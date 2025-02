Rubén Oyarzo (ind.) y presidencia de la Cámara: “Me llama la atención que el Frente Amplio intente hacer una mexicana”

La apuesta de la bancada del Frente Amplio (FA) para quedarse con la presidencia de la Cámara de Diputados levantó las alertas entre los diputados que pertenecieron al Partido de la Gente (PDG).

Esto, pues según el acuerdo original, el quinto turno le corresponde al FA, pero los otrora militantes del PDG responden que a ellos se los saltaron cuando desde el oficialismo negociaron con la Democracia Cristiana, acuerdo que llevó a Ricardo Cifuentes a liderar la corporación.

En ese contexto, el diputado Rubén Oyarzo (ind. ex-PDG) acusa al bloque oficialista de querer quitarle el cupo que, de acuerdo a la interpretación que tiene, le corresponde a algún diputado que perteneció a la colectividad que fundó Franco Parisi. El problema es que ese partido se quedó sin parlamentarios luego de la renuncia de todos sus integrantes, cuestión que para algunos abre la puerta para marginarlos de la presidencia.

¿Cómo interpreta las pretensiones del FA de presidir la Cámara este último año legislativo?

Me llama profundamente la atención que el Frente Amplio intente hacer una verdadera mexicana, porque la presidencia de la Cámara en ningún escenario les corresponde presidir a ellos. Y más encima tenemos un precedente superimportante en la mesa. La última representante del Frente Amplio que estuvo en la mesa, quien fue vicepresidenta, fue Catalina Pérez. Entonces, esas son las credenciales del Frente Amplio para presidir la corporación. No corresponde.

Pero el quinto turno es del Frente Amplio...

Como le correspondía al PDG. De hecho, yo firmé eso. Yo soy uno de los firmantes originales. Si bien hoy día ya no hay bancada del Partido de la Gente, seguimos existiendo los parlamentarios ex-PDG. Entonces, en ese sentido, nosotros seguimos insistiendo. Está la Karen (Medina), estoy yo. Y en la vicepresidencia de la mesa actual está Gaspar Rivas.

¿Por qué habla de mexicana cuando el Frente Amplio tiene el quinto turno?

Porque al PDG también le correspondía, al extinto PDG, y nunca le tocó. Por eso hablo de mexicana. Porque al final hay un acuerdo original que no se hizo.

El acuerdo se ha ido alterando durante los cuatro años, ¿por qué no se podría rehacer ahora?

El acuerdo hay que rehacerlo definitivamente. Sin embargo, a mí me llama mucho la atención que el Frente Amplio tenga esas expectativas sin conversar, sin dialogar, sin hablar. Aquí los únicos que tienen derecho adquirido y pendiente de cumplir por parte de las fuerzas políticas del oficialismo, y que firmaron el acuerdo original por la conformación de la mesa, son los parlamentarios que en su minuto pertenecían a las bancadas del Partido de la Gente.

Pero desde el Frente Amplio acusan que en la última negociación los parlamentarios Pulgar y Karen Medina y usted no cumplieron la palabra...

Porque ellos tampoco lo cumplieron. El periodo que le correspondía a la DC era el periodo que le correspondía al Partido de la Gente. Y después salieron con el Partido Comunista diciendo que a ellos les correspondía siendo que habían negociado para el Partido de la Gente. Entonces, no me vengan a decir que no se ha cumplido, si ellos son los primeros en no cumplir el acuerdo, en faltar la palabra y en ni siquiera sentarse a negociar, porque ellos ni siquiera se sentaron a conversar.

El PDG hoy no tiene parlamentarios, ¿no es eso un elemento que podría justificar las aspiraciones del FA?

Efectivamente no hay bancada del PDG, pero los que sí existimos somos parlamentarios que entramos por el Partido de la Gente, que tenemos el derecho adquirido a poder tener la presidencia de la Cámara y que firmamos el acuerdo original.

Pareciera ser un llanero solitario frente al resto de las fuerzas políticas. ¿Con qué fuerza puede plantarse frente a las demás bancadas?

Con el simple hecho de que la votación de la mesa anterior se ganó por dos votos que pueden ser cruciales, que pueden ser Karen Medina y Rubén Oyarzo. Aquí si el oficialismo quiere mantener la mesa, tiene que sentarse a conversar con nosotros dos, es un hecho.

El Frente Amplio podría buscar a otros no alineados y prescindir de ustedes...

Si es que busca a otros no alineados va a ser del mismo modo operando: tránsfugo, escondido, sin cumplir, sin dialogar y a escondidas.

¿Qué elementos tiene a favor para negociar?

Hoy en día hay proyectos de ley y hay temas que son superimportantes para el gobierno que quieren sacar, que van a depender de dos o tres votos. Y eso es un hecho.

¿Y está la garantía de que esos votos van a estar en lo que resta de legislatura?

Siempre ha estado esa seguridad.

¿Está en conversaciones con otros diputados para reafirmar el acuerdo original?

Lo he conversado con Alberto Undurraga, presidente de la DC, el cual dijo que teníamos el derecho adquirido los ex-PDG para poder presidir. Él me lo dijo en la cara.

¿Y con qué otra bancada o con qué otros jefes de bancada?

Radicales.

Dado lo enredada de la negociación, ¿qué está dispuesto a conceder?

Estoy dispuesto a dialogar y llegar a acuerdos. Es fundamental para sacar todas las reformas que se necesitan, viene una reforma tributaria que es superimportante para el gobierno y van a necesitar los votos de todos los diputados para lograr la mayoría.

Y en ese sentido, ¿usted cerraría filas con el gobierno durante todo el año legislativo que queda?

Si llegamos a un acuerdo, obviamente que sí, no hay ningún problema en ese sentido. De hecho, lo hemos mostrado, Karen y yo, hemos votado a favor de la reforma de pensiones, a favor de la deuda histórica de profesores. Damos las garantías, otra cosa es que seamos críticos con el gobierno cuando algo no se hace, y estamos en todo nuestro derecho en hacerlo.