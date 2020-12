Kim Jong Un se “protege” contra el Covid-19: China habría entregado vacuna experimental al líder norcoreano

Citando a dos fuentes de inteligencia japonesas no identificadas, un analista estadounidense asegura que China entregó al líder norcoreano Kim Jong Un y su familia una vacuna experimental contra el coronavirus. La noticia llega tras los reportes de la agencia Reuters sobre el supuesto intento de hackeo que el régimen de Pyongyang habría efectuado a las redes informáticas de la farmacéutica AstraZeneca, con el objetivo de obtener datos de su fármaco contra el Covid-19.

Harry Kazianis, experto en Corea del Norte del Centro para el Interés Nacional (CFTNI) en Washington, dijo que los Kim y varios altos funcionarios norcoreanos se habían vacunado. Agregó que no estaba claro qué firma suministró su fármaco a los Kim y si había demostrado ser seguro. “Kim Jong Un y muchos otros funcionarios de alto rango dentro de la familia Kim y la red de liderazgo han sido vacunados contra el coronavirus en las últimas dos o tres semanas gracias a una vacuna candidata entregada por el gobierno chino”, escribió Kazianis en un artículo para el portal 19FortyFive.

Kazianis, citando al científico y médico estadounidense Peter J. Hotez, recordó que al menos tres firmas chinas estaban desarrollando una vacuna contra el SARS-CoV-2, incluidas Sinovac, CanSinoBio y Sinopharm. Este último laboratorio, según consigna Reuters, afirma que casi un millón de personas en China han recibido su vacuna candidata. Ninguna de las empresas ha revelado los resultados del ensayo clínico de fase 3 de sus vacunas experimentales contra el Covid-19, que se están realizando fuera de China, destaca la agencia.

Hua Chunying, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, no negó ni confirmó cuando se le preguntó sobre vacunas para Corea del Norte en una sesión informativa regular, diciendo que no había oído hablar de ellas. “No sé de dónde provienen estas noticias. No he oído hablar de ellas”, señaló, antes de agregar: “No tengo forma de verificar este tema específico”. Sin embargo, la agencia japonesa Kyodo News recordó que China se ha comprometido a entregar vacunas a otros países si logra desarrollarlas, lo que indica la posibilidad de que Beijing las suministre a Pyongyang en el futuro.

Con todo, algunos expertos dudan que Kim use una vacuna experimental. “Incluso si una vacuna china ya hubiera sido aprobada, ningún medicamento es perfecto y él no correría ese riesgo cuando tiene numerosos refugios que pueden garantizar un aislamiento casi completo”, dijo Choi Jung-hun, experto en enfermedades infecciosas que desertó de Corea del Norte en 2012.

Mark P. Barry, analista de Asia Oriental y editor asociado del International Journal on World Peace, afirmó que Kim preferiría las vacunas europeas probadas a una suministrada por Beijing. “El riesgo es demasiado grande. Pero está feliz de conseguir equipo de protección personal chino”, escribió Barry en Twitter.

Supuesto hackeo

Microsoft informó el mes pasado que dos grupos de hackers de Corea del Norte habían intentado entrar en la red de desarrolladores de vacunas en varios países, sin especificar las empresas objetivo. Las fuentes dijeron a Reuters que incluían a la británica AstraZeneca. El Servicio de Inteligencia Nacional (NIS) de Corea del Sur aseguró la semana pasada que había frustrado los intentos de Pyongyang de piratear a los fabricantes de vacunas contra el Covid-19 de Corea del Sur.

Hasta el día de hoy, Corea del Norte afirma no tener ningún caso “confirmado” de la enfermedad, aunque ha admitido casos “sospechosos”, pero el NIS ha dicho que no se puede descartar un brote, ya que el país tuvo intercambios comerciales y de persona a persona con China antes de cerrar la frontera para defenderse del Covid-19. Con un sistema de salud anticuado y con pocos recursos que no está en condiciones de enfrentar una pandemia, Pyongyang ha recurrido a aislarse del mundo exterior desde enero, cuando el llamado “reino ermitaño” selló sus fronteras en un intento de mantenerse alejado el virus.

Kim Jong Un durante una reunión del Partido de los Trabajadores de Corea del Norte, el 29 de noviembre pasado. Foto: AFP

Pyongyang ha aumentado su número de puestos de guardia y está “construyendo un fuerte muro de defensa en sus fronteras”, informó CNN, citando a la agencia estatal norcoreana KCNA. El país también está trabajando para “eliminar por completo los elementos incivilizados y antihigiénicos que podrían ayudar a hacer espacio para la propagación de una epidemia” durante el invierno, según el informe.

En los últimos días, algunos medios informaron que varias ciudades de Corea del Norte, incluida Pyongyang, han sido bloqueadas debido a preocupaciones por el Covid-19. Según 19FortyFive, el régimen de Kim también ha prohibido la pesca y la producción de sal en aguas norcoreanas, ha ejecutado a un funcionario por violar las regulaciones antivirus e instauró una orden de disparar a matar si alguien intenta ingresar ilegalmente al país.