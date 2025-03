Gobierno por debate oficialista tras negativa de Tohá de compartir primaria con Jadue: “No le tememos a las diferencias de opinión”

Desde el gobierno del Presidente Gabriel Boric descartaron que existan incomodidad al interior de Palacio por el debate surgido tras la negativa de la candidata del PPD y exministra del Interior, Carolina Tohá, de participar en una eventual primaria del progresismo con el exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue (PC).

Esto, pese a que tras la renuncia de la ex secretaria de Estado para asumir su carrera a La Moneda, el Mandatario hizo un llamado al sector para tener unas primarias convocantes y competitivas.

En la habitual vocería de los lunes, la ministra secretaria general de Gobierno (s), Aisén Etcheverry, destacó que la voluntad del Ejecutivo sigue siendo la expresada por el Jefe de Estado, pero que eso no debe restar el debate.

“La voluntad del gobierno ha sido tener unas primarias lo más amplias y anchas posibles, como una forma de fortalecer la democracia usando las mismas herramientas de la democracia”, respondió al ser consultada por la prensa.

03/03/2025 - VOCERIA MINISTRA AISEN ETCHEVERRY - Mario Tellez / La Tercera

En esa misma línea, la portavoz (s) apuntó que “la democracia es también tener debates políticos y tener discusiones respecto de las materias”.

“Por lo tanto, como gobierno, no solo no le tememos a las diferencias de opinión y a las discusiones, sino que como sector político estamos acostumbrados a tenerlas, a llevarlas adelante, y que de esas discusiones salgan proyectos que precisamente ponen por delante las necesidades de las personas y que nos permiten avanzar con una agenda como las que hemos tenido durante este gobierno”, remarcó.

Finalmente, Etcheverry afirmó que al gobierno le parece “del todo natural que esas discusiones se den. Son discusiones que tienen que estar albergadas al alero de los partidos y son los partidos los que tendrán que conducirlas de la manera más adecuada”.

Negativa de Tohá

Desde que asumió su candidatura presidencial, Tohá ha declarado en diversas ocasiones su incomodidad de compartir una posible primaria con Jadue, en específico por la posición que el exjefe comunal mantiene sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

En diálogo con el programa Estado Nacional de TVN, en la jornada de ayer domingo la abanderada del PPD insistió en que no estaría de acuerdo que el candidato del sector “fuera una persona que va a ir a defender que en Venezuela sí estuvieron bien contados los votos”.

Carolina Tohá presenta su renuncia al Ministerio del Interior.

“Esa es otra historia. Y esa historia yo no la quiero para Chile, ni la quiero para que nuestro sector la promueva. Habría un debate y habría que ver, porque yo creo que este no es un problema que tenga yo. Este es un problema que tiene todo el sector (...) No me acomoda esa situación. Tendría que haber un cambio en la postura (de Daniel Jadue)”, remarcó.

La postura de la extitular de Interior fue respondida este lunes desde el Partido Comunista. “Hagamos el debate, no tenemos ningún problema, pero hagámoslo sin caricatura”, dijo la secretaria general de la colectividad, Bárbara Figueroa.

Quien también se sumó al debate fue la senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic. “A priori yo no veto a nadie, porque nosotros somos parte de una alianza de gobierno, somos parte de una coalición hoy día, y me parece que si queremos tener buenos resultados electorales en el futuro, particularmente en materia parlamentaria, tenemos que ser capaces de construir la unidad. Y la unidad no se construye vetando a nadie”, recalcó en conversación con Radio Universo.