De Raúl Zurita a los presidentes de la DC, el PC y RD: Grupo transversal emplaza a Piñera por impuesto a la concentración de la riqueza

Figuras del mundo de la música, la literatura, las artes, gremios como la CUT y la ANEF, organizaciones de Derechos Humanos, presidentes de partido, senadores, diputados, alcaldes y concejales. Ese es parte del amplio espectro de firmantes que suma una carta dirigida al presidente Sebastián Piñera. En la misiva, que hasta el cierre de esta edición contaba con más de 140 rúbricas, personajes que van desde el poeta Raúl Zurita o el cantautor Manuel García hasta el presidente de la Democracia Cristiana, Fuad Chahin, emplazan al Mandatario a fijar su postura respecto de la posibilidad de establecer un impuesto a sectores que concentran la riqueza para enfrentar las consecuencias de la pandemia.

Entre los firmantes del mundo político destaca que, de forma inédita en una materia de esta naturaleza, se unan partidos que están en los extremos de la centroizquierda: además del timonel democratacristiano la misiva cuenta con el respaldo del presidente del PC, Guillermo Teillier, las diputadas comunistas Karol Cariola y Camila Vallejo, la presidenta de Revolución Democrática, Catalina Pérez, y su par de Convergencia Social, Gael Yeomans.

El documento alude directamente a un proyecto de acuerdo -que luego se tradujo en una moción parlamentaria- impulsado por la bancada de diputados y diputadas del Partido Comunista que fue aprobado el pasado 26 de mayo por la Cámara Baja, incluyendo votos oficialistas, en que se le solicita al jefe de Estado enviar una norma con ese objetivo al Congreso. La iniciativa, que propone fijar por una sola vez un impuesto de 2.5% a patrimonios superiores a los 10 millones de dólares, fue aprobada por esa corporación con 85 votos a favor, 19 en contra y 40 abstenciones, sumando el respaldo de parlamentarios de Chile Vamos como los RN Paulina Núñez, Jorge Durán y Manuel René García, además de la UDI Virginia Troncoso.

“Como es bien sabido, Chile se enfrenta a una crisis social de importantes magnitudes debido a la pandemia y a los quiebres que esto está produciendo en la economía, trabajo y salarios, además de la salud de las personas”, abre la misiva, que además es suscrita por figuras como Jorge Coulon de Inti Illimani, Roberto Márquez de Illapu, la poeta Carmen Berenguer, el excandidato presidencial del PRO, Marco Enríquez-Ominami, los exministros comunistas Claudia Pascual y Marcos Barraza, además de la actual presidenta del Senado, Adriana Muñoz (PPD).

Y agrega: “Acabamos de conocer las cifras de desempleo y este se empina por sobre el 15%, la mayor cifra desde 1985, hace 35 años. Y estos números no son solo cifras, son personas que no tienen cómo asegurar su subsistencia y si se llegan a contagiar, deben salir igual a buscar el sustento, tal como demuestra un estudio de la Universidad de Chile y el Colegio Médico que señala que aún sabiendo que están contagiados ‘el 15% de los pacientes confirmados con Covid-19 dice salir a trabajar más de una vez a la semana’. Y no sirve retarlos, tampoco llamarlos a la disciplina ni mucho menos culparlos de su situación, ya que nadie elige contagiarse y además no tener asegurado el sustento ni los elementos más básicos”.

En ese sentido, los firmantes subrayan que es “de suma relevancia que su gobierno y usted se manifiesten respecto de estas propuestas” y cuestionan la gestión del Ejecutivo, por ejemplo, en materia de ayuda a las familias. “Existe una urgencia palpable que se agudiza día a día, las cajas de mercadería no son suficientes y no llegan a tiempo, sin embargo, desde el Parlamento estamos disponibles para darle la máxima urgencia a un impuesto de este tipo y así también desde el mundo social y la cultura, académicos, sindical, partidos políticos, entre otros, a apoyar esta demanda, la cual nos aportaría importantes recursos que serían de mucha utilidad para millones de chilenos y chilenas que requieren con urgencia una renta básica de emergencia que esté por sobre la línea de la pobreza”, cierra el texto.

La carta surge justamente en momentos en que la mayoría de los partidos de la oposición se encuentran negociaciando con el gobierno un Plan de Emergencia en materia de protección social, reactivación económica y gasto fiscal.