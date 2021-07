Heridas post primarias, conflicto en la Convención y fantasmas de “libertad de acción”: ¿Tambalea el bloque PC-FA?

Mientras en la Convención Constitucional el Partido Comunista acusaba al Frente Amplio de incumplir su palabra y no haberles dado los patrocinios necesarios para obtener una de las vicepresidencias de la mesa, las directivas del pacto se reunían en la sede de Comunes, en calle Concha y Toro.

El objetivo del encuentro era seguir discutiendo la conformación de los comandos, la unificación del trabajo programático y la negociación parlamentaria luego de que Gabriel Boric se impusiera con el 60% de los votos sobre Daniel Jadue. Sin embargo, a eso de las seis de la tarde, el conflicto en la Convención Constitucional se tomó a la coalición y, según presentes en la reunión, los dirigentes del PC le expresaron a sus pares del Frente Amplio su molestia por la decisión de sus constituyentes.

El conflicto entre las fuerzas de Apruebo Dignidad dejó en evidencia el enojo y la tensión que existe entre los 16 constituyentes del FA y los seis comunistas, quienes se habían enfrascado en una serie de conflictos durante las últimas semanas. Incluso previo a la situación de las vicepresidencias, en el FA recordaban las duras críticas que lanzaron algunas convencionales del PC junto a los pueblos originarios luego de que Amaya Álvez (RD) y no la candidata que impulsaban ellos -Natividad Llanquileo (mapuche)- llegara a la coordinación de la comisión de Reglamento.

Asimismo, el conglomerado se dividió en discusiones como la interpretación sobre la paridad en las comisiones y también en el mecanismo propuesto por la mesa de Elisa Loncón y Jaime Bassa que apoyó el Frente Amplio y permitió a la derecha inscribir una vicepresidencia.

En ese contexto, la situación de las vicepresidencias gatilló una crisis en el bloque, en la que incluso algunos llegaron a poner en entredicho la continuidad del pacto. “Si el FA privilegia a otra esfera de alianza, que no sea Chile Digno, nosotros nos podemos llegar a sentir en libertad de acción”, afirmó anoche el exabanderado presidencial del PC. Mientras que quien fuera la carta del PC para la vicepresidencia, Bárbara Sepúlveda, sostuvo que “amerita tener este antecedente no solo para la presidencial sino que también para una lista parlamentaria única”.

“Desde que perdieron con Jadue nos han maltratado, les dijimos el martes que les daríamos solo cinco patrocinios”, sostenían anoche los frenteamplistas aludiendo a que la derrota de Jadue es lo que ha terminado por tensionar aún más las relaciones entre los convencionales. Eso, dicen las mismas fuentes, también habría pesado en que priorizaran otras alianzas en el marco de la integración de la mesa, como con el PS y los movimientos sociales.

Más allá de eso, la falta de articulación entre los convencionales, reconocen en el bloque, representa un problema para la proyección de gobernabilidad de Apruebo Dignidad. Un tema no menor, dicen, debido a la relevancia política que tiene para ellos el órgano constituyente. De hecho, desde la instalación del órgano, los convencionales del FA y el PC no han tenido una reunión de coordinación y, hasta esta mañana, aún no sostenían conversaciones para enmendar la situación del bloque. “Apruebo Dignidad no existe en la Convención”, repiten en privado la mayoría de los constituyentes comunistas.

La situación ya se ha hablado a nivel de directivas y se abordó en la reunión que sostuvieron las bancadas de parlamentarios del FA y el PC la mañana de ayer, en la que, dicen presentes, se mencionó la necesidad de impulsar una mayor coordinación en ese mundo. De hecho, en el FA dicen que se estaría buscando una fórmula para lograr una mayor coordinación entre las directivas del FA y los constituyentes y, hasta el cierre de esta edición, esperaban sostener una reunión de la mesa nacional para abordar el tema durante la jornada.

Pese a eso, tanto en el bloque como entre los constituyentes ven que existe una dificultad que podría extender los problemas de articulación en Apruebo Dignidad: que, a diferencia del PC, la mayoría de los liderazgos del FA en la Convención son independientes y no responden a las orgánicas de los partidos. “¿Por qué Daniel Stingo va a cuidar Apruebo Dignidad?”, dice un dirigente frenteamplista.

“La meta ahora es lograr una construcción desde los constituyentes de Apruebo Dignidad en su conjunto que responda a las lógicas de funcionamiento de la Convención y no de las negociaciones partidarias que están corriendo en paralelo. Nuestro objetivo principal es construir una Constitución”, dice la convencional RD, Tatiana Urrutia.

Boric: “Como Apruebo Dignidad tenemos un tremendo desafío”

Pese a que en el Frente Amplio reconocen como un traspié lo ocurrido ayer, en el bloque intentaron bajarle el perfil a la crisis. De hecho, el propio candidato presidencial Gabriel Boric aseguró que “como Apruebo Dignidad tenemos un tremendo desafío, que es gobernar Chile para empujar una serie de transformaciones profundas que le otorguen dignidad e igualdad a nuestro pueblo”.

Y agregó: “Espero que en todos los sectores, en los concejos municipales, en el Parlamento, también en la Convención, pongamos por delante ese objetivo que nos une y proyectemos en nuestras futuras decisiones la gobernabilidad que le queremos ofrecer a Chile para empujar en conjunto estos cambios profundos que nos permitan construir una sociedad mucho más justa que la que tenemos hoy”.

En su Twitter, en tanto, apuntó a cuidar la base de un eventual futuro gobierno.”Apruebo Dignidad es la base de nuestro futuro gobierno transformador para Chile. Tod@s debemos hacer el esfuerzo de cuidar y fortalecer esta alianza en cada espacio. Y las diferencias que tengamos hay que abordarlas con respeto y altura de miras. Es mucho más lo que nos une”, escribió.

La presidenta de RD, Margarita Portuguez, también planteó que “creemos que estos conflictos son innecesarios y no contribuyen para nada con el proyecto para el que ya 1.700.000 ciudadanos y ciudadanas nos dieron su apoyo. Cuidemos el trato entre nosotras en todos los espacios en los que convergemos para cuidar nuestra alianza y el futuro del país”.