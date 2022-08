“Chile no olvidará a las larvas como usted”: el tren de amenazas a Sergio Micco que marcó su último año como director del INDH

Tras su salida de la dirección del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), Sergio Micco (IND exDC), ha estado en el centro de la polémica. Y es que luego de acoger la solicitud de renuncia que le hicieron cinco consejeros oficialistas, el abogado no ha titubeado en manifestar que durante toda su gestión, y especialmente el último año, fue blanco de duras amenazas y presiones.

De hecho, a los pocos días de haber dejado el cargo de director en manos de Consuelo Contreras, Micco publicó en su cuenta de twitter sus “7 verdades”, en las que aseguró que “el consejo del INDH fue presionado mediante paros de 60 días y una toma de 180 días para declarar que en Chile habían presos políticos”.

Tras sus declaraciones y en entrevista con La Tercera PM, Contreras fue enfática en catalogar la denuncia como grave y preocupante, por lo que instó al abogado cercano a la Democracia Cristina a acudir al Ministerio Público. Por que por lo demás, como aseguró la trabajadora social, él nunca mencionó lo que estaba viviendo en alguna sesión del consejo.

Sin embargo, como pudo recabar este medio, el mismo día en que comenzó la toma de la sede central del organismo en la comuna de Providencia, el 8 de julio de 2021, Micco recibió a su celular personal múltiples mensajes de desconocidos, varios bastante violentos.

“Amarillo! La justicia llegará tarde o temprano”, “cuadrado con los derechos humanos siempre que estén acorde de la democracia y la justicia burguesa no?”, “Señor Micco, usted es un cobarde socialdemócrata”, fueron parte de los mensajes que recibió durante esa tensa jornada.















Estos hechos, según aseguró Micco, no fueron ni han sido hasta ahora denunciados.

“El 16 de mayo de 1986 encapuchados armados con ametralladoras fueron a rayar la casa de mi familia, amenazándonos de muerte pues éramos dirigentes contrarios a la dictadura militar de Pinochet. Presentamos un recurso de amparo y durante seis meses vi cómo un carabinero cuidaba nuestra casa. Me pareció que lo dejábamos en una situación bien insostenible. Aparte de sus incomodidades, finalmente estaba cuidando a quienes querían acabar con el gobierno dirigido por la Junta Militar donde el general de Carabineros era miembro. Por eso no soy amigo de este tipo de medidas”, confesó.

De todas maneras, con anterioridad, el 19 de noviembre de 2019 debió dejar a un lado esas aprensiones. Como contó, dado que se dio a conocer su dirección y teléfono celular en redes sociales, “junto a todo tipo de amenazas en contra del instituto y en particular de mi persona, me convencieron de que presentáramos una querella por amenazas y así lo hicimos”.

Aunque esa acción no prosperó, pues el Ministerio Público decidió no perseverar, la reflexión del profesional seguía siendo “por qué debiera el director del instituto tener derecho a este tipo de medidas de protección, en circunstancias que miles de chilenos no las estaban teniendo en ese momento”.

Pese a ello, los amedrentamientos no cesaron. “Lamentablemente la situación continuó, el 23 de enero de 2020 se realizaron cuatro amenazas en contra del instituto e hicimos en ese momento una denuncia por los hechos”, aseveró el otrora director.

Además de estas acciones judiciales, en la sesión del 11 de noviembre de 2019 -como da cuenta el acta de esa jornada-, Micco comunicó a sus pares que desde que había sido electo como consejero estaba enfrentando “ácidas críticas”, pero que en cierto punto ya sentía que estaba “comprometida su seguridad”.

Atentados contra la autoridad, amenazas y divulgación de datos personas

Respecto de la querella presenta en 2019, cabe hacer presente que esta se estampó por parte de la jefa regional del INDH de la Región Metropolitana ante el 8° Juzgado de Garantía de Santiago, situando como víctimas tanto al abogado como a la diputada Carmen Hertz, ya que un mismo usuario dio a conocer sus números de teléfono y comenzó a proferir las amenazas.

El usuario, se lee en la acción, “publicó la información correspondiente al contacto de la víctima, el Director del INDH, don Sergio Micco Aguayo y su número de teléfono personal. Lo mismo respecto al contacto de la diputada Carmen Hertz. Posteriormente, otros usuarios de dicha red social, empezaron a retuitear la publicación con mensajes ofensivos y confirmando que los números son reales”

“La publicación fue denunciada por infringir las políticas sobre información privada de Twitter, reglas que prohíben publicación información privada de otras personas sin su expresa autorización y permiso. También prohíben amenazar con divulgar información privada o incentivar a otros a hacerlo. Por tal motivo, bajaron el mencionado tweet. Sin embargo, el día 4 de enero de 2020, a las 22:32 horas, desde la misma cuenta se volvió a publicar la información correspondiente a los números telefónicos de don Sergio Micco y de la diputada Carmen Hertz, así como sus fotografías de contacto”, se agregó, adjuntando captura de las publicaciones.