Diputada Claudia Mix (FA) y presidencia de la Cámara: “No hemos pasado a llevar ningún acuerdo, vamos a pelear por lo que nos corresponde”

El retorno al trabajo legislativo en la Cámara de Diputados -el próximo 3 de marzo- está lejos de estar exento de tensiones. Esto, porque la presidencia de esa rama del Congreso tiene enfrentadas a dos fuerzas políticas que reclaman que, a contar del 16 de abril, es su respectivo turno en ese cargo: el Frente Amplio (FA) y los parlamentarios que entraron con el cupo del Partido de la Gente (PDG).

El diputado ex PDG Rubén Oyarzo acusó al FA de querer robarse la presidencia, lo que es desestimado, en esta entrevista, por la diputada Claudia Mix.

En este contexto, lo que tienen que resolver las fuerzas políticas es quién estará en quinto lugar a la cabeza de la Corporación, pues diversos ajustes que se le han hecho al pacto de gobernabilidad -suscrito en marzo de 2022, como la rotación entre el PC, la DC y el Partido Liberal-, han reinterpretado el acuerdo, al punto que algunos sostienen que se debe rehacer completamente.

¿Por qué a la bancada del Frente Amplio le interesa llegar a la presidencia de la Cámara?

A la bancada del Frente Amplio le corresponde presidir la Cámara de Diputados y Diputadas, no solo le interesa, le corresponde. Es parte de un acuerdo administrativo que se firmó en enero del año 2022, con representantes de todas las bancadas, incluido el PDG en ese tiempo que existía.

Interés político de poder controlar la Corporación...

No se trata solo de un interés coyuntural de presidir la Cámara. Se trata de que hay un acuerdo administrativo, donde todas las fuerzas acordaron distribuir las presidencias de las comisiones, la construcción de la mesa de los cuatro años.

¿La vicepresidencia de Catalina Pérez no es un flanco para ustedes?

No, para nada. Ella, en el momento que aparece el caso Convenios, renuncia a la mesa, hace cambio en la mesa. Lo de Catalina es una responsabilidad individual, no una responsabilidad de bancada.

Pero está siendo ocupado como un elemento en contra en estos momentos...

Catalina ya no es parte de la bancada. Nosotros no podemos ser responsables de eso. Ella renunció el 15 de noviembre. Catalina ya no es militante del partido Frente Amplio. Nosotros no tenemos por qué dar explicaciones por ella.

Pero fue presidenta de un partido del Frente Amplio...

Sí, fue presidenta de un partido en su momento, hace harto rato.

¿Cómo interpreta las palabras del diputado Oyarzo? Los acusó de querer robarse la presidencia.

Yo encuentro que fue un patudo. No porque haya votado a favor de la reforma de pensiones o de la PGU o algunas cosas que han salido en la discusión parlamentaria significa que es parte del acuerdo.

Pero a veces esos acuerdos se obtienen en base a aprobaciones de determinados proyectos...

No necesariamente. Porque el acuerdo administrativo, no involucra los proyectos de ley.

Producto de los acuerdos que se han ido suscribiendo, se saltaron al PDG. ¿No tiene un punto ahí Oyarzo?

Nunca nos saltamos al PDG. Eso es falso. Esa es una tesis que ellos levantaron. Lo que ocurrió fue que en primera instancia estaban Raúl Soto, Alexis Sepúlveda y yo. Tuvimos una cantidad de votos importantes porque todo el mundo respetó el acuerdo. Y ahí se eligieron las presidencias, las comisiones, etc. Después de eso, el cambio a los ocho meses le tocaba presidir al Partido Comunista en el segundo periodo, nosotros en la vicepresidencia y después en la segunda vicepresidencia, la Democracia Cristiana. ¿Qué pasó? Que a ocho meses de ocurrido este acuerdo ya empiezan a manifestarse algunos supuestos oficialistas diciendo que no iban a votar por el Partido Comunista (…). Miles de excusas para no respetar el acuerdo.

¿Ese rebaraje del acuerdo, haber pactado con la Democracia Cristiana, fue un error? Porque esos movimientos son los que tienen enredado el pacto.

No, porque la Democracia Cristiana se portó bien. Después ellos firmaron un compromiso que al siguiente periodo le iba a tocar. Entonces, así es como asume Cifuentes en el tercer periodo.

Hay quienes plantean derechamente rehacer el acuerdo completamente. ¿Están dispuestos a eso?

No se puede.

¿Por qué?

¿Por qué se va a rehacer un acuerdo que está vigente? Si aquí los únicos que han fallado al acuerdo fueron los ex PDG que ya se fueron y que están repartidos, difuminados en la derecha mayoritariamente o en el centro, como Oyarzo o Karen. Tanto se limó la aspereza interna que se logró que el PC y la DC estuvieran en el periodo juntos y que votaran por ellos mutuamente.

Pero ese fue uno de los movimientos que enredó el acuerdo...

Es que la DC siempre estuvo en el acuerdo.

Para llegar a la presidencia de la Cámara van a tener que recurrir al pirquinero. ¿No tambalea su llegada a la presidencia?

Nosotros vamos a pelear por lo que nos corresponde. No nos parecen los términos a los que se refirió Oyarzo (…). Además, la derecha tiene dos desaforados, nosotros tenemos una sola. Debería más o menos equilibrarse ahí la fuerza. De aquí a abril, capaz que hasta Lavín esté desaforado, quién sabe.

¿Con qué parlamentarios que no son de la alianza de gobierno cuentan para asegurarse la presidencia?

Hay que sentarse a revisar los votos, es un trabajo que se hace en cada cambio de mesa.

¿Tienen los votos hoy día?

Hay que buscar los votos como cada cambio de mesa lo hemos hecho. Yo espero que sí. Yo espero que la gente respete ese acuerdo y que le permita al Frente Amplio presidir la Cámara, porque nosotros hemos sido muy generosos como Frente Amplio y hemos entregado una vicepresidencia, la que hoy día tiene Gaspar Rivas. Nosotros no hemos pasado a llevar ningún acuerdo.