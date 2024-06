El lamento más íntimo del PC por Lagos y el activo rol que asumirá en el partido

Como cada semana, este jueves sesionó la comisión política del Partido Comunista, la cita en la que la cúpula de la colectividad liderada por Lautaro Carmona suele coordinarse ante el acontecer nacional.

Esta vez el habitual encuentro tuvo un cariz distinto: se abordó la salida de Juan Andrés Lagos como asesor de la subsecretaría del Interior que lidera Manuel Monsalve (PC). El tema ya había sido advertido por el propio Carmona durante su extensa vocería de 26 minutos del miércoles, en la que defendió a uno de los militantes más cercanos y con mayor incidencia en el PC.

El presidente del PC Lautaro Carmona junto a Juan Andrés Lagos tras su salida del Ministerio del Interior.

Esto ante las distintas polémicas que protagonizó con dichos sobre temas relacionados al estallido social, Daniel Jadue o Venezuela y el caso de Ronald Ojeda.

Lagos y Carmona se conocen hace años, pertenecen a la misma generación política de dirigentes comunistas que se forjaron como militantes durante la dictadura militar. Por eso, la defensa pública que desplegó el presidente del PC llamó la atención de algunos dentro de la colectividad.

El periodista es integrante de la comisión política y participó de esta instancia durante este jueves. Allí, en Vicuña Mackenna 31, pudo volver a referirse al caso y ahondar en su situación.

La posición que marcó Juan Andrés Lagos ante la comisión política del PC ya la había recalcado en la entrevista que concedió esa misma mañana, en la radio Nuevo Mundo.

“Para ser estrictamente riguroso, yo en las semanas pasadas tuve intercambio, a propósito de esta presión que se generó y se venía generando desde la derecha (...). Ahí se hizo todo un procedimiento de trabajo para que toda esta presión no dañara el trabajo de la Subsecretaría en particular. Pero a mí nunca se me dijo que estaba ad portas de una situación que iba a concluir con mi salida. Eso no se me dijo”, afirmó Lagos en conversación con la emisora asociada al PC.

Como sea, dentro del PC no todas las voces están a favor de la defensa que desplegó Carmona a Lagos.

La vocería del miércoles, por ejemplo, no fue coordinada con el resto de la comisión política, y en sectores de la tienda de Vicuña Mackenna 31 consideran que un espaldarazo así solo se podría entender si es que la situación de Lagos, un asesor de la segunda línea, habría ocurrido con algún ministro o subsecretario.

Sus próximos pasos

El próximo viernes, Lagos llegará hasta la sede del Partido Socialista y se sentará junto a otros ocho representantes de partidos del oficialismo -y la DC-.

Estará en la misma mesa que personeros como Jaime Mulet (Regionalistas Verdes), Leonardo Cubillos (Partido Radical), Domingo Lovera (Revolución Democrática), Antonia Rivas (Convergencia Social) o Gabriel Osorio (Partido Socialista).

La razón es que desde su colectividad informaron que Lagos sería el representante del PC en el equipo oficialista que comenzará a trabajar en distintas propuestas al sistema político, una de las banderas de lucha del sector durante los dos procesos constitucionales que fracasaron.

En estos procesos el comunismo fue representado por figuras como Marcos Barraza, Bárbara Sepúlveda, Karen Araya o Alexis Cortés, quienes, al igual que lo hicieron en RD, CS o el PS, se podrían haber repetido el plato.

Pero no fue el caso y el PC se decantó por Lagos, un hombre de suma confianza del presidente Lautaro Carmona.

“Andrés tiene una misión en política”, dijo el timonel PC al referirse al futuro de Lagos durante el miércoles. La integración del equipo de sistema político oficialista será solo una de las tareas que tendrá el periodista durante los próximos meses.

El miércoles, en el punto de prensa que el PC organizó para responder a la salida de Lagos, Carmona dio otras luces sobre el futuro del dirigente.

Una de ellas tiene relación con la defensa de Daniel Jadue que se hará desde el PC. El alcalde de Recoleta es cercano a Lagos y Carmona afirmó el miércoles que “las tareas que están surgiendo comprometerán como dirigente nacional a Andrés, tanto en la construcción del comité de iniciativas y personalidades por la libertad de Daniel, que se está construyendo y constituyéndose en estas horas”. Esa instancia debutará el próximo miércoles y se espera que tenga un carácter internacional.

Visitas a Daniel Jadue en capitán Yáber. Foto: Jonnathan Oyarzún / Aton Chile.

Además, Carmona adelantó que el hoy exasesor de Interior también estará involucrado en “todas las tareas que se nos vienen respecto a la construcción de la campaña electoral de los comunistas. Eso reclama de varios cuadros, entre otros, de Andrés, por la experiencia que tiene. Una tarea muy destacada”.

Lagos tiene experiencia en tareas de campaña. Sin ir más lejos, mientras era asesor en Interior, encabezó el equipo territorial de la opción “En Contra” en el pasado plebiscito constitucional de diciembre.