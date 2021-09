Jorge Luis Pinto, ex DT de Colombia: “El empate no le sirve a ninguno, el que pierda se queda afuera”

Jorge Luis Pinto es uno de los entrenadores destacados de Colombia. Inició el proceso para Sudáfrica 2010 con su equipo nacional. Y aunque no lo terminó, después llevó a Costa Rica a Brasil 2014. Incluso estuve cerca de llegar a la Roja antes de Reinaldo Rueda. Desde esa esfera analiza el duelo eliminatorio entre su país y Chile. “Un partido crucial”, advierte a El Deportivo, a la vez que destaca el trabajo de Arturo Vidal, a quien describe como “un jugador de clase mundial”. Sobre la Generación Dorada del equipo nacional, aseguró que “está en el momento justo de lograrlo todo o terminarlo acá”.

¿Cómo analiza el partido entre Colombia y Chile, en Barranquilla?

Es un partido difícil para ambos equipos, donde la seguridad que puedan imponer será clave. Porque el empate no le sirve a ninguno, el que pierda se queda afuera del mundial.

¿Cómo ve a Chile?

Chile ha estado muy bien en los últimos tres o cuatro partidos eliminatorios, ha levantado mucho su nivel. En el empate en Argentina hizo un encuentro brillante y mereció ganar. Contra Brasil también jugó bastante bien, mientras que en Ecuador tuvo cosas muy buenas que pudieron hacer la ventaja.

¿Tanto así?

Tiene muchos de los elementos que lo llevaron a su mejor momento. A ganar dos títulos. Es un equipo agresivo, con una gran dinámica de juego, que somete a sus rivales.

¿Y cuál es la visión que tiene de su equipo nacional?

A Colombia le toca proponer. Pero hay que tener cuidado, el equipo no puede descuidar su espalda ante un rival como Chile. El problema es que la selección aún no toma un ritmo ideal, es un equipo nuevo. Digo nuevo porque Radamel Falcao hace tiempo que no estaba y muchos de los jugadores que están ahora todavía no muestran su fútbol. Nos falta esa creatividad que hemos tenido siempre.

Pero tiene grandes delanteros como Luis Díaz o Duván Zapata…

Es cierto eso, tenemos hombres en punta que son muy rápidos, que pueden definir un partido en cualquier momento.

¿Cómo lo puede complicar Chile?

El equipo chileno sabe atacar muy bien, presiona con líneas muy adelantadas, con un gran volumen de juego. Eso puede complicar a cualquier rival.

Pero no ha marcado goles en los últimos cuatro partidos oficiales…

Está bien, Chile puede no marcar goles en los últimos duelos, pero sabe cómo manejar el partido. Tiene mucho manejo y, desde luego, eso puede complicar a cualquier equipo que no sepa cómo evitarlo, incluida nuestra selección. Colombia necesita buscar el resultado, tiene la obligación. Y eso puede ser una presión extra.

¿Es una ventaja que Reinaldo Rueda haya dirigido a la Roja?

Siempre es bueno ese aspecto. Pero vamos a ver qué conocimiento tiene Rueda de este Chile y en base a eso veamos si pueda sacar las ventajas necesarias para doblegar su juego. Colombia no ha podido encontrar ese juego que lo caracterizaba, ha perdido puntos que no debía haber dejado y en una eliminatoria es crucial. Encontramos empates, mas no triunfos.

Parecido a lo que ocurrió con Chile…

Es verdad, a Chile tampoco le fue mejor en el comienzo. Por eso digo que es un encuentro vital para los dos.

¿Ve diferencias entre el Chile de Martín Lasarte y el de Rueda?

Es una selección diferente. Cada técnico tiene una forma distinta de jugar e intenta de imponer su sello. Eso sí, le puedo decir que este Chile de ahora es más agresivo que el de Rueda.

¿Es cierto que usted estuvo cerca de llegar a ser el técnico de nuestro país?

En algún momento se habló de mi nombre, pero no hubo ningún contacto oficial con la federación chilena. Es un buen país, con buenos jugadores y excelentes clubes. Hubiera sido un gran desafío.

¿Qué opinión tiene de la Generación Dorada de nuestro país, puede dar el último golpe?

Está en el momento justo de lograrlo todo o terminarlo acá. Porque después de esto viene un cambio generacional profundo. Y ahí vendrá lo más complicado.

¿Cómo se hace ese recambio?

Yo tuve que hacerlo en Colombia. Se deben tomar medidas radicales. Cuando yo estaba era el tiempo en que jugadores como Iván Ramiro Córdoba y Mario Yepes ya eran mayores. Había que hacer ese recambio. Lo que pasa es que ustedes los medios siempre se quedan con la imagen de lo que fue el jugador, pero eso no dura para siempre.

¿Tiene algún pronóstico para el duelo en Barranquilla?

Mi único vaticinio es que Colombia tiene que ganar como sea, incluso a empujones. El equipo debe entregarlo todo, no queda de otra. Ojalá que esos delanteros rápidos y goleadores encuentren su momento ideal.

¿Qué opina del momento de Arturo Vidal?

Arturo Vidal es un jugador de clase mundial. Te lo pongo de la siguiente manera, Vidal puede jugar mal ante Colombia y ser la figura del partido. Colombia no se puede confiar, el mediocampista chileno puede florecer en cualquier momento y hacer mucho daño. Tiene demasiados recursos