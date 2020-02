Crónica de una caída: Plácido Domingo asume responsabilidad por acusaciones de acoso sexual

A seis meses de que la agencia de noticias AP (Associated Press) diera a conocer las primeras acusaciones de acoso sexual contra el tenor Plácido Domingo, éste último terminó por reconocer su responsabilidad en las acciones que se le imputan. Mediante una declaración pública, el cantante lírico español sostuvo que "asumía la responsabilidad" por las denuncias y pidió "perdón" a las mujeres afectadas por los daños que les pudiera haber causado.

Las declaraciones de Plácido Domingo surgieron justo un día después de que el Sindicato de Artistas Musicales Americanos (American Guild of Musical Artists, AGMA), diera a conocer su informe sobre las acusaciones en contra del que es uno de los cantantes líricos más importantes de la historia. Ahí se sostiene que 27 mujeres fueron acosadas sexualmente o presenciaron conductas inadecuadas de Domingo.

En esta investigación, realizada por varios abogados y profesionales por petición de la AGMA, también se detalla de que el artista hispano no fue especialmente colaborador. Específicamente se dice que Plácido Domingo les negó en todo momento ser responsable de las imputaciones de acoso sexual y negó haber abusado de sus posiciones de poder en las óperas de Washington y Los Angeles. Hay que recordar que Domingo era director de ambas compañías.

Durante todo el año pasado, Plácido Domingo rechazó estas denuncias. "Los muchos que sí me han tratado saben que yo nunca me he comportado del modo acosador, agresivo y vulgar como en el que me han acusado", afirmó el cantante en noviembre.

Tres meses después sus declaraciones son diametralmente opuestas. "Quiero que sepan que siento mucho el sufrimiento que les causé", comienza el texto que dio a conocer hoy. "Asumo toda la responsabilidad de mis acciones", añade el artista de 79 años, afirmando que entiende que "algunas mujeres hayan podido tener miedo a expresarse abiertamente por el temor de que sus carreras se vieran afectadas" por ello.

También ahonda en cómo se tomó las denuncias desde que se conocieron el año pasado. "Me he tomado un tiempo durante los últimos meses para reflexionar sobre las acusaciones que varias compañeras han hecho en mi contra. Respeto que estas mujeres finalmente se sintieran lo suficientemente cómodas para hablar", dice la declaración entregada a la agencia Efe en España y a las compañías de ópera de Washington y Los Angeles, en Estados Unidos.

Es más, Domingo parece buscar incluso dar una recomendación pública de cómo hacer las cosas en el futuro de la siguiente manera: "Estoy comprometido para que haya un cambio positivo en la industria de la ópera y que nadie más tenga esa misma experiencia. Es mi ferviente deseo que el resultado de todo esto sea un lugar de trabajo más seguro para todos en la industria de la ópera. Y espero que mi ejemplo en el futuro anime a otros a seguirlo".

El derrumbe del señor de la ópera

Fue el 19 de agosto del 2019 cuando se conoció la denuncia de 12 mujeres a través de un reportaje de la agencia Associated Press: sólo una de ellas se identificaba y saltaban a la vista varios detalles de conductas calificadas como acoso sexal protagonizadas por el tenor español en los años en que era el director de las óperas de Washington y Los Angeles.

La única mujer que reveló su identidad en tal ocasión fue la mezzosoprano Patricia Wulff, quien era una de las intérpretes de la Opera de Washington en 1999, cuando se produjo el primer acercamiento de Domingo. Por esa misma época, el tenor respondió con negativas acerca de las denuncias, aunque casi inmediatamente se suspendieron varias fechas de conciertos que tenía programadas en Estados Unidos.

"Las acusaciones de estos individuos no identificados que datan de hasta treinta años atrás son profundamente inquietantes y, tal como se presentan, inexactas", sostuvo en aquella ocasión. Eso sí, otorgaba el beneficio de la duda, al afirmar que creía que sus eventuales "interacciones" habían sido "bienvenidas y consensuadas".

Su declaración seguía de la siguiente manera: "Las personas que me conocen o que han trabajado conmigo saben que no soy alguien que intencionalmente dañaría, ofendería o avergonzaría a nadie. Reconocemos que las reglas y estándares por los cuales somos, y debemos ser, medidos hoy son muy diferentes de lo que eran en el pasado. Tengo la suerte y el privilegio de haber tenido una carrera de más de 50 años en la ópera y me mantendré en los más altos estándares".

Durante el 2019 la agencia AP publicó un segundo caso de denuncias contra Domingo, totalizando más de 20 mujeres. De acuerdo a la investigación encargada por el Sindicato de Artistas Americanos, al menos 27 mujeres sufrieron acoso sexual o presenciaron conductas inapropiadas de parte del cantante nacido en Madrid. El organismo (que reúne a cantantes líricos, trabajadores en el mundo de la ópera, técnicos y bailarines) se contactó con un grupo de abogados y otros profesionales para realizar la investigación, entrevistando a más de 50 personas ligadas al mundo de la lírica. Varios de los consultados también afirmaron que la conducta sexual del cantante era "un secreto a voces" dentro del ambiente operístico.

A fines del año pasado, los compromisos de Plácido Domingo en la Metropolitan Opera de Nueva York y la Opera de San Francisco fueron cancelados El 2 de octubre del 2019, además, el músico renunció a su cargo en la dirección de la Opera de Los Angeles, compañía que aún no concluye su investigación sobre las denuncias en su contra.

En Europa, en tanto, el comportamiento de la casas líricas ha sido diferente, con muchas muestras de apoyo. Hasta el momento sigue manteniendo sus compromisos en La Scala de Milán, la Royal Opera de Londres, el Teatro Real de Madrid y la Opera de Viena, entre otros.

La ex cantante Patricia Wulf recordaba en estos términos la conducta de Plácido Domingo: "Era acoso totalmente. No tengo ninguna duda de que aquello era acoso. Yo estaba allí y estaba siendo acosada. Él quería que fuera a su casa y evitaba que me marchase a la mía. Él quería que me fuera con él esa noche".

Posteriormente detallaría: "Vino a mí, se puso muy cerca y dijo '¿Patricia, tienes que irte a casa esta noche?'. Fue impactante. Me resultó muy difícil. Él es como Dios en mi profesión. Cuando se acerca y te dice eso, lo primero que se te pasa por la cabeza es '¿qué?, y después piensas muy rápido 'sí, por supuesto que tengo que irme a casa'. Y le dije eso todo el tiempo. Pero también piensas: '¿Acabo de arruinar mi carrera?'".