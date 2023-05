“Es una obligación formar parte del gobierno si somos convocados”: fracaso histórico de la DC reabre discusión sobre entrar al Ejecutivo

La directiva de la Democracia Cristiana reunida anoche con representantes de otros partidos.

Luego de digerir que, por primera vez en su historia, la DC no estaría presente en un órgano de representación popular, a sus dirigentes no les quedó otra que recibir a representantes de Apruebo Dignidad y el PS en la sede de su partido. Ahí, se reabrió una discusión que, hasta ayer, estaba cerrada para la Falange: entrar o no al gobierno del Presidente Gabriel Boric.