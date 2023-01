Con o sin Apruebo Dignidad: el debate electoral que agita las aguas en el PS

Con la reforma constitucional que habilita un nuevo proceso constituyente ya aprobada, el tiempo corre en contra de los partidos oficialistas que aún no adoptan una definición respecto a la arquitectura electoral que determinará la alianza de gobierno: si en dos pactos -como las coaliciones, Apruebo Dignidad y Socialismo Democrático- o en una lista única.

Y aunque el Presidente Gabriel Boric ha sido el principal promotor de esta última vía, el Partido por la Democracia (PPD), el Partido Radical (PR) y el Partido Liberal (PL) ya han planteado argumentos de disenso, que van desde ampliar la base política de apoyo del gobierno y apuntar al centro -con una Democracia Cristiana (DC) que estaría dispuesta a plegarse si el pacto electoral es únicamente con el Socialismo Democrático-, hasta construir identidad propia como partidos ligados a la exconcertación, distintos de Apruebo Dignidad.

“Si no tomamos nunca esta decisión, estamos condenados a desaparecer, nos vamos a disolver en un proyecto político que no es nuestro”, señaló el martes el histórico dirigente del PPD, Guido Girardi, en un íntimo encuentro de esa tienda.

En el Partido Socialista (PS) el debate no está exento de complejidades.

Porque si bien a inicios de enero la colectividad emitió una declaración invitando a los diez partidos de gobierno a “formar una alternativa electoral del conjunto de las fuerzas democráticas con vistas a los comicios de los miembros del Consejo Constitucional del que emanará la nueva Constitución” incluyendo a la DC, algunos plantean que, dadas las condiciones políticas, esa postura no puede ser un “dogma de fe”. Precisamente ese tema será parte de la discusión del próximo comité central de la colectividad, a fines de enero, al límite de la inscripción de pactos electorales.

El dilema, de hecho, marcó la cita de la comisión política del partido durante la tarde de este miércoles, instancia en la que el secretario general del PS, Camilo Escalona, se mostró otra vez como el principal defensor de dicha postura, pese a que el escenario de construcción de un único pacto se ve complejizado por la postura refrendada (y notificada) por el PPD al resto de sus socios.

En diálogo con La Tercera PM, Escalona reafirma que “dividir a las fuerzas que apoyan al Presidente Boric en las circunstancias que estamos viviendo es una catástrofe completa. El PS no está por la división”.

Más allá del escenario difícil que impone el PPD a sus socios del Socialismo Democrático, la crisis política desatada tras los indultos otorgados por el Mandatario terminó por consolidar la distancia de algunos personeros de asociarse electoralmente con Apruebo Dignidad, coalición que consideran es identificada por la ciudadanía como sinónimo del gobierno. Hoy por hoy, en números “rojos” de aprobación. “La lista única asegura la unidad electoral, pero no la unidad política en términos prácticos. Y aún no dimensionamos el nivel de crisis que provocaron los indultos y el traspié tras su anuncio”, argumentan en privado.

Quien ha planteado los matices, ha sido la misma presidenta socialista, Paulina Vodanovic. La timonel asegura que no se puede obligar a ninguna fuerza política a un pacto unitario y que ningún jefe de partido está en condiciones de hacerlo.

“Nosotros como PS tenemos acuerdo en lista única, pero eso también depende de las otras fuerzas políticas. Veo que hay espacio de conversación aún, porque la postura del PPD no es una visión que no haya que considerar sobre ampliar la base electoral, la mayor elegibilidad (...). Y si eso no es así (lista única), no hay que dramatizarlo. En el Apruebo tuvimos un comando unitario, pero campañas complementarias que apuntaron a los electorados que cada uno representa, con acento en los distintos énfasis del progresismo”, dice.

En un escenario de dos listas, como se avizora, algunos plantean que lo natural podría ser un PS aliado -como ha sido hasta ahora- al Socialismo Democrático. Sin embargo, y en una idea más bien incipiente, el senador Álvaro Elizalde planteó durante la discusión de la comisión política que si ese es el escenario, los socialistas deberían acudir a la lista del primer anillo de gobierno, o a la que aúne de mejor forma al oficialismo.

El diputado Leonardo Soto y miembro de la mesa ejecutiva plantea que “nuestro gobierno necesita construir mayoría política y mayoría electoral para cumplir el plan de gobierno y fortalecer la gobernabilidad. Ese objetivo sólo se puede lograr con más diálogo, generosidad y unidad en el progresismo y enfrentando juntos, en una sola lista, las próximas elecciones de consejeros constituyentes. Si la alianza de gobierno va separada a esa elección, en más de una lista, vamos a amplificar nuestras diferencias, consolidar nuestras divisiones y debilitar a nuestro gobierno y su programa transformador”.

Mientras que el diputado Juan Santana y presidente de la Juventud Socialista apunta a que el esfuerzo y el llamado “ordenador” al oficialismo debe venir desde el gobierno. “Lo importante es que se entienda que la mayor efectividad la vamos a tener si la atomización de las fuerzas progresistas es menor. Y este es un esfuerzo de todos, el gobierno también debe hacer un esfuerzo”, concluye.

Como sea, la alianza oficialista sostendrá una reunión este viernes en la sede del Partido Liberal para ir dando los primeros pasos en la definición electoral.