La batalla por el terreno de O’Higgins: Municipio de La Reina demanda al Ejército y fracasa primer intento de venta

La trama de la venta del terreno del Ejército en la comuna de La Reina continúa. El pasado martes se llevó a cabo la apertura de ofertas de la licitación y el resultado no fue nada alentador para la institución castrense: no hubo interesados por adquirir el paño, ubicado al costado del Hospital Militar y avaluado en $25.000 millones. El inmueble es objeto de una férrea disputa por estos días. Por un lado, vecinos de la comuna -apoyados por el municipio y el diputado independiente Tomás Hirsch- rechazan la venta por el temor a que se construya un centro comercial o torres de departamentos. Mientras, el Ejército insiste en que la operación es necesaria y apremiante, pues los fondos recaudados servirán para paliar el déficit de viviendas del personal de la Guarnición de Santiago.

El pasado martes, en la sesión del concejo municipal, el alcalde José Manuel Palacios (UDI) -vía Zoom- comunicó que a partir de ahora se abre un nuevo escenario sobre el futuro del inmueble, respecto del cual el municipio también ha manifestado interés. “Es un escenario interesante para nuestros vecinos, porque de alguna manera nos permite entrar en otro nivel de conversación respecto del futuro de este terreno del Ejército”, dijo en la ocasión.

“El interés de nosotros es que el destino que tenga finalmente este terreno sea el mejor para todos los vecinos y en el peor de los casos que no signifique una situación que afecte la calidad de vida de ellos y que sea lo más apropiado posible en términos de desarrollo urbano de la zona y eso hay que trabajarlo de forma profesional. Hay que tomar ciertas determinaciones, pero ya hemos avanzado al respecto, pero hay que seguir avanzando con mucha energía, porque esta licitación efectivamente no tuvo ofertas, pero podrían eventualmente levantar una licitación en un tiempo más y eso es lo que queremos evitar. Si se toma una decisión respecto a ese terreno, (que) se haga de la mano con los vecinos y por supuesto allí con el concejo municipal”, sostuvo el jefe comunal.

Sobre esta materia, la directora jurídica del municipio Andrea Díaz explicó que por petición expresa del alcalde, la corporación estuvo presente en la apertura de ofertas y que no se presentaron oferentes. “Habían cinco generales del Ejército y un coronel que estaban revisando esta materia y es importante lo que ocurrió, porque significa que el proceso empieza totalmente desde cero. Es un nuevo inicio”, acotó la funcionaria.

En la sesión, el concejal Álvaro Delgado (DC) destacó que “quiere decir que nuestras acciones y las de la municipalidad surtieron efecto”. En efecto, a la demanda presentada por el diputado Hirsch junto a los concejales Sara Campos y Delgado, se sumó hace pocos días una nueva acción legal interpuesta por el municipio que busca paralizar la venta del terreno. Se trata de una demanda de nulidad de derecho público efectuada ante el 16º Juzgado Civil de Santiago, en contra del Ejército de Chile, la cual fue acogida a tramitación y hoy se encuentra en etapa de notificación.

En su demanda, el municipio advirtió que “el Comando de Bienestar del Ejército jamás cumplió con la destinación del inmueble que se pretende enajenar y que fue establecida en la Resolución Nº 232 de 1989, esto es, fines propio del Ejército de Chile, ya que estamos en presencia de un sitio erizado que no ha sido utilizado por años, por lo que el llamado a licitación pública para su venta es improcedente”.

La demanda -patrocinada por el abogado Simón Yévenes, también vicepresidente de la UDI- exige “declarar la nulidad de la Resolución Exenta N° 232 de 27 de diciembre de 1989 del Ministerio de Bienes Nacionales, que destinó el Lote IV del Plano de Subdivisión del Fundo La Reina a la Subsecretaría de Guerra del Ministerio de Defensa Nacional. Además exige la nulidad del Oficio N° 4700/34 de 16 de marzo de 1993 del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército de Chile, por medio del cual los Lotes A y B que formaban parte del inmueble denominado Lote IV deben entenderse inscritos a nombre del Comando de Apoyo Administrativo del Ejército de Chile”. Y por último, pide que se declare nula la Resolución CJE. CAAE (R) N° 352 de 01 de marzo de 1994 y de la Resolución CJE. CAAE (R) N° 237 de 03 de enero de 1991, ambas de la Comandancia en Jefe del Ejército de Chile, mediante las cuales fueron estos Lotes asignados al Patrimonio de Afectación Fiscal.

Para el municipio, la facultad de enajenar bienes inmuebles fiscales destinados a las Fuerzas Armadas se encuentra limitada solo a aquellos que han sido adquiridos por estas instituciones de acuerdo al Decreto Ley Nº 1.113. Pero este no es el caso del terreno denominado D-1, ubicado en Avenida Alcalde Fernando Castillo Velasco Nº 9.282, toda vez que fue destinado de acuerdo a la Resolución Nº 232 de 1989, instrumento que sólo menciona como antecedente el Decreto Ley Nº 1.939 de 1977.

Por lo mismo, debe aplicarse la regla general del artículo 56 del Decreto Ley Nº 1.939, que establece el uso que daría la institución del inmueble. Sin embargo, “si por cualquier motivo dejare de utilizarse en dicho fin, debe ponerlo de inmediato a disposición del Ministerio de Bienes Nacionales para su debida administración”, solicitó el municipio en la acción legal.

Por medio de un comunicado, la corporación explicó que para impedir la venta del terreno, el concejo municipal acordó buscar congelar la normativa de construcción, haciendo uso del artículo 72 de la Ley General de Urbanismo y Construcciones. La normativa permite declarar ciertos terrenos en “zonas de remodelación”, clasificación que está orientada a dar cumplimiento a la Política Nacional de Desarrollo Urbano. En este caso, “el paño correspondiente Lote D-1 no ha sido utilizado por más de 30 años”, acotó el escrito.

La respuesta del Ejército

A través de un comunicado el Ejército de Chile explicó a La Tercera PM que “la enajenación del terreno emplazado en la comuna de la Reina se ha enmarcado dentro de la normativa vigente, con estricto apego a la Ley correspondiente”.

“Su valor fue determinado a través de empresas tasadoras externas y el proceso de enajenación se está efectuando a través de una licitación pública, cuyas bases administrativas fueron visadas y tomadas de razón por parte de la Contraloría General de la República, con fecha 18 de junio del presente año”, respondió. “Dado que el terreno se encuentra limitado al uso y fines que la Ley 18.712 que aprueba nuevo Estatuto de los Servicios de Bienestar Social de las FF.AA de 1988, dispone, los recursos previstos obtener de su enajenación serían destinados a otorgar solución a la crítica situación de déficit de viviendas fiscales para el personal de menores ingresos, cabos y sargentos, especialmente, de la Región Metropolitana”, concluyó.

Alcalde se reunirá con el Comandante en Jefe

Pero no todas las noticias han sido positivas para los detractores de la venta del terreno.

Esta mañana, el ministro de fuero de la Corte de Apelaciones de Santiago, Fernando Carreño rechazó la reposición planteada por los concejales y el diputado Hirsch que buscaba establecer una medida cautelar para prohibir al Ejército la celebración de actos y contratos sobre el terreno. En su resolución el magistrado sostuvo que la petición planteada “es de carácter excepcional y además de derecho estricto, por lo que el legislador ha establecido razones de procedencia que revistan el carácter de gravedad y le entrega asimismo la facultad al tribunal de otorgar dicha medida”.

“Esta magistratura, no observa las circunstancias legales que hagan plausible decretar la medida regulada en el artículo 302 del Código de Procedimiento Civil, y además los argumentos esgrimidos por el actor procesal no logran desvirtuar lo ya resuelto, no ha lugar a la reposición”, concluyó.

Por lo tanto, en los próximos días el Consejo de Defensa del Estado, que asumiría la representación legal del Ejército de Chile, deberá emitir sus descargos. También en los próximos días, el alcalde de La Reina activará gestiones para reunirse con el Comandante en Jefe del Ejército, Ricardo Martínez Menanteau. El motivo del encuentro es dialogar directamente con el general y explicar la posición del municipio y que la venta del inmueble no termine por afectar la calidad de los vecinos. Por otro lado, la próxima semana el jefe comunal también sostendrá reuniones con representantes de los ministerios de Bienes Nacionales y Vivienda y Urbanismo.