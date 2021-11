La carta de Boric a la Junta DC: Reconoce que fue una “inmadurez” no apoyar a Guillier y recalca que ahora “nos necesitamos para proteger nuestra democracia”

A las 11.38 minutos de este domingo, la presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, interrumpió la junta nacional extraordinaria de su partido para leer una carta enviada por el candidato presidencial de Apruebo Dignidad, Gabriel Boric, a los 442 asistentes al encuentro.

En ella el presidenciable llamó a un acuerdo a la colectividad que hoy define su posición de cara a la segunda vuelta presidencial del 19 de diciembre.

“Es la primera vez que me dirijo formalmente a esta junta. Y lo quiero hacer con honestidad y plena conciencia del trance histórico en que nos encontramos como país. Quisiera partir reconociendo en la DC a un partido que ha sido de gran importancia para Chile. Al mismo tiempo tengo la convicción más profunda de que ante la disyuntiva que se nos presenta el próximo 19 de diciembre son más aquellas cosas que nos unen que aquellas que nos separan. Estamos hablando de cosas concretas, cuidar el proceso constituyente que tanto costó forjar, proteger los DD.HH frente al autoritarismo, promover la inclusión social frente a la marginación y segregación imperantes, defender la libertad de expresión sin ambigüedades, avanzar en la descentralización de nuestro país, avanzar en la garantía de derechos básicos para la población, salud y pensiones dignas. Enfrentar decididamente la crisis climática para preservar la vida de nuestro planeta entre muchas otras. En fin, aspiro a un país que recobre la paz a través de la justicia social y estoy seguro que podemos encontrarnos en esto”, comenzó diciendo Boric en la carta que leyó íntegramente la timonel DC.

Más adelante, el abanderado presidencial que se medirá en el balotaje abordó también las diferencias que ha tenido con la colectividad y, recogiendo las palabras de la excandidata presidencial Yasna Provoste, reconoció como un error que el FA no haya apoyado a tiempo a Alejandro Guillier en la presidencial en que fue derrotado por Sebastián Piñera.

“Pecamos de inmadurez en demorar hasta el final nuestro apoyo para la segunda vuelta del 2017 al senador Alejandro Guillier”, expresó.

“Sería hipócrita desconocer las diferencias por interés electoral”

“Hay cosas que nos unen, que duda cabe. Pero no podría desconocer que también hay algunas que nos han separado. De hecho, como dirigente estudiantil y luego como dirigente político nos ha tocado transitar caminos distintos. Esas diferencias forman parte de lo que hemos sido, y sería hipócrita de mi parte pretender desconocerlas sólo por interés electoral. Pero si es mi obligación reflexionar respecto de nuestra propia conducta, y en ese marco hoy sé que la arrogancia generacional es una mala consejera, que no hay virtud per se en la juventud y la novedad, sino que un proyecto político debe juzgarse por sus convicciones, principios y actuar en consecuencia. (...) Un país como el nuestro no se inventa de la noche a la mañana, y tenemos el deber de aprender de los aciertos y errores de quienes estuvieron antes que nosotros”.

Boric luego insistió en que “hay algo fundamental que nos une: estoy seguro que en esta sala ningún demócrata cristiano está por armar “coordinaciones” para perseguir a activistas de izquierda”. “Nadie desea cerrar instituciones académicas ni otorgarle al Presidente facultades para restringir unilateralmente las libertades fundamentales. Nadie quiere cerrar el Ministerio de la Mujer. Ninguna de las personas aquí presentes pone en duda la crisis climática”, indicó.

La alcaldesa de Peñalolén, Carolina Leitao (DC), le entregó su apoyo a Gabriel Boric. Foto: Macarena Leiva.

A continuación, el presidenciable planteó a los DC su compromiso de seguir escuchando y de encabezar un gobierno de diálogo. “Seguiré, como lo he hecho desde siempre, escuchando, conversando, dialogando y buscando acuerdos por el bien de Chile. Tal y como lo hice hace dos años para el acuerdo del 15 de noviembre, me sentaré con todos los que sea necesario para acordar soluciones en beneficio de nuestro país. Si la ciudadanía me otorga este honor, como Presidente de la República conduciré un gobierno que converse. Nadie sobra en el Chile que soñamos”.

“Quiero decirles que, sin importar la decisión que tomen frente a la coyuntura del próximo 19 de diciembre, nos necesitamos para empujar el proceso constituyente, para hacer posible las aspiraciones de cambio de la inmensa mayoría de los chilenos. Nos necesitamos para salir de la injusticia y construir un país mejor sin echar por la borda lo que hasta ahora con tanto esfuerzo hemos alcanzado. Nos necesitamos para proteger nuestra democracia y no retroceder en derechos”, insistió el candidato presidencial en su misiva a los DC.

Frei y Provoste reafirman apoyo

Previo a la lectura de la carta de Boric, la presidenta de la DC y la candidata presidencial, Yasna Provoste, plantearon su determinación de apoyar al abanderado de Apruebo Dignidad, pese a las dudas de un sector de la DC que es partidario de decretar libertad de acción.

“Hoy propongo apoyar la candidatura de Gabriel Boric. Testimonio de que somos un partido que respeta los Derechos Humanos. Hoy no podemos equivocarnos, Chile requiere que actuemos con altura de miras”, aseguró Frei al inicio del encuentro llevado a cabo vía telemática.

El pasado lunes, la exsenadora recibió en su hogar al presidenciable para conversar sobre su eventual apoyo, tras esto, la respuesta de los militantes han sido dispares. En ese marco, manifestó que para ella era “extraño que critiquen una conversación con un candidato presidencial que pide hablar con la presidenta de un partido”.

La líder de la falange también apuntó en su discurso a los militantes de su partido que han propiciado la libertad de acción como Adolfo Zaldívar Palma.

”Quienes hoy propician la libertad de acción, en los hechos aceptan la opción Kast, ¿Es aceptable mantener la Constitución de Pinochet? ¿Es aceptable la omisión este es el mismo discurso que hacia la dictadura? Por eso tengo la convicción de que no podemos ser ambiguos”.

Provoste, en tanto, llamó a mejorar el clima interno en la DC y planteó que la colectividad requiere superar la crisis política que la llevó perder espacio en las elecciones del domingo 21 de noviembre. Luego de eso, reafirmó que la decisión de apoyar a Boric tiene un carácter ético y busca detener el avance de la derecha extrema.

La presidenta de la Democracia Cristiana, Carmen Frei, y Yasna Provoste, excandidata presidencial de Nuevo Pacto Social, ratificaron su apoyo a la candidatura de Gabriel Boric.

“He manifestado con claridad que votaré el 19 de diciembre por Gabriel Boric, para mí se trata de una decisión ética”, dijo.

Si bien la ex presidenta del Senado aseguró que “va a esperar” la “decisión de esta junta”, llamó a los participantes a respaldar la candidatura del diputado, asegurando que “está en nuestras manos y se juega la construcción del futuro”.

“Será ahora responsabilidad de Gabriel de congregar a una amplia mayoría ciudadana, convocando sin exclusiones a más chilenas y chilenos en segunda vuelta”, agregó.

“Con una definición clara de que no formaremos parte de su gobierno”

Por otra parte, los militantes han manifestado que, a pesar de que eventualmente voten por la candidatura de Boric, en caso de ganar este candidato el 19 de diciembre se posicionarían como oposición.

“Creo que el llamado claro y nítido en esta junta nacional tiene que ser a votar e invitar a votar por Gabriel Boric en esta segunda vuelta. Con una definición clara de que no formaremos parte de su gobierno, porque esto no se trata de una negociación de cargos ni de cuotas de poder”, manifestó el diputado Matías Walker. “Eso no significa que podamos ser una oposición constructiva a su gobierno”.

En la misma línea, la senadora Goic, remarcó el rol del Congreso, agregando que los parlamentarios de la falange “van a tener una tremenda tarea de levantar la voz de la DC”.