sacó una volea espectacular para anotar la apertura de la cuenta, dejando al portero rival, John Ruddy, fuera de acción.

Su compañero de equipo, Gabriel Sara, le entregó el premio. Así se pudo apreciar mediante un registro que compartió Norwich en sus redes sociales. Incluso Núñez dio los agradecimientos en inglés. “Very happy, lovely jubbly”, expresó el chileno.

Ahora, para seguir sumando minutos con la escuadra canaria y ganarse el apoyo de los aficionados, el chileno volverá a ver acción este sábado. Cuando el Norwich juegue ante Stoke City en calidad de forastero por la fecha 38 de la Championship, duelo vital para seguir escalando en la tabla.

En el presente, los Canarios marchan en la séptima posición, con 56 unidades, y están a cuatro puntos de entrar en la zona de clasificación a la liguilla y luchar por un cupo para volver a la división de honor inglesa.