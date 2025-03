En cita con partidos: PC reclama al PPD por intento de “veto” a Jadue y pide que no escale polémica

Fue un intercambio corto, pero directo. Este lunes el presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, y el vicepresidente del Partido Por la Democracia, Cristóbal Barra, abordaron la polémica que surgió a raíz de los dichos de la candidata Carolina Tohá (PPD), quien ha planteado -en reiteradas ocasiones- su reticencia a que el PC levante como opción presidencial a Daniel Jadue.

Los dardos de la exministra del Interior contra el exalcalde de Recoleta apuntan principalmente a que Jadue respalda al régimen de Nicolás Maduro en Venezuela, lo que ha sido interpretado por el PC como un intento de “veto” a una posible nueva carrera presidencial del exjefe comunal que hoy está con arresto domiciliario por el caso Farmacias Populares. “Se ha transformado en un defensor personal del proceso político de Venezuela”, dijo este lunes Tohá en radio Infinita.

A los líderes del PC y el PPD se les ha preguntado insistentemente por la polémica, motivo que empujó a Carmona y Barra a abordar la situación en medio de la habitual reunión del oficialismo, que se realiza cada lunes en la sede del Partido Socialista.

“Espero que no escale”, habría planteado Carmona durante la cita, junto con indicar que el PC es soberano de sus decisiones, idea que ha defendido públicamente en más de una ocasión.

El presidente del Partido Comunista, Lautaro Carmona, en el Palacio de La Moneda. Foto: Dragomir Yankovic / Aton Chile.

Ante su comentario, Cristóbal Barra recogió el guante y planteó que ellos entienden que el PC es soberano de tomar sus decisiones políticas-electorales, que ellos son respetuosos de aquello y que no hay ningún “veto” por parte del PPD a la deliberación de los comunistas.

Así lo afirmó el propio Carmona al llegar a La Moneda, donde cada lunes participa del comité político ampliado. “Yo me quedo con la formalidad que representa el partido de la cual ella es candidata, el PPD. Hemos estado en reunión y la opinión del Partido por la Democracia es que no hay veto a ninguna candidatura ni hay ninguna animosidad respecto a ningún partido", dijo el timonel del PC.

Sin embargo, más allá de descartar un veto del PPD al PC por Jadue, Cristóbal Barra sí le transparentó la incomodidad que hay en su colectividad en torno a la figura del exalcalde de Recoleta.

“Nuestra candidata ya fue clara. En ningún caso hay un veto al PC ni a la persona del exalcalde Jadue. El punto es que, como PPD no quisiéramos vernos relacionados con el apoyo a un régimen antidemocrático”, respondió Barra a La Tercera sobre su intercambio con Carmona.

“Ahora bien, el PC es soberano de sus propias decisiones y a ellos les corresponderá definir si optan por un abanderado presidencial con vocación democrática o no”, cerró el vicepresidente del PPD.

Más tarde, fue el propio timonel del partido, el senador Jaime Quintana, quien también abordó la polémica. “El PPD no veta a ningún partido, a diferencia de lo que hicieron con nosotros el 2021. Planteamos primaria amplia pero con bordes claros que no desdibujen respeto a democracia y DD.HH. como elementos esenciales de todo proyecto progresista. Nadie debiera cuestionar algo tan básico”, indicó en su cuenta de X.

Más allá de los dichos de los dirigentes, lo cierto es que la postura de Jadue sobre Venezuela -sumado a su situación judicial- sí complica a los partidos de gobierno. Por lo mismo, varios han deslizado la idea de fijar criterios, entre ellos, el compromiso con los derechos humanos y respeto a la democracia, lo que implicaría -dicen- que si las tiendas se pliegan a eso, el exjefe comunal quedaría fuera de juego.

Escala tensión

Este lunes a Daniel Jadue le revisarán las medidas cautelares, con lo que se busca que pueda terminar su arresto domiciliario.

La polémica que se ha generado en torno a él no es menor. Tohá -y su partido, el PPD- no ha sido la única del oficialismo que ha instalado sobre la mesa sus resquemores sobre que el exalcalde esté de nuevo en la papeleta presidencial. De hecho, el primero en transparentarlo fue el diputado y expresidente del Frente Amplio, Diego Ibáñez.

El debate se da en medio de la definición presidencial que debe tomar el PC, donde Jadue y la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, son los mejores aspectados para convertirse en abanderados. La discusión, sin embargo, se ha extendido más de lo que esperaban en el círculo de la secretaria de Estado, pues el comité central de este fin de semana no debatió sobre nombres, sino sobre temas programáticos.

La polémica sobre la figura de Jadue incluso fue abordada este lunes por el gobierno del Presidente Gabriel Boric. La vocera (s), Aisén Etcheverry, aseguró que “la voluntad del gobierno ha sido tener unas primarias lo más amplias y anchas posibles. (…) Como gobierno, no solo no le tememos a las diferencias de opinión y a las discusiones, sino que como sector político estamos acostumbrados a tenerlas, a llevarlas adelante”.

Previamente, Tohá reforzó que Jadue era defensor personal del régimen venezolano y que “cuando uno va a una primaria no solo está dispuesto a competir, está dispuesto a apoyar el que gana. Y creo que en eso es muy importante que dentro de la diversidad que tenemos, que es amplia, también haya claridad de que no cabe cualquier cosa en esta diversidad”.

Frente a sus críticas, la secretaria general del PC, Bárbara Figueroa, afirmó en Emol TV: “Sostener que de llegar Daniel Jadue a ser candidato del sector, va a ser el socio estratégico de Venezuela, es faltarnos el respeto entre nosotros, es faltar a la verdad. Es hacer un juicio del PC, porque esto no es un juicio personal, nosotros no lo vamos a asumir como una crítica a Daniel, lo entendemos como un juicio hacia el partido”.

“Si ella quiere pronunciarse sobre la política del Partido Comunista, tiene que hacerlo directamente, no a través de una referencia a alguien que por lo demás tiene limitaciones de movimiento”, complementó Carmona este lunes.