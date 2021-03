El Brexit personal de Nigel Farage: abandona la política el impulsor de la salida de UK de la Unión Europea

“Ya no estaré involucrado en la política electa, pero no voy a dejar de pelear las grandes batallas del día”, anunció el líder del Partido del Brexit, Nigel Farage, a través de Twitter, tras su participación en el podcast de política del diario The Telegraph.

Siendo una de las mentes detrás de la salida de Reino Unido de la Unión Europea (UE), Farage fue de las figuras que presionaron al exprimer ministro David Cameron para que hiciera el referéndum en el que la mayoría de los británicos votó a favor de la salida del bloque. Con su objetivo cumplido, el político británico decidió dar un paso al costado. “No hay vuelta atrás, el Brexit está consumado”, aseguró en el podcast.

Nigel Farage, exlíder del ultraderechista UKIP, fue uno de los más acérrimos promotores del voto a favor del Brexit.

Farage fue eurodiputado del Partido por la Independencia de Reino Unido (UKIP), cargo al que renunció tras la consulta popular en 2016. “Quiero recuperar mi vida”, dijo entonces. Sin embargo, dos años después volvió para formar el Partido del Brexit, que después pasó a llamarse Reform UK, formación de la que ahora en adelante será presidente honorario.

Antes de eso, el político de 56 años fue miembro del Partido Conservador. “Sé que volví una o dos veces cuando la gente pensaba que me había ido, pero esto es todo. Está hecho, se acabó”, aseguró sobre su decisión.

Nigel Farage decidió retirarse definitivamente de la política tras haber dedicado tres décadas de su vida al Brexit.

En un video publicado en Twitter, Farage aseguró que el Brexit había sido el “trabajo de su vida”, al que le había dedicado “la mayor parte de ella durante tres décadas”. Aunque aseguró que había llegado el momento de alejarse, advirtió que a través de los medios de comunicación y las redes sociales continuará “influyendo en el debate” público, especialmente contra la influencia de China en Reino Unido y la denominada “agenda del despertar, literalmente, el adoctrinamiento de nuestros niños desde la escuela primaria hasta la universidad con una interpretación completamente diferente de la historia”.

“He construido a lo largo de estos años una plataforma de redes sociales bastante considerable. Tengo alcance. Por eso quiero seguir influyendo en el debate. Quiero seguir cambiando el debate. Pero puedo hacerlo sin pelear unas elecciones”, aseguró el artífice del Brexit.

De hecho, el controvertido político ya está explorando otras plataformas. Farage anunció que tendrá un perfil en Cameo, una aplicación que permite pagar para que un famoso grabe un mensaje personalizado.

“Si quieren un mensaje por el Día de la Madre, un aniversario, un matrimonio o sorprender a alguien, estoy encantado de hacerlo”, explica el británico en el video donde anuncia su colaboración.

“Me dicen Señor Brexit… Algunas personas dicen que soy controvertido, y no podría importarme menos”, dice su perfil en la aplicación, donde cobra US$ 100 por mensaje y en pocos días ha logrado llegar a más de 200 “fans”.

El perfil de Nigel Farage en Cameo, donde cobra US$ 100 por un mensaje de video personalizado.

El político, divorciado y padre de dos hijos, ha dicho que la victoria del Partido del Brexit en las elecciones europeas de 2019 fue la causa de que Boris Johnson reemplazara a Theresa May como primer ministro de Reino Unido, y que eso fue el impulso definitivo para la salida de su país de la UE.

Sin embargo, también se mostró crítico con la forma en que se ha llevado a cabo el proceso. “El resultado final ha aislado a Irlanda del Norte del resto de Reino Unido y ha tratado a nuestros pescadores de manera terrible, pero estamos fuera y no hay vuelta atrás”, dijo Farage.