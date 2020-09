El gremialismo no se convence: La tensa discusión UDI por la cruzada de Longueira

“Amigos, yo respeto a los que están por el Rechazo. Creo que están profundamente equivocados según mi opinión, pero los respeto. Podemos subir el nivel del debate. A los UDI que estén por el Rechazo los querré igual que siempre”. Ese es un extracto de un mensaje que envió esta mañana, a las 9.30, el exsenador Pablo Longueira a un grupo de WhatsApp denominado “UDI de Jaime y de Simón”.

El texto de uno de los denominados “coroneles” del gremialismo lo envió un día después de que en dos instancias partidarias que se realizaron vía Zoom -la comisión política y un encuentro de la bancada de diputados- se abordara, por separado, su retorno a la política abrazando la bandera del Apruebo para el plebiscito constitucional, una cruzada que ha lanzado en solitario y que contradice la posición del partido, que está por el Rechazo.

Así, Longueira también señaló en su mensaje que “mi objetivo es que el Rechazo no pase del 15%, para poder decir esa noche que al menos logramos que un 30% del 45% de la derecha estuvo por el Apruebo, pero no de cero”. En esa línea, agregó que con eso “sacaremos más del 40% de los convencionales y los esperaremos para ver qué quieren echarse de la Constitución actual; mientras más bajo sea el % del Rechazo, mejor, pero no violentemos a los que no quieren cambiarse, los entiendo”. Y, para finalizar el mensaje en el chat de WhatsApp, agregó: “Un abrazo y viva la UDI de ayer, no la de hoy”.

En sectores del partido vieron esa última parte del mensaje como algo “soberbio”, lo que ha generado molestia en algunos sectores de la interna. De hecho, en los dos encuentros realizados ayer se analizó su retorno y se dio cuenta, según presentes, de que el exministro ya no tendría la misma ascendencia que antes, lo que para algunos generó sorpresa. Esto, porque en ambas instancias hubo una posición unánime de que había que mantenerse en el Rechazo.

Si bien en las dos citas se valoró que él volviera con “ideas” y que estuviera dispuesto, en caso de que gane el Apruebo, para ser candidato para la elección de constituyentes, generó malestar entre varios dirigentes que hiciera un llamado a que la UDI esté por el Apruebo y que -agregan- con una especie de “mesianismo” dijera que está disponible para presidir el partido.

En el caso de la cita de la comisión política, en general hubo cuestionamientos a que Longueira quisiera revertir una decisión que se había tomado en el consejo general de la UDI en enero sobre la postura ante el plebiscito. Según presentes, los más duros fueron el histórico Carlos Villarroel y la senadora Luz Ebensperger.

Esta última, según presentes, planteó que no estaba de acuerdo con Longueira y que la decisión de la UDI sobre el Rechazo era institucional, que no se podía cambiar y había que respetarla. Y agregó que, en ese sentido, se tenía que defender “lo que se creía”, advirtiendo, incluso, que si la colectividad dejaba de defender aquello en lo que cree ella tendría que renunciar.

La postura de la senadora, de hecho, fue un sentir mayoritario. Nadie estuvo dispuesto a modificar la postura respecto al Rechazo.

Las mismas fuentes comentan que uno de los “más empáticos” con Longueira fue José Yuraszeck, quien habría dicho que su idea era buena, pero que llegó “tarde”. De hecho, varios en la comisión política insistieron en que su arremetida fue a destiempo. Cercanos a Longueira, en todo caso, recalcaron en el encuentro que se debía agradecer el rol que ha jugado el exsenador en el pasado. Así, recordaron cuando renunció a su militancia en medio del caso SQM, “liberando” -dijeron- a la colectividad. En ese sentido, se enfatizó en la necesidad de escuchar su planteamiento.

En ese contexto, se acordó “escuchar” a Longueira e invitarlo a una comisión política ampliada, la que, en principio, se realizaría la próxima semana. Según presentes, la presidenta de la UDI, Jacqueline van Rysselberghe, sostuvo que así como se ha escuchado y se ha respetado la postura del alcalde Joaquín Lavín, quien también está por el Apruebo, también había que darle margen a Longueira.

Consultada al respecto, Van Rysselberghe dijo que “la posición del Rechazo de la UDI fue tomada en el consejo general del partido y solo esa instancia puede modificar la postura, sin embargo, el país es distinto hoy día”. Y agregó: “Desde esa perspectiva, Pablo Longueira tiene un punto legítimo, de que este plebiscito tiene problemas (…). Lo que él está planteando es una estrategia, y uno podrá estar de acuerdo o en desacuerdo. Y si la UDI le ha dado espacio en su minuto para que Joaquín Lavín esté por el Apruebo, también hay que dárselo a Longueira. Eso se planteó en súper buen tono”.

En ese sentido, en la colectividad aseguran que no están los ánimos para convocar a un consejo general para que revise la postura ante el plebiscito y que, por esa razón, se está optando por escuchar a Longueira en una comisión política ampliada o en un consejo directivo ampliado.

De hecho, la postura defendida por el exsenador crispó tanto los ánimos que el senador Iván Moreira esta mañana advirtió que si el partido se cambia al Apruebo, él renunciará a la UDI.

En la reunión de bancada, en tanto, el escenario fue similar. De manera unánime, según presentes, nadie estuvo dispuesto a cambiarse al Apruebo e, incluso, hubo duras intervenciones contra Longueira. Una de ellas, según presentes, fue la del diputado Osvaldo Urrutia, quien aseguró, de acuerdo a las mismas fuentes, que la irrupción del exministro es “inoportuna y extemporánea”.

Consultado, Urrutia afirmó que “la intervención y las declaraciones de Longueira, además de sorprender a todo el mundo, fueron inoportunas”. Y sostuvo que “si alguno va a cambiar porque lo llamó Pablo Longueira y le habló al oído, yo no lo voy a hacer, me molesta esa actitud mesiánica”.

En la bancada UDI también había malestar con Longueira porque, a juicio de varios diputados, su arremetida “debilita” la campaña del Rechazo y pone en una situación incómoda a la colectividad.

En la reunión de los diputados, además, se comentó la idea de Longueira de presidir la UDI. Al respecto, gran parte de los legisladores coincidió en que deben realizarse elecciones en diciembre y que -si él quiere liderar el partido- tiene que competir.

Eso sí, para algunos sigue vigente la idea de realizar una mesa de consenso con el senador Juan Antonio Coloma a la cabeza, mientras que otros, incluso, deslizaron la alternativa de que esa directiva pueda ser conformada también por Longueira. Esto último, en todo caso, no tiene acogida en la mayoría de los diputados que apuestan por la renovación.