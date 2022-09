De felicitarlo por su triunfo contra Kast a llamarlo “bobo”: el giro de Diosdado Cabello, el número dos del chavismo, frente a Boric

Adornado con un escritorio junto a la frase “Leales siempre, traidores, nunca” y al más puro estilo de los Late Night Talk Shows, pero sin ningún entrevistado con el que dialogar, el dirigente chavista Diosdado Cabello se paró como todas las semanas a hablar de política nacional. Había un tópico sobre la agenda internacional que no podía dejar pasar: el Presidente de Chile, Gabriel Boric, había dedicado palabras a la crisis humanitaria que azota a Venezuela, por lo que le dedicó algunos minutos de su programa de televisión a una dura crítica.

Las palabras que despertaron el enojo del diputado venezolano y número dos del chavismo fueron las vertidas por Boric en la Asamblea General de las Naciones Unidas, evento realizado en Nueva York, en el que el Mandatario chileno aseguró que “la crisis humanitaria en Venezuela, producto de su prolongada crisis política, ha generado un flujo migratorio que es inédito en nuestra región y en nuestro país, poniendo una presión tremenda sobre nuestras instituciones y nuestra sociedad”.

Ante las palabras de Boric, Cabello se preguntó retóricamente en su programa de televisión Con El Mazo Dando: “¿Que de ahí a que nos vamos a rendir porque en la ONU un bobo como Boric salió a hablar pendejadas de Venezuela? Estás equivocado. Gafo (torpe o de poca inteligencia)”. No era la primera vez que lo criticaba, y tampoco el primer mandatario latinoamericano contra el que disparaba en su programa o a través de redes sociales, pero terminó por sellar su aversión frente al Presidente chileno.

De la felicitación al ataque

Diosdado Cabello, considerado como el segundo a cargo dentro del chavismo, es también un hombre de las comunicaciones. El multifacético político, quien también es miembro activo de las Fuerzas Armadas venezolanas -donde ostenta el grado de capitán-, fue junto a Nicolás Maduro uno de los más altos cargos en celebrar la victoria del entonces Presidente electo Gabriel Boric tras la segunda vuelta, en diciembre de 2021.

“Piñera, asesino, se van tú y los tuyos. Nosotros Venceremos!!”, fueron las palabras que Cabello escribió en su cuenta de Twitter el 19 de diciembre pasado para festejar la victoria del Mandatario chileno. Sin embargo, no pasaría mucho tiempo para que su postura cambiara.

La primera crítica llegó en abril de 2022, cuando el diputado de la Asamblea Nacional de Venezuela y vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela desestimó las palabras de Boric en las que acusó al gobierno venezolano de violar los derechos humanos.

“Venezuela es vanguardia de los pueblos libres en el mundo y en donde no se violan los derechos humanos como en Chile”, dijo el político. “Se puso a criticar a Venezuela, que cómo en Cuba y Nicaragua se irrespetan los derechos humanos. Le preguntan y él trata de acomodar las cosas”, agregó.

Su plataforma fue la misma en la que disparó la noche de este miércoles contra el Mandatario: su programa televisivo Con El Mazo Dando. Allí, Diosdado Cabello emite también a través de YouTube sus pensamientos políticos pro-Maduro, con hashtags que varían cada cierto tiempo. #VenezuelaSeRespeta o #AquíNoSeHablaMalDeChávez son algunas de las interacciones que el comunicador intenta levantar, lo que acompaña con tres horas de monólogo todos los miércoles.

En la edición 381 del programa, el diputado y militar interpeló al Mandatario directamente, dando señas de que la alegría por la salida del expresidente Sebastián Piñera se había desvanecido: “Señor Presidente Boric, en Venezuela no se violan los derechos humanos. Ese es el cuento que ustedes se creen, además Estados Unidos les da la orden que ustedes crean. Entonces, uno ve las atrocidades que se cometen en su país”, atacó.

Diosdado Cabello hablando durante una entrevista en la inauguración del Foro de Sao Paulo en Caracas. Foto: Reuters

Hacía referencia a manifestaciones de estudiantes en las que Carabineros intervino, asegurando que la institución arremetió “contra ellos allá en Chile, y este (Boric) anda hablando pendejadas en el mundo”.

Aprovechando la reunión entre el Presidente chileno y su par argentino, Alberto Fernández, Cabello también deslizó críticas contra ambos. “Cuando se reúnen dos tibios, ahí no sale nada bueno, ni siquiera baño de María, no, no sale nada, eso tiende a frío”, fueron sus palabras hacia ambos mandatarios.

El siguiente ataque contra Boric llegó en septiembre de este año, nuevamente por su programa Con el Mazo Dando, el que se emite por los canales estatales Venezolana de Televisión (VTV) y TVes. El motivo, una vez más, fueron enfrentamientos entre estudiantes escolares y carabineros.

“Ahí está Boric, en Chile, reprimiendo a los jóvenes de educación media”, dijo en la ocasión. El programa se acercaba a los 400 episodios de propaganda chavista para la emisión de aquel capítulo.

“Los voltean patas arriba con bombas de agua, con persecuciones, y los arrastran… Boric, que bastante paja habla, violando los derechos humanos de los estudiantes, de los niños que están estudiando”, continuó el número dos del régimen chavista. “Eso lo hizo la (Michelle) Bachelet muchas veces, lo hizo (Sebastián) Piñera innumerables veces, porque en Chile se paga hasta por estudiar lo que sea… así son ellos”, terminó.

Según un informe de Amnistía Internacional publicado durante este año, el programa de Cabello es uno de los medios de comunicación que más estigmatiza a los rivales políticos del gobierno, quienes “utilizan los espacios para atacar, exponer y hostigar a personas que son percibidas como críticas al gobierno de Nicolás Maduro”, afirmaron.

“Los medios de comunicación que hicieron estigmatizaciones más frecuentemente antes de que las fuerzas de seguridad llevaran a cabo arrestos fueron ‘Con el Mazo Dando’, ‘Misión Verdad’ y el portal web ‘Lechuguinos’”, aseguró el organismo en dicho informe.

Reacciones frente a la ONU

Haciendo alusión al conflicto con parte del pueblo mapuche y, nuevamente, a los estudiantes, Cabello trató al Mandatario chileno de “gafo, que sale a hablar de Venezuela teniendo tantos problemas en su país; una deuda histórica con el pueblo mapuche y él lo que hace es perseguirlos y los declararon terroristas y no hacen nada, un pueblo que solo reclama lo que les pertenece, o la guerra que tiene contra los estudiantes de educación media, que lo único que reclaman es el derecho a estudiar, pero él va para allá (la Asamblea General de la ONU) a hablar mal de Venezuela porque quiere quedar bien con los gringos”.

No fue al único líder nacional latinoamericano al que le dedicó palabras. Frente al discurso de Mario Abdo Benítez, Presidente de Paraguay, Diosdado Cabello no dudó en tildarlo de “ladrón”.

“Ese es un ladrón que cree que hablando eso, los reales que le debe Paraguay a Venezuela, nadie se los va a cobrar. (En) el negocio que hizo con Juanito Alimaña (refiriéndose despectivamente a Juan Guaidó) está un hermano de él (Mario Abdo Benítez) metido y cobraron una comisión de 27 millones de dólares”. “Venezuela exige respeto”, agregó.

No todo fueron ataques. A quien dedicó palabras positivas fue hacia Gustavo Petro, mandatario colombiano, que criticó la política contra las drogas en su discurso ante la Asamblea. “¿Qué es más venenoso para el ser humano, la cocaína, el carbón o el petróleo?”, fue una de las frases del Presidente de Colombia, las que cayeron especialmente bien en Cabello.

Gustavo Petro durante su discurso ante la Asamblea General de la ONU. Foto: Reuters

“Escuchamos el discurso del Presidente Petro y expuso ahí que Colombia ha vivido en un engaño todos estos años; destrozado el medioambiente, han perseguido a los campesinos, a los indígenas, la lucha contra el narcotráfico fracasó, es un valiente para decir eso ahí”, dijo al respecto.

Sin embargo, el diputado chavista ya había expresado su enojo frente al ahora mandatario colombiano cuando este perdió la elección presidencial contra Iván Duque años atrás, y no fue ni remotamente tan amable como en esta ocasión. Tratándolo de “cobarde” y asegurando que no iba a llegar nunca a la Presidencia de Colombia, Cabello atacó directamente al político izquierdista en dicha ocasión.

“Mira, Petro, cómete tu dulce tranquilito y no te metas con Venezuela. Tú perdiste y más nunca ese pueblo te va a apoyar, te lo garantizo”. El tiempo diría lo contrario tras la llegada del izquierdista al poder el 7 de agosto pasado. Pero en aquel entonces, el comunicador y militar no sabía lo que ocurriría años más tarde.

“Para acá vino una vez ese señor Petro a pedir apoyo para su campaña, para acá, para Venezuela, y ahora los chavistas le hieden. Por eso es que perdió y no va a ganar nunca, porque los pueblos desprecian a los cobardes, los pueblos desprecian a los guabinosos, los pueblos desprecian a los que no asumen responsabilidad”, dijo. “Uno ahora está feliz de que haya ganado Duque. ¿Se imaginan dónde hubiera ganado Petro?”, cerró.

La respuesta llegó a través de Twitter, donde el ahora Presidente de Colombia se defendió y criticó el proyecto de Maduro y Cabello. “La última vez que hablé con Chávez fue en el año 2006 para salvar de una guerra a Colombia y Venezuela, y luego fui a su funeral. No me interesa el apoyo a Maduro, porque no hay revolución en una rosca que se perpetúa solo para captar rentas petroleras. Eso no es una revolución”. Diosdado Cabello, tal como con el Mandatario chileno, había pasado del amor al odio y viceversa tras un par de declaraciones.