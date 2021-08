Interpretar y sobreinterpretar

hace 30 minutos

FOTO: FELIPE CONSTANZO / AGENCIAUNO

Ahora, si no es posible anticipar o predecir el resultado de una elección (o al menos, no tenemos claridad por qué una encuesta le acierta y otra no), ¿tiene sentido seguir haciéndolas? La respuesta es sí, sobre todo porque predecir elecciones no es su único propósito ni el más importante.