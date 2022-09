Asedio a sedes de partidos y políticos: quiénes son y cómo se mueve el “Team Patriota” que busca boicotear el proceso constituyente

No emprender acciones legales fue la decisión que esta mañana acordó la UDI respecto del líder del “Team Patriota”, Francisco Muñoz, más conocido como “Pancho Malo” por su pasado como exbarrista jefe de la Garra Blanca (hinchada de Colo Colo). Fue ayer cuando Muñoz y un grupo de sus adherentes con banderas chilenas persiguieron al presidente del gremialismo, el senador Javier Macaya, para increparlo y asediarlo mientras se dirigía en su auto a las dependencias de Canal 13, donde tenía una entrevista. Lo mismo hicieron ese día con la secretaria general de la UDI, María José Hoffmann, lo que volvió a despertar un debate sobre grupos extremos que validan la violencia como forma de hacer política.

No es primera vez que el “Team Patriota” hostiga a los políticos. Casi todas las semanas acuden a la sede de la UDI en calle Suecia para acosar a quienes usualmente se reúnen ese día para su mesa directiva. Lo mismo han hecho con la sede de RN -a la cual han acudido tres veces en las últimas dos semanas-, y también increparon a quienes asistieron el viernes pasado a un nuevo encuentro para negociar un nuevo proceso constituyente en la sede del Congreso Nacional en Santiago. En esa oportunidad les gritaron a la cara con megáfonos, los grabaron con celulares mientras los increpaban y los persiguieron. El 6 de sepiembre, dos días después del plebiscito, asediaron a Macaya y al presidente de RN, el senador Francisco Chahuán, cuando acudieron a La Moneda a reunirse con el Presidente Gabriel Boric para tratar el proceso constituyente.

Pero sus objetivos no sólo han sido sectores políticos de centroderecha: en la Parada Militar del 19 de septiembre organizaron una manifestación en contra de Boric con fuertes pifias y gritos, mientras que el 11 de julio hostigaron e increparon en el Palacio de Tribunales a la senadora Fabiola Campillay.

¿El motivo de este asedio? Según dicen ellos, es criticar lo que califican como una “cocina” entre los políticos. A su juicio, el plebiscito de salida -en que un 62% apoyó el Rechazo- demostró que la gente no quiere una nueva Constitución, por lo que critican a aquellos sectores que están promoviendo la elaboración de una nueva Carta Fundamental. Critican que se debe respetar lo contemplado en el artículo 142 de la reforma al Capítulo XV de la Constitución, que establece que rige la actual Carta Magna luego del triunfo de la opción de no aprobar.

Muñoz ha justificado las funas como forma de hacer política, pues acusa que a él no lo validan como voz en el debate político. Pero lo cierto es que nunca he pedido una audiencia formal, al menos a Macaya. Y aunque se le hace ver que lo que se le critica es la forma violenta en que se manifiesta, él se defiende diciendo que se siente violentado por los políticos que elaboran una nueva Constitución. “Estamos cancelados por los medios y la única instancia que nos queda es la interpelación”, dice a La Tercera PM.

Los orígenes del Team Patriota

Sus primeras apariciones comenzaron durante la campaña del Rechazo. Ahí Muñoz creó lo que autodenominó el “Rechazo popular”, movimiento consolidado a través del Team Patriota que comenzó a aparecer públicamente desde abril, pero su cuenta de Twitter fue creada en diciembre del 2021.

Todo comenzó con manifestaciones en el sector de Salvador por el Rechazo. En ellas se agrupaban personas de distintas derechas, desde libertarios a conservadores. Estas no estuvieron exentas de polémicas, pues en algunas hubo episodios de violencia, como cuando en abril una de ellas terminó con una persona acuchillada. Las versiones son contrastadas: a ellos se les sindica como violentos durante las manifestaciones, pero el Team Patriota replica que lo han sido en defensa personal ante presuntos ataques.

A todo eso también se suma que en los sectores políticos le tienen miedo a Muñoz por su pasado como barrista y por haber sido condenado por homicidio. El año 2000 mató a una persona con un cuchillo en una riña durante una fiesta en Vitacura. Siempre ha dicho que fue en “legítima defensa” y pasó seis meses preso por el hecho. Hoy dice haber cometido un error y ha pedido que no se le llame “Pancho malo”.

Si bien tradicionalmente se ha asociado al Team Patriota al Partido Republicano, ellos se definen como contrarios a la clase política y que apuntan a “desterrar” a los partidos políticos. A Chile Vamos los acusan de ser un bloque “mercantilista”, mientras que a los republicanos les reprochan tener un “mal de origen” al venir varios desde la UDI.

Lo cierto es que apoyaron a José Antonio Kast en su campaña presidencial pasada. De hecho, Muñoz se autoatribuye haber hecho daño a la campaña del entonces candidato de Chile Vamos, Sebastián Sichel, en beneficio de Kast. Para ello, por ejemplo, impulsó el hashtag #SichelHizoTrampa en el debate presidencial pasado para acusarlo.

Durante la jornada de ayer el expresidenciable criticó la funa a Macaya, y el “Team Patriota” salió a responderle. “El Team Patriota trabajó gratis para tu campaña (...) Qué desleal eres”, le escribieron acompañando una foto de Muñoz con Kast. De hecho en la página web de The Real Patriots -plataforma de streaming de Muñoz- salen imágenes de apoyo hacia Kast.

Las funas del “Team Patriota” además se dan en momentos en que se han producido otros hechos de violencia contra políticos. El 10 de septiembre el Congreso Nacional puso una denuncia por un correo amenazante con direcciones personales de diputados, y la semana pasada hubo otra denuncia de RN por un grupo de encapuchados que apedreó la sede del partido.

El misterio sobre el Team Patriota

Las dudas que existen sobre el Team Patriota versan en cómo se financian y si hay alguien detrás del movimiento. Pero los propios dirigentes descartan que sea así. “Es un tema de autogestión. Nosotros no recibimos apoyos de grupos económicos y tampoco de grandes empresarios. Somos ciudadanos, entre toda la gente hace donaciones de manera tangible para banderas, globos. Montos inferiores a $500 mil (mensuales). Y casi todo el trabajo del equipo patriota es en redes sociales y eso lo hace la gente en sus ratos libres, en su trabajo o en la casa. Tampoco requerimos mayores gastos”, dice Muñoz.

El exbarrista dice que se financia por su trabajo como consultor político. “Mis principales fuentes son del extranjero. He trabajado en muchísimos países. Empresarios de centroamérica. Siempre mantengo reserva de las personas que asesoro, como todo acuerdo de confidencialidad. Generalmente son asesorías de análisis político, de estrategias comunicacionales”, dice Muñoz, al ser consultado por la verificación de estos hechos. Según el Servicio de Impuestos Internos, sus últimas boletas de honorarios son del 2011. Ha dicho que no tributa en Chile para no contribuir con sus impuestos a mantener políticos.

En los partidos no saben si es que tiene a algún financista o respaldo a sus espaldas. Se han propuesto investigarlo, pero hasta ahora no han encontrado mayores antecedentes. Lo cierto es que tanto en la UDI como en RN reconocen que tienen un problema con los grupos que sienten más extremos de la derecha.

En el Team Patriota actualmente hay una discusión de si el movimiento se debe transformar o no en un partido político. Hay algunos dirigentes que promueven esta opción, mientras que Muñoz ha dicho que no descarta nada por el momento.