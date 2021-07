Sube la tensión en Apruebo Dignidad: Convencionales PC acusan al FA de no apoyar a su candidata a la mesa y advierten efecto en la presidencial

A las 18.00 de este miércoles venció el plazo para que los convencionales presentaran las inscripciones para ocupar las nuevas siete vicepresidencias que fueron creadas para la mesa Convención Constitucional. Un proceso que no estuvo exento de polémica y que, de hecho, terminó generando fuertes tensiones en Apruebo Dignidad, bloque que reúne, entre otros, al Frente Amplio (FA) y al Partido Comunista (PC).

Esto ya que desde el PC acusaron a sus pares y socios del FA de no brindarles los patrocinios necesarios para poder llegar a uno de los cupos disponibles en la mesa directiva (dos de ellos para escaños reservados).

Así lo informó la convencional comunista Bárbara Sepúlveda, quien iba a postular como titular a una de las vicepresidencias, pero, según acusó, desde el FA no llegaron los 11 patrocinios comprometidos y que se necesitaba para presentarse al cargo. Esto ya que Chile Digno, pacto del PC, solo tenía 10 convencionales.

“Sabemos que en un momento también pensamos y quisimos ir con una candidatura titular, pero Chile Digno está compuesto por diez constituyentes que pertenecemos en la actualidad al conglomerado de Apruebo Dignidad y que para poder integrar, lamentablemente con esta decisión que se tomó por la mayoría de entregar patrocinios, requeríamos 11 patrocinios que nosotros esperábamos llegaran de nuestro propio conglomerado. Eso no fue así. El Frente Amplio no nos entregó 11 patrocinios y en ese caso decidimos deponer nuestra candidatura y apoyar a nuestra compañera Elisa Giustinianovic (MovSoc)”, reclamó Sepúlveda, quien quedará como suplente de la postulante Giustinianovic.

Y agregó: “ellos (FA) sabían perfectamente que nosotros necesitábamos 11 firmas para poder ingresar con el cupo de Chile Digno, respaldado por Apruebo Dignidad, y solo ofrecieron cinco”.

De hecho, la representante del PC advirtió de posibles efectos políticos que se podrían generar en la presidencial del sector, donde Gabriel Boric (FA) se alzó con la candidatura del bloque tras vencer a Daniel Jadue (PC), en las primarias de Apruebo Dignidad del pasado 18 de julio.

“No es una buena señal en este momento (...) Aquí dentro es una señal que lamentablemente debilita el pacto”, agregó la convencional, insistiendo en que “no es una señal muy buena que estando en una posición de representación y poder gracias a nuestro apoyo, luego cuando ya están en esa posición, no nos apoyen a nosotros de vuelta”.

Sepúlveda fue más allá y advirtió ciertos riesgos en el trasvasije de apoyos del comunista al diputado magallánico: “Me parece importante hoy darle señales claras a la ciudadanía, especialmente a las personas que votaron por Daniel Jadue en su opción en las primarias y que hoy esperan un gesto fuerte de parte del Frente Amplio para adherir a la candidatura de Gabriel Boric”.

Consultada derechamente sobre si se debe tener sobre la mesa este antecedente para revisar la situación del pacto, respondió con un escueto “por supuesto”.

Con posterioridad, el pacto Chile Digno emitió un comunicado, donde, tras reiterar que no comparten el actual mecanismo de patrocinios para nominar a las vicepresidencias de la Convención Constituyente -y destacar que abogan por elecciones directas- recordó que durante la elección de la actual mesa directiva, el pacto Apruebo Dignidad apoyó la candidatura de Jaime Bassa “y Chile Digno puso todos sus votos para ese efecto, como corresponde a un aliado”.

En este sentido, agregaron que “ahora resulta incomprensible que el Frente Amplio haya decidido distribuir los votos de sus constituyentes entre diversas fuentes políticas e ideológicas, demostrando su incapacidad de asegurar, con su apoyo, los patrocinios requeridos para presentar una candidatura a vicepresidencia como pacto Apruebo Dignidad”.

Tras cartón, la diputada comunista Carmen Hertz publicó en su cuenta de Twitter el comunicado de Chile Digno, y agregó que “el pacto Apruebo Dignidad NO es un decorado, la responsabilidad política exige Respetarlo!”

Sin embargo, este no fue el único hecho de tensión entre el FA y el PC durante la jornada. Temprano, la también convencional del PC, Valentina Miranda acusó a los frenteamplistas, al PS y a la derecha de coincidir “en excluir a la comunidad LGTBIQ+ de la coordinación de la Comisión de Participación de la Convención Constitucional”. Esto luego de que optarán por apoyar a Javier Fuchslocher (INN) para asumir la coordinación de la instancia. Esto motivó incluso a que el propio Jadue irrumpiera con una crítica, señalando en en Twitter: “es impresentable, uno es lo que hace, no lo que dice”.

Respuesta del FA

Minutos después del punto de prensa del PC, la convencional y excandidata presidencial del FA, Beatriz Sánchez, tomó la palabra para responderle a sus compañeros de pacto y pidió no traer a la convención discusiones que no tienen que ver con la instancia.

“Nosotros somos 16 convencionales constituyentes del FA y ese es un número acotado. La verdad es que yo trataría, y lo digo con harto cariño a mis compañeras y compañeros constituyentes, de no traer a la convención discusiones que no tienen que ver con discusiones de la convención”, comenzó diciendo Sánchez.

Durante la tarde, la excandidata presidencial del FA explicó que los patrocinios de su sector fueron para Giustnianovich (MovSoc), Tiare Aguilera (PP.OO), Pedro Muñoz (CS), Lorena Céspedes (INN) y para la misma Sepúlveda.

En esa línea agregó que “sé que políticamente en el país están pasando otras cosas afuera, sé que hay una competencia presidencial, sé que hay algunas competencias y discusiones que se están generando fuera de la convención. Pero creo que este es un espacio donde están esperando de nosotras como convencionales es que vayamos avanzando en temas que tienen que ver con el futuro de Chile ahora, con ponernos de acuerdo con las reglas del juego que van a guiar este país para los próximos 40 años”.

En ese sentido Sánchez se desmarcó del funcionamiento de las tiendas políticas al asegurar que “acá somos un grupo de Frente Amplio más independientes que no seguimos las lógicas clásicas de los partidos”.

Consultada directamente por los dichos de Sepúlveda y los efectos en la presidencial de Apruebo Dignidad, así como también en las negociaciones parlamentarias, la convencional frenteamplista afirmó: “yo no voy a seguir profundizando en esas declaraciones, porque no creo en mezclar una cosa con otra. Yo por supuesto, tengo mi propio candidato que es Gabriel Boric, voy a seguir trabajando por él, pero no me voy a poner ni a hacer amenazas desde acá, ni a mirar a otros sectores ni a mandarles recados, ni nada por el estilo. No voy a profundizar en eso, tengo bien claro mi rol y no quiero mezclar las cosas”.

Las otras vicepresidencias

Por otro lado, el resto de los convencionales ya hicieron ingreso de las inscripciones a las vicepresidencias. Considerando que rige el criterio de paridad, cada convencional debía ir con un nombre de reemplazo del sexo opuesto en caso de que se debiera aplicar la regla.

Es así como Vamos por Chile postuló a Rodrigo Álvarez como titular y Bárbara Rebolledo como suplente. Los convencionales de RN, en tanto se juntaron con los Independientes No Neutrales e integrantes de la Lista del Apruebo para inscribir a Lorena Céspedes (INN) junto a Luis Barceló (Ind-PPD), logrando 26 patrocinios.

En la izquierda, en tanto, el Colectivo Socialista logró presentar a Pedro Muñoz junto a Ramona Reyes. En Chile Digno, en tanto, van las mencionadas Giustinianovic y Sepúlveda como suplente. Mientras que en la Lista del Pueblo Rodrigo Rojas y Tania Madariaga fueron los elegidos.

En el caso de los Pueblos Originarios, que tienen dos cupos reservados, se logró la inscripción de Tiare Aguilera e Isabel Godoy. De esta manera ambas llegarían a la vicepresidencia.

El pasado miércoles la convención discutió y aprobó las normas de funcionamiento y elección de estas nuevas vicepresidencias, creándose un mecanismo de revocación del cargo y estableciéndose que todos los cargos de la mesa directiva sean rotativos.